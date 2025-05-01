وقّعت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم مع بنك الطعام المصري لتمويل وتنفيذ مشروع زراعي متكامل يعمل بالطاقة النظيفة، يهدف إلى ري مساحة تتراوح بين 180 إلى 200 فدان في محافظة الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن جهود المؤسستين في دعم الأمن الغذائي المستدام.

وقد وقع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والسيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري. ويتضمن المشروع حفر بئر ارتوازي بعمق 750 متراً، مع توفير كافة التراخيص والمعدات اللازمة لضمان تشغيل منظومة الري بكفاءة عالية، وصولاً إلى ضخ المياه للمساحات الزراعية المستهدفة.

كما يشمل المشروع إنشاء بحيرة تخزين بسعة 36,000 متر مكعب، إلى جانب تنفيذ جميع الأعمال المدنية وأعمال التمديدات المرتبطة بها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه. وفي إطار التزام المؤسسة بالاستدامة، سيتم أيضاً تركيب نظام للطاقة الشمسية يتألف من 224 لوحاً بطاقة إنتاجية تبلغ 150 كيلو واط، لتشغيل نظام الري بشكل آمن وفعال.

وتتضمن المذكرة كذلك تمويل مشاريع إضافية ضمن "مبادرة تحلية المياه بالطاقة المتجددة"، من خلال حفر وتجهيز بئر يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، دعماً لحلول مبتكرة ومستدامة في مجال إدارة الموارد المائية، ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المجتمعات الزراعية، والارتقاء بحلول التنمية المستدامة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في المشاريع الحيوية.

وتعد الاستثمارات الزراعية المستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية، حيث لا يقتصر أثرها على زيادة الإنتاج الزراعي فقط، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، إضافة إلى تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال تبني تقنيات زراعية حديثة وممارسات مستدامة، وإدارة أفضل للموارد المائية: عبر تطوير أنظمة الري وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى خلق فرص عمل في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.

وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد الإنسانية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية "استدامة العطاء" التي تنتهجها المؤسسة، حيث يسهم تمويل مشاريع الري المستدامة في تمكين صغار المزارعين ورفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، بما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل خضراء للشباب، إضافة إلى المحافظة على البيئة.

وأشاد الفلاحي بجهود بنك الطعام المصري في تأمين الغذاء للفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى دوره في تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، الأمر الذي يتوافق مع رؤى وتوجهات المؤسسة في دعم وتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سباقة في العمل الخيري والإنساني، وذلك بفضل توجيها القيادة الحكيمة وبفضل القواعد التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والتي تقوم على العطاء والتكافل والتعايش والعمل الخيري.

من جهته، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية" هذه المؤسسة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" صاحب السيرة الخالدة في مصر وفي جميع بلدان العالم، حيث تساعدنا في تعزيز خدماتنا من خلال دعم المزارعين بمياه الري من أجل تأمين المحاصيل الرئيسية، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي في الوقت نفسه.

وأضاف سرحان: نفخر بشراكتنا مع مؤسسة زايد الإنسانية حيث يجمعنا هدف مشترك بتحقيق رؤيتنا في تأمين الأمن الغذائي بشكل مستدام”، مؤكدًا"أن التعاون يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك الجديدة، التي يقوم من خلالها بتوسيع مجالات أعماله التنموية، وتطوير قدرات وإمكانيات صغار المزارعين ليكونوا قادرين على استيعاب تحديات الحياة من خلال زيادة استقرارهم الزراعي والاقتصادي ودمجهم في فرص كسب العيش.

يشار إلى أن وفداً من مؤسسة زايد الإنسانية تقدمه سعادة مهنا عبيد المهيري نائب المدير العام للمؤسسة التقى وفداً من بنك الطعام المصري على هامش فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، وبحث الجانبان آليات تعزيز الاستدامة في المشاريع الزراعية الحالية وآليات زيادةالشرائح الاجتماعية المستفيدة منها، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المستقبلية.

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