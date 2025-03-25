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بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة إتاحة الأسواق الخاصة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الأصول "بلاك روك" لإنشاء منصة استثمارية تتيح للأثرياء من عملاء البنك الوصول إلى الاستثمارات البديلة، لا سيما داخل الأسواق الخاصة.

وتمثل الأسواق الخاصة، التي كانت متاحة فقط بشكل تقليدي للمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، أسرع قطاعات إدارة الأصول نمواً، حيث من المتوقع أن تصل الأصول البديلة إلى 30 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. [1]

وستطلق شركة "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" و"بلاك روك" في البداية مجموعة من العروض الاستثمارية المستدامة التي تستهدف استراتيجيات الدخل والنمو، حصرياً لسوق الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب هذه الاستراتيجيات، ستستخدم "بلاك روك" نهجها المنفتح لدعم خطط "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" لتوسيع عروضها في الأسواق الخاصة من خلال تقديم خدمات إضافية، مثل التسويق والتعليم والتدريب والتكنولوجيا.

ومن خلال منصة "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول"، سيتركز الهدف على المدى الطويل في إتاحة مجال الأصول البديلة للجميع، وتوفير إمكانية الوصول إلى الاستثمارات البديلة في جميع فئات الأصول الرئيسية لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يُعد الابتكار ركيزة أساسية في بنك الإمارات دبي الوطني، ويسعدنا أن نتعاون مع "بلاك روك"لتوفير أفضل المنتجات في فئتها في الأسواق البديلة من خلال منصة مخصصة لذلك، مع دعم الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين في المنطقة. ونحن ملتزمون تماماً بتحقيق أفضل قيمة لعملائنا من خلال العروض التي نقدمها، وتعزيز مشهد الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية."

ومن جانبها، قالت راشيل لورد، رئيسة قسم الاستثمارات الدولية في "بلاك روك": "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في إطار سعيه لإنشاء منصة أسواقه الخاصة. فمن المتوقع أن تشهد تخصيصات الثروات للأسواق الخاصة زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بتغير توجهات المستثمرين، وابتكار المنتجات، وتطوير التكنولوجيا، وتقدم اللوائح التنظيمية. وسيشكل الجمع بين قدرات بنك الإمارات دبي الوطني في مجال توزيع الاستثمارات وانتشاره في المنطقة، إلى جانب خبرة "بلاك روك" الاستثمارية وريادتها العالمية في الأسواق الخاصة، فرصة واعدة وعرضاً جاذباً للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط."

وستعتمد عروض الأسواق الخاصة على منصة الاستثمارات البديلة التابعة لشركة "بلاك روك"، والتي تتجاوز قيمة أصولها المدارة اليوم 450 مليار دولار أمريكي، ويدعمها أكثر من 1,000 موظف في أكثر من 50 دولة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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