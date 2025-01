أطلقت سامسونج تقنية Samsung Vision AI ضمن مجموعة واسعة من الشاشات الذكية، والتي تتضمن شاشات التلفاز Neo QLED و OLED و QLED و The Frame ، لتجربة مشاهدة غير مسبوقة.

ضمن مجموعة واسعة من الشاشات الذكية، والتي تتضمن شاشات التلفاز و و و ، لتجربة مشاهدة غير مسبوقة. سامسونج تتوسع في خدمات متجر سامسونج للفنون وتطرح مجموعة جديدة من شاشات The Frame ، بما في ذلك الإصدار الجديد The Frame Pro إلى جانب Neo QLED و QLED ، لتقديم تجارب فنية استثنائية في المنازل.

، بما في ذلك الإصدار الجديد إلى جانب و ، لتقديم تجارب فنية استثنائية في المنازل. تقنيات العرض الجديدة والشراكات الاستراتيجية الطموحة تؤكد التزام سامسونج بتحقيق رؤيتها لمستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً.

الشركة العالمية الرائدة تسعى لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية.

عمّان، الأردن: أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق تقنية Samsung Vision AI خلال حدث First Look الذي أقيم ضمن معرض CES 2025، والذي استعرضت فيه أحدث ابتكاراتها في مجال الشاشات والأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي، التي تم تصميمها لإثراء تجربة الحياة اليومية للمستخدمين.

وخلال الحدث، كشفت سامسونج عن شاشتها الجديدة Neo QLED 8K QN990F إلى جانب تحديثات مميزة لأجهزة تلفاز Lifestyle وتقنيات العرض المستقبلية، تعكس التزام الشركة بتحويل الشاشات لأدوات ذكية تتكيف مع محيطها وتسهم في تبسيط الحياة اليومية وإثرائها بطرق مبتكرة.

وبهذه المناسبة، صرّح رئيس قسم أعمال العرض المرئي بشركة سامسونج للإلكترونيات، جون سو جونج، قائلاً: "تؤمن في سامسونج بأن أجهزة التلفاز ليست مجرد أجهزة استهلاكية تقليدية، بل هي أجهزة ذكية وتفاعلية قادرة على التكيف مع احتياجات المستخدمين. ومن خلال تقنية Samsung Vision AI التي ندمج من خلالها بين تجارب الترفيه والتخصيص وحلول الحياة العصرية في تجربة موحدة وسلسة لتبسيط حياتك اليومية، فإننا نرسي تعريفاً جديداً لإمكانيات الشاشات."

شاشات ذكية تتكيف مع أنماط الحياة

تمثل تقنية Samsung Vision AI خطوة محورية لسامسونج في تقديم تجارب شاشات أكثر ذكاءً، تكون قادرة على استشعار البيئة المحيطة والتكيف مع تفضيلات المستخدم وتوفير مزايا مبتكرة، حيث تحوّل هذه التقنية شاشات سامسونج لأجهزة ذكية تعزز تجربة الترفيه مع تبسيط التفاعل اليومي مع الشاشة وجعله جزءاً من نمط الحياة المتصل.

وتتضمن تقنية Samsung Vision AI مزايا متعددة مثل:

انقر للبحث: التي توفر معلومات فورية حول ما يُعرض على الشاشة، دون الحاجة إلى مقاطعة تجربة المشاهدة .

الترجمة الحية: التي تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي للترجمة داخل الجهاز، مما يزيل عائق اللغة عبر ترجمة النصوص الفورية.

الخلفيات المخصصة: التي تحول شاشات التلفاز إلى لوحات فنية ديناميكية قابلة للتخصيص، مما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء صور تناسب أذواقهم أو تواكب المناسبات المختلفة .

وتحوّل هذه التقنية شاشات سامسونج لمحور التجربة الذكية من خلال نظام SmartThings، حيث تتحول شاشات التلفاز إلى محاور لحياة متصلة وأكثر ذكاءً:

بيانات المنزل: تقدم شاشات التلفاز تحديثات فورية عن حالة المنزل، وتشمل هذه البيانات تنبيهات الأمان والتحديثات اليومية، مما يضمن راحة البال سواء كان المستخدم في المنزل أو خارجه .

رعاية الأسرة والحيوانات الأليفة: تتيح هذه الخاصية المراقبة الدقيقة للعائلة والحيوانات الأليفة، مع الكشف عن أي سلوك غير مألوف، كما تسهم في تعزيز الراحة من خلال ضبط إعدادات الغرفة تلقائياً، مثل تخفيف الإضاءة عند نوم الطفل، مع توفير تحديثات لحظية وتسجيل الأحداث المهمة عبر التلفاز .

