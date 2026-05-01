​​​​​​جهود متكاملة لبلدية دبي لتعزيز التواصل مع شركاء القطاع بهدف دعم المرونة واستمرارية التنفيذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة، عقدت بلدية دبي ورشة عمل لتعزيز مرونة سوق الإنشاءات، جمعت كبار موردي مواد البناء والمقاولين والجهات المعنية في القطاع، وذلك بهدف تقييم أثر التطورات والتحديات الأخيرة على منظومة الإنشاءات والمقاولات، وتحديد الإجراءات العملية اللازمة لدعم استمرارية الأعمال واستقرار السوق وتعزيز مرونته.

وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز التواصل مع الشركاء في السوق، والاستماع المباشر إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وفهم واقع التحديات الميدانية، والارتقاء بمسارات التنسيق ضمن قطاع الإنشاءات والمقاولات.

وجاءت الورشة في وقتٍ يواصل فيه سوق الإنشاءات في دبي تحقيق أداء قوي مدفوعاً بزخم التنمية ومرونة الطلب الأساسي، حيث تناولت النقاشات التحديات المؤثرة على محاور عمل القطاع، وكيفية معالجتها عبر حلول مرنة ومتكاملة تدعم السوق وتحافظ على كفاءة وجودة مخرجاته، إلى جانب جهود بلدية دبي في التنسيق المتواصل مع شركاء القطاع بشأن التدخلات ذات الأولوية لدعم مرونة منظومة الإنشاءات.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "يُعد سوق الإنشاءات في دبي ركيزة أساسية لتعزيز مسارات التنمية في الإمارة ومساهمًا محوريًا في النمو الاقتصادي. ومن خلال هذه الورشة، حرصت بلدية دبي على التواصل المباشر مع الموردين والمقاولين ومختلف الجهات المعنية في القطاع، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه السوق، وتقييم مرونته واستجابته للمتغيرات، والخروج بمقترحات متكاملة تعزز التنسيق والتكامل في منظومة الإنشاءات والمقاولات".

وأضافت: "ملتزمون في بلدية دبي بمواصلة العمل الوثيق مع شركائنا من الموردين والمقاولين والجهات المعنية لتعزيز الشفافية والوضوح، ودعم استمرارية التنفيذ، بما يرتقي بمرونة واستدامة القطاع".

وأكَّد المشاركون على متانة ومرونة سوق الإنشاءات والمقاولات في دبي مدعومًا بمعدل طلب أساسي ما زال قوياً، معربين عن ثقتهم في استمرارية النشاط الإنشائي ضمن مستويات متقدمة مع استقرار ظروف السوق.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن قطاعات رئيسية ضمن سلسلة إمداد الإنشاءات، شملت الخرسانة الجاهزة، ومواد البناء، وحديد التسليح، والألمنيوم، وأعمال الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، إضافةً إلى المقاولين العاملين في القطاع. وتعكس هذه الجلسة التزام بلدية دبي بتعزيز التعاون القائم على البيانات مع القطاع، دعماً لبيئة تشغيلية مستقرة وشفافة ومرنة لقطاع الإنشاءات في دبي.

