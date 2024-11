القاهرة، مصر: في احتفال بتعاون طويل الأمد، جددت شركة إكسون موبيل مصر وشركة صناعة وسائل النقل MCV - الموزع العام لمرسيدس بنز للحافلات والشاحنات في مصر - شراكتهما الممتدة على مدار 26 عامًا. هذه الشراكة، التي لعبت دورًا محوريًا في تلبية احتياجات المستهلك ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية في مصر، تُظهر التزام الشركتين المستمر بدعم الاقتصاد المصري وتلبية كافة متطلبات عملائهما.

يقوم هذا التعاون المستمر بين الشركتين على توافق الرؤى والأهداف، حيث تهدف الشركتان إلى تقديم أفضل الحلول للمستهلك من خلال الجمع بين منتجات إكسون موبيل عالية الجودة والخبرة التصنيعية لMCV. يعمل الفريق الفني لكلتا الشركتين بشكل متكامل لتطوير حلول متقدمة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والالتزام بمعايير الاستدامة. كما تلتزم MCV بتقديم سيارات صديقة للبيئة والحفاظ على كفاءة تشغيلها من خلال استخدام زيوت موبيل، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والتدريب المستمر للعاملين والعملاء.

احتفالًا بهذه الشراكة، أعرب المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، عن اعتزازه بشراكة امتدت لأكثر من ربع قرن، قائلًا: "تجسد الشراكة المتجددة بين إكسون موبيل مصر وMCV نموذجًا للتعاون الاستراتيجي الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري. وفيما نجدد اليوم التزامنا بتزويد شركة MCV بأفضل الحلول والمنتجات لتحسين أداء المركبات وزيادة كفاءة استهلاك الوقود، وخفض تكاليف الصيانة، تستمر إكسون موبيل مصر في تعهدها بدعم قطاع النقل من خلال التوفير في التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين البارزين في المجال. سعداء بالمضي قدما في هذه الرحلة، عازمين على الاستمرار في العمل معًا لتلبية احتياجات عملائنا في مصر وخارجها، و دفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أكثر استدامة."

في نفس السياق، علق المهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة MCV، قائلًا: إن الشراكة المتميزة مع شركة إكسون موبيل مصر لكونها من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة، ومختلف أنواع الوقود والزيوت، وإحدى الشركات العريقة في السوق المصري؛ وتجديدنا للتعاقد يؤكد على ثقتنا بمنتجات الشركة للحفاظ على المحركات وتقديم أعلى معدلات الأداء؛ وإن أحد أهم أسباب النجاح هو تواجد شركاء لديهم توافق في الرؤى والأهداف، وتُعد هذه أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا النجاح الكبير الذي تحقق في الشراكة ما بين إكسون موبيل مصر و MCV.

وبهذه المناسبة، علقت جيلان فهمي، مدير زيوت المحطات ووكلاء السيارات بشركة إكسون موبيل مصر قائلة: "تجسد شراكتنا مع MCV على مدار الـ 26 عامًا الماضية تحالفًا طويل الأمد بين اثنين من رواد الصناعة، ويأتي حفل التوقيع كدليل على التزامنا المشترك بتعزيز هذا التعاون المستمر. معًا، نعمل على دعم الاقتصاد المصري عبر مختلف القطاعات، حتى في الأوقات الصعبة." كما أضافت: "وفي الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 100 عام على إنتاج زيوت موبيل دلفاك، التي تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على كفاءة وأداء محركات أساطيل MCV، نؤكد على تماثل الرؤى والأهداف بالإضافة إلى أهمية شراكتنا المستمرة في تقديم حلول متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي في مصر. هذا التعاون المستمر بيننا يضمن استخدام أحدث التقنيات للحفاظ على ريادة MCV في صناعة النقل، مع التزام إكسون موبيل مصر بالحفاظ على موقعها الريادي في السوق المصري، مستندة إلى تاريخ يمتد لأكثر من 120 عامًا في مجال تكنولوجيا المنتجات النفطية بمختلف أنواعها. نحن على ثقة بأن تجديد هذه الشراكة سيعزز من قدرتنا على تقديم أعلى مستويات الأداء والكفاءة في المستقبل."

من جانبه، أفاد الدكتور ماجد رسمي، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاعات النقل والڤان والتسويق وخدمة ما بعد البيع بشركةMCV عن تجديد الشراكة قائلاً: "على مدار 30 عامًا، تواصل MCV ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق المصري وأكبر مُصنّع للحافلات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا و أوروبا و ذلك بحسب الرؤية المستقبليه التى يضعها السيد المهندس كريم غبور. ولا شك أن شراكتنا المستمرة مع إكسون موبيل مصر كانت ولاتزال عاملًا أساسيًا في هذا النجاح الكبير. بفضل هذا التعاون، نستطيع دائمًا تلبية احتياجات عملائنا وضمان تشغيل المركبات بأعلى مستويات الكفاءة. ومع تجديد هذه الشراكة، نتطلع إلى تعزيز إسهامنا في دعم مسيرة التنمية في مصر وتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، اللذين يعدان من الركائز الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري."

في نهاية حفل التوقيع، أشادت قيادات الشركتين بالتعاون المثمر والجهود الاستثنائية التي يبذلها فريقا العمل من إكسون موبيل مصر وMCV لتطوير هذه الشراكة المستمرة لأكثر من ربع قرن. وأكد الطرفان أن تجديد هذه الشراكة يعكس التزامهما الراسخ بدعم مسيرة النمو الاقتصادي في مصر من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف الصناعات. كما شددوا على أن هذا التعاون سيتواصل لتقديم حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية على المدى الطويل.

عن شركة إكسون موبيل مصر :

إكسون موبيل مصر هى شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها حوالي 400 محطة خدمة تحت العلامة التجارية "موبيل"، وأكثر من 240 مركز خدمة موبيل 1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي أكثر من 45 فرع من "On the Run" و "Way to Go"، كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عام مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902. وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر ببذل دعم متواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.

