دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت The Binary Holdings، شركة التكنولوجيا الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والبالغة قيمتها 16.9 مليار دولار، اليوم عن تلقي استثمار استراتيجي بقيمة تصل قيمته إلى 5 ملايين دولار من "إي بي أو ديجيتال" ABO Digital، شركة الاستثمار في الأصول الرقمية التي تقدم حلول التمويل البديل لمشاريع العملات الرقمية حول العالم. وسيدعم هذا الاستثمار مساعي The Binary Holdings لتحقيق رسالتها للدفع نحو تحول نوعي في الاقتصاد الرقمي العالمي. ومع قاعدة مستخدمين ضخمة تضم 169 مليون مستخدم ضمن قطاعات عديدة، تعمل الشركة على رسم ملامح جديدة لسبل تفاعل الشركات والمستخدمين والمستثمرين ضمن المشهد الرقمي، في حين تستهدف توسيع قاعدة مستخدميها ليصل عددهم إلى مليار بحلول عام 2025.

وسيعمل هذا التعاون على توسيع نطاق الوصول للشبكة اللامركزية المفتوحة لدى الشركة، والتي تجمع بأسلوب سلس بين بنى الويب 2.0 مع قدرة استثنائية على إطلاق الإمكانات الواسعة لتقنيات الويب 3.0، بشكل يمنح الشركات والمستخدمين فرصة الاستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة على غرار المدفوعات عبر الحدود، والألعاب، والخدمات الاجتماعية الرقمية وغيرها من الخدمات المتميزة.

ونجحت The Binary Holdings بترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في تقنيات الاتصال اللامركزية، إذ تتعاون مع مجموعة من الشركاء، بمن فيهم أكبر مزودي خدمات الاتصالات، لرسم ملامح جديدة لسبل تواصل الأفراد والشركات في مختلف المناطق التي تعمل فيها. ومع عقود تجمع الشركة بسبع شركات ضخمة متخصصة في قطاع الاتصالات وشبكة متنامية من الشركاء في القطاعات الأخرى، ترسي The Binary Holdings معياراً جديداً لتوافق الأنظمة التشغيلي في التجارة الرقمية عالمياً. وتُعد The Binary Network شبكة لامركزية مفتوحة للتوزيع والتجارة، تمكّن المستخدمين والشركات ومقدمي الخدمات من التواصل والتعامل بسلاسة عبر الحدود.

وتعمل شبكة The Binary Network على إرساء نموذج جديدة لتدفق القيمة بين المشاركين باستخدام عملتها الرقمية الوحيدة التي تحمل الرمز BNRY، بما يضمن تدفق المدفوعات دون أي عائق وسهولة وصول المستخدمين حول العالم إليها. وتمكّن الرؤية الطموحة لاستخدام عملة رقمية وحيدة ضمن المنظومة بالكامل من تحقيق توافق حقيقي وتبادل فعال بين مجموعة متنوعة من الشركاء في كل من قطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى، بما يتيح سير العمليات التجارية بسلاسة غير مسبوقة، مع الحد من العقبات بين المنصات والقيود المرتبطة بالدول.

واستقطبت قدرة المنصة على تيسير المعاملات والتفاعل بين مختلف القطاعات، اهتمام أكبر شركات العالم. ومع توقيع The Binary Holdings لعقود مع سبعة من أضخم شركات الاتصالات، تسير الشركة على قدم وساق للوصول إلى مليار مستخدم بحلول ديسمبر 2025، لتغدو لاعباً عالمياً في الاقتصاد اللامركزي.

إطلاق Millenia – البنك الرقمي لمعاملات سلسة عبر الحدود

تعتزم The Binary Holdings في الربع الثاني من عام 2025 إطلاق Millenia، البنك الرقمي الموجه لتبسيط المدفوعات والتحويلات المالية عبر الحدود ليستفيد منه المستخدمون ضمن شبكة The Binary Network. وسيكون هذا البنك مصمماً لتمكين الأفراد والشركات من إجراء المعاملات بسهولة تامة، وسيقدم خدمات سريعة ومنخفضة التكلفة وفق أرقى مستويات الشفافية، بدعم من بنية تحتية آمن ولامركزية وتتسم بقابلية التشغيل البيني عبر شبكة The Binary Network، وستكون BNRY العملة الرقمية الرئيسية لهذه المعاملات.

دعم التوافق بين عدة شبكات بلوك تشين ونمو التطبيقات اللامركزية

تكتسب بنية البلوك تشين لدى The Binary Holdings اهتماماً متزايداً بين مطوري التطبيقات. وعبر شراكات مع أكثر من سبع شبكات بلوك تشين من المستويين 1 و2، نجحت الشركة بمد جسور فريدة تمنح التطبيقات اللامركزية وصولاً مباشراً إلى قاعدة مستخدميها المتنامية التي تضم حالياً 169 مليون مستخدم، مع توقعات بوصول عددهم لمليار في عام 2025، بما يمنحها قدرات وصول وتفاعل غير مسبوقة.

وعبر الجمع بين تقنيات الويب 2.0 والويب 3.0، تعالج The Binary Holdings تحديات رئيسية في القطاع، إذ تسرع من وتيرة تبني الويب 3.0 على نطاق واسع وترسخ مكانتها الرائدة في تأسيس خدمات رقمية مُجدية وتمكين تبنيها على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، قال سيدهارث ساهي الرئيس التنفيذي للأعمال في The Binary Holdings: "تتصدر The Binary Holdings المشهد على مستوى ابتكار المعايير الجديدة للتوزيع والتجارة الرقمية. ومع إطلاق بنك Binary الرقمي بدعم من ’إي بي أو ديجيتال‘ وشبكة متنامية من الشركاء، يسعدنا الاستمرار بتخطي المعايير المألوفة وتقديم الحلول المبتكرة لمجتمعنا العالمي".

شركة تكنولوجية بارزة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ورائدة في دعم الاقتصاد الرقمي عبر حفز التبني الشامل لأسسه

تواصل The Binary Holdings ترسيخ مكانتها سريعاً كإحدى أكثر شركات التكنولوجيا قيمة وإبداعاً، مع وصول قيمتها إلى 16.9 مليار دولار. وفي ضوء شراكاتها الوثيقة، وقاعدة مستخدميها المتنامية، والتزام راسخ بتوفير البنية التحتية الرئيسية في مجال عملها، تسير الشركة بخطى ثابتة لتغدو رائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي. كما تساهم تقنياتها المعنية بالبلوك تشين في دفع عجلة الابتكار في التمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، والتجارة الرقمية على نطاق واسع، وتؤسس منظومة متطورة ترسم ملامح جديدة لسبل مزاولة الأعمال وسداد المدفوعات والتفاعل العالمي.

من جانبه قال طلال سامي، معاون استثمار في "إي بي أو ديجيتال": "سعداء بالتعاون مع The Binary Holdings في هذه المرحلة الاستثنائية من مسيرة تطور الاقتصاد الرقمي. فقدرة الشركة على الابتكار والعمل على نطاق واسع وتقديم حلول واقعية لجمهور عالمي هي مزايا تستحق التقدير والإشادة. كما أن عملها الاستثنائي في تأسيس توافقية عالمية سلسة وتعزيز التبني الشامل للتقنيات اللامركزية ينسجم بدقة مع رسالتنا، ونحن فخورون بدعم الشركة مع استمرارها باستشراف مستقبل الويب 3.0".

تواصل The Binary Holdings ترسيخ الدور الحيوي للويب 3.0 والبلوك تشين اليوم بدعم من "إي بي أو ديجيتال" ومنظومتها الماضية في التوسع، وحالات استخدام عملية لهذه التقنيات، بدءاً بالمدفوعات الرقمية وصولاً إلى التجارة عبر الحدود.

حول "إي بي أو ديجيتال"

"إي بي أو ديجيتال" هي شركة استثمارية تقدم حلول التمويل البديل لمشاريع العملات الرقمية حول العالم. وهي جزء من مجموعة "ألفا بلو أوشن"، المكتب العائلي الرائد متعدد التخصصات الذي يشتهر بريادته في التمويل البديل واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة. وبحضور عالمي والتزام بدعم المشاريع السباقة، رسخت "إي بي أو ديجيتال" مكانتها كلاعب رئيسي في تعزيز التطور التكنولوجي والنمو المستدام ضمن مختلف القطاعات، بما يشمل الصحة، والابتكار الطبي، واليوم تقنيات البلوك تشين.

حول شركة The Binary Holdings

The Binary Holdings هي شركة رائدة ومتخصصة في التكنولوجيا اللامركزية وتتخذ من إمارة دبي بدولة الإمارات مقراً لها، وتلتزم بتأسيس شبكات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني للتجارة الرقمية. وتستهدف الشركة دعم مليار عميل حول العالم في عام 2025 عبر بنية بلوك تشين آمنة وقابلة للتوسيع.

