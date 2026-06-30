تعيين سمير عطالