أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن اكتمال ما يزيد على 55% من أعمال توسعة ياس ووتروورلد المقررة لإضافة مساحة إضافية تبلغ 16,900 متر مربع. ومن المقرر افتتاح المرافق الجديدة أمام الجمهور في عام 2025.

ومن المتوقع لمشروع التوسعة أن يرفع القدرة الاستيعابية لأكبر مدينة للألعاب المائية في المنطقة بنسبة 20% مع إضافة 18 لعبة وتجربة جديدة ليصل عددها الإجمالي إلى أكثر من 70 لعبة وتجربة. وستحتضن مدينة الألعاب المائية المميزة عند افتتاحها 3.3 كيلومتر من المنزلقات الجديدة التي ستتضمن أعلى منزلق مائي وأول لعبة ركوب مائية ضمن مدينة ألعاب مائية في دولة الإمارات، تقدم تجربة مفعمة بالمغامرة والحماس من خلال الانزلاق عن ارتفاع 15 متر لأكثر من 20 ضيف في وقت واحد.

وتشمل معالم البناء الرئيسية التي تم إنجازها لغاية الآن صب ما يزيد على 67% من الخرسانة بما يعادل 10,662 متراً مكعباً، وتركيب 25% من الأعمدة الفولاذية، مما يظهر النطاق الكبير لمشروع التوسعة.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في ميرال: " يعكس مشروع التوسعة ما حققه ياس ووتروورلد من شعبية كبيرة بين الزوار المحليين والدوليين على مدار السنوات العشرة الماضية. كما يؤكد التزامنا بتعزيز مكانة جزيرة ياس وجهةً عالميةً رائدةً للترفيه والاستجمام. ويسرنا أن نثري أوقات ضيوفنا من جميع أنحاء العالم بتجارب غنية جديدة".

ومنذ افتتاحه في عام 2013، قدم ياس ووتروورلد لضيوفه تجربة غامرة لاكتشاف أسطورة اللؤلؤة المفقودة في تجربة فريدة تعكس تراث دولة الإمارات الغني في صيد اللؤلؤ.

من المقرر أن تضم التوسعة مغامرة جديدة تحت اسم "أسطورة القرية المفقودة"، حيث ينطلق الزوار في رحلة مشوقة لاستكشاف الكنوز المخفية والممرات السرية ضمن مجموعة من المرافق الترفيهية الممتعة. وتهدف التوسعة أيضاً إلى تلبية احتياجات الأطفال عبر توفير ألعاب أصغر حجماً من التجارب المميزة في ياس ووتروورلد، ويشمل ذلك الدوامة المصغرة ولعبة "سباق". وتشمل التوسعة أيضاً منزلقات مائية مذهلة، وثمانية مسابح إضافية، ومنافذ جديدة للأطعمة والمشروبات، وجميعها مصممة لإثراء تجربة الزوار.

حصلت مدينة الألعاب المائية منذ تأسيسها على أكثر من 65جائزة وتكريماً، حيث دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية لتنظيمها أضخم درس لتعليم السباحة في العالم. وفي عام 2023، حصلت الحديقة المائية على الجائزة الذهبية للابتكار في الأحداث الترفيهية من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة "أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها" من موقع "تريب أدفايزر"، كما حصلت على لقب "مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط" من جوائز السفر العالمية لعام 2024.

تمثل ياس ووتروورلد إحدى المرافق الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، والتي تشمل معالم جذب فريدة مثل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر وجهة داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وفندق وارنر براذرز أبوظبي، أول فندق في العالم يحمل اسم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

نبذة حول ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي:

توفر ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي ، مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ، مغامرات مشوّقة في أجواء عائلية لا تنسى، من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والمنزلقات المائية والتجارب الترفيهية المميزة.

وتضم مدينة الألعاب المائية أكثر من 45 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً تقدم مختلف مستويات المرح والتشويق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الموسمية التي توفر للضيوف تجربة جديدة في كل موسم على مدار العام.

ومنذ افتتاحها في العام 2013، حصدت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم والتي بلغ عددها أكثر أكثر من 60 جائزة. وفي العام 2021، فازت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي بجائزة "مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، وجائزة "أفضل مدينة العاب مائية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر الدولية. كما فازت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي بالجائزة البرونزية خلال حفل توزيع جوائز بلولوب للابتكار 2021. في عام 2022، حصلت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي على الجائزة الفضية للابتكار في فعاليات المستهلك - حدث غينيس للأرقام القياسية المباشر - منMENA Stevie Awards، وعلى الجائرة البرونزية في فئة الملاهي المائية لعام 2021 من قبلMother, Baby and Child ،Traveler's Choice Best of the Best 2022 (Top 1٪) بواسطة تريب أدفايزر، جائزة الإنجاز المتميز - الفعاليات الحية من ستيفي أويلز ووتر بارك الرائد في الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية. وفي عام 2023، حصلت ياس ووتروورلد على الجائزة الذهبية للابتكار في الأحداث الترفيهية من MENA Stevie Awards.

وتعد ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي لؤلؤة جزيرة ياس، وإحدى معالمها الترفيهية الفريدة التي تحتفي بتراثها، حيث تتيح للضيوف من كل مكان الاستمتاع بتجربة عالمية المستوى وبطابع إماراتي مميز .وتتولى شركة ميرال إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية في ياس ووتروورلد جزيرة ياس ، وهي الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل نخبة من أبرز المدن والوجهات والتجارب الترفيهية والثقافية العالمية.

للمزيد من المعلومات حول " ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، يُرجى زيارة: www.yaswaterworld.com