وترتقي تقنية Samsung Vision AI أيضاً بجودة الصورة والصوت لمستويات استثنائية. وتعتمد التقنية على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى والعوامل البيئية المحيطة في الوقت الفعلي، مما يتيح ضبط الصورة والصوت بشكل ديناميكي لتقديم أداء مثالي، بالإضافة لتقديم مزايا جديدة مثل "انقر للبحث" و"الترجمة الحية"، بالإضافة إلى المنتجات المتطورة مثل روبوت سامسونج الذكي Ballie وشاشة M9 الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي Copilot، وحصلت سامسونج من خلال تلك المنتجات على جائزة الابتكار في معرض CES 2025.

تعزيز الابتكار عبر شراكات الذكاء الاصطناعي

تفتح تقنية Samsung Vision AI آفاقاً جديدة من الإمكانيات من خلال التعاون مع منصات الذكاء الاصطناعي شريكة مثل Microsoft، مما يسهم في توفير تجارب أكثر ذكاءً وتخصيصاً، كما تعزز هذه الشراكات النظام البيئي للشاشات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول متكاملة ترتقي بمفهوم التكنولوجيا الذكية وتوسع حدود الابتكار.

هذا وأعلنت سامسونج بالتعاون مع Microsoft عن إطلاق أجهزة تلفاز وشاشات ذكية جديدة مزودة بتقنية Microsoft Copilot، وتتيح هذه الشراكة للمستخدمين استكشاف مجموعة متكاملة من خدمات Copilot، بما في ذلك توصيات المحتوى. وتخطط سامسونج أيضاً للتعاون مع رواد الذكاء الاصطناعي البارزين مثل جوجل لزيادة إمكانيات Vision AI لتقديم تجارب مخصصة وذكية تتكيف مع احتياجات المستخدمين، وتبسط روتينهم اليومي، وتعزز حياتهم بشكل عام.

تشكيلة أوسع وأذكى من الشاشات

وتدخل سامسونج عصراً جديداً في مجال تقنية الشاشات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال دمج مزايا Samsung Vision AI في أوسع تشكيلة من الشاشات قدمتها حتى الآن، بما في ذلك موديلات Neo QLED وOLED وQLED وThe Frame، ويعكس هذا التوسع التزام سامسونج المستمر بتوفير شاشات ذكية وقادرة على التكيف مع محيطها لمجموعة أوسع من المستخدمين، مع إعادة تعريف مفهوم الترفيه المنزلي والحياة الذكية.

وتعد شاشة Neo QLED 8K QN990F أحدث ابتكارات سامسونج وأكثرها تطوراً في مجال أجهزة التلفاز، وتم تصميمها لتقديم أداء استثنائي، فإلى جانب تصميم أنيق وتجارب مشاهدة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل الشاشة بمعالج NQ8 AI Gen3، والذي يقدم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين جودة الصورة ووضوح الصوت وتعزيز تجربة المشاهدة بشكل عام، مثل:

8K AI Upscaling Pro : التي تعزز المحتوى منخفض الدقة ليصل إلى جودة 8K المذهلة، مما يضمن تفاصيل غير مسبوقة ووضوحاً رائعاً في كل إطار .

: التي تعزز المحتوى منخفض الدقة ليصل إلى جودة المذهلة، مما يضمن تفاصيل غير مسبوقة ووضوحاً رائعاً في كل إطار Auto HDR Remastering Pro : التي تحلل الإطارات المتتالية للصورة المعروضة وتقوم بتحسين الألوان على حسب المشهد والمحتوى، مما يؤدي لصور واقعية وألوان حيوية حتى في المشاهد المظلمة .

: التي تحلل الإطارات المتتالية للصورة المعروضة وتقوم بتحسين الألوان على حسب المشهد والمحتوى، مما يؤدي لصور واقعية وألوان حيوية حتى في المشاهد المظلمة Adaptive Sound Pro : التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لفصل وتحسين مكونات الصوت مثل الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية، مما يوفر صوتاً واضحاً ومتوازناً في جميع الأوقات .

: التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لفصل وتحسين مكونات الصوت مثل الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية، مما يوفر صوتاً واضحاً ومتوازناً في جميع الأوقات Color Booster Pro : التي تعزز الألوان في مختلف المشاهد عبر تحليل المشهد المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومعالجة الصورة المحسنة لكل إطار للحصول على ألوان دقيقة وحية .

: التي تعزز الألوان في مختلف المشاهد عبر تحليل المشهد المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومعالجة الصورة المحسنة لكل إطار للحصول على ألوان دقيقة وحية AI Mode : التي تساعد على ضبط الصورة والصوت حسب الظروف المحيطة استناداً إلى تحليل الذكاء الاصطناعي للمحتوى المعروض، مما يتيح تقديم تجربة مشاهدة مثالية بغض النظر عن الإعدادات المحيطة .

وتتميز شاشة QN990F بتصميم أنحف وأكثر بساطة، مما يجعلها جهاز ترفيه منزلي راقٍ يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والأناقة في نفس الوقت، وبفضل ميزاته المتقدمة وتصميمه المميز، يعزز الجهاز الأداء الرائع والأناقة في أي مساحة معيشية، مقدماً تجربة ترفيهية استثنائية لا مثيل لها.

رؤية جديدة للفن

تواصل سامسونج تأكيد التزامها بدمج الفن مع التكنولوجيا، وذلك من خلال توسيع متجر سامسونج للفنون، وتقديم تشكيلة كبيرة من الأعمال الفنية المتاحة لتوفير خيارات أكثر تنوعاً للمستخدمين، وأيضاً إطلاق The Frame Pro، والتي تعتبر إضافة جديدة إلى تشكيلة The Frame الشهيرة، التي تتميز بمواصفات متطورة توفر تجارب فنية عالية الجودة، وتهدف هذه الابتكارات إلى جعل الفن أكثر سهولة وتخصيصاً، مع دمجه بسلاسة في الحياة اليومية للمستخدمين.

ويضم متجر سامسونج للفنون الآن أكثر من 3000 عمل فني تم اختيارها بعناية من مجموعة واسعة من الشركاء العالميين البارزين، مثل متحف الفن الحديث MoMA ورينيه ماجريت وجون-ميتشيل باسكيات

وفي خطوة جديدة لعام 2025، أصبحت هذه المجموعة الموسعة متاحة الآن على The Frame وسلسلة MICRO LED، وكذلك أيضاً على موديلات Neo QLED وQLED، مما يتيح للمستخدمين تحويل شاشاتهم إلى معارض فنية مخصصة، ويمثل هذا التوسع علامة فارقة أخرى في التزام سامسونج بإثراء جماليات المنازل بتجارب فنية تفاعلية، وجعل الفن أكثر قابلية للوصول والتخصيص.

وإلى جانب The Frame، كشفت سامسونج عن The Frame Pro، وهو أحدث موديل في تشكيلة الشاشات، والذي يعزز تجربة الفن والترفيه باستخدام جودة صورة Neo QLED المتطورة، ويتميز هذا الموديل بألوان أكثر إشراقاً وتفاصيل أكثر وضوحاً وتحسينات في التعتيم لتحقيق لون أسود أعمق وأكثر دقة.

ويعمل The Frame Pro بمعالج NQ4 Gen3 AI، مما يوفر جودة صورة استثنائية سواء في عرض الأعمال الفنية أو في مقاطع الفيديو، كما يأتي مزوداً بخاصية Wireless One Connect المبتكرة التي توفر تركيباً أكثر مرونة، لتتناسب الشاشات بشكل مثالي مع البيئة المحيطة.

وفي خطوة لتعزيز ارتباطها بعالم الفن، أبرمت سامسونج شراكة استراتيجية مع Art Basel، مما يجعل The Frame الشاشة الرسمية لعرض الأعمال الفنية في هذا الحدث العالمي البارز.

وفي هذا الإطار قالت الرئيسة التنفيذية للنمو في Art Basel، هايلي رومر: "تتمثل مهمتنا في نشر عالم الفن، فإن شراكتنا مع سامسونج كراع عالمي رسمي تساعدنا على تجاوز الحواجز المادية والرقمية، مما يتيح للمزيد من الأشخاص تجربة الفن بطرق مبتكرة وعميقة، ومن خلال شاشات The Frame ومتجر سامسونج للفنون، يمكن لعشاق الفن إدخال أعمال فنية عالمية المستوى إلى منازلهم، مما يُحسن طريقة تفاعلهم مع الفن وتقديره."

تشكيل مستقبل تقنية العرض

تواصل سامسونج ريادتها في وضع تصور جديد لدور الشاشات، حيث لا تقتصر ابتكاراتها على تقديم تقنيات متقدمة فحسب، بل تخلق أيضاً تجارب مخصصة تعزز من جودة الحياة اليومية.

وأعلنت سامسونج في فعالية First Look 2025 عن جهاز The Premiere 5، وهو أول جهاز عرض تفاعلي بشعاع ليزر ثلاثي ذو مسافة قصيرة UST تطلقه الشركة، وتم تصميم The Premiere 5 لإعادة تعريف تجربة الترفيه المنزلي، حيث يقدم ميزة التفاعل باللمس التي تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع الصورة المعروضة على الشاشة، يجمع الجهاز بين تقنيات العرض عالية الجودة والوظائف المتعددة، ويستخدم تقنية Samsung LightWARP لعرض الصور على الأسطح العادية، مما يتيح تجارب إبداعية ورائعة.

وكشفت سامسونج أيضاً عن التزامها بتشكيل مستقبل تقنيات العرض من خلال تقديم مرآة MICRO LED Beauty Mirror المبتكرة، والتي تجمع بين تقنيات الانعكاس والنفاذية المتقدمة مع رؤى جمالية مخصصة، مما يبرز كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تحسن الروتين اليومي. ومن خلال تحليل أنواع البشرة لكل فرد، تقدم المرآة توصيات مخصصة للمنتجات، مما يجعل العناية الذاتية أكثر فعالية وأسهل من أي وقت مضى، وتعتمد المرآة على حلول التجميل المتطورة التي طورتها شركة Amorepacific الرائدة في مجال التجميل في كوريا.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com .

-انتهى-

#بياناتشركات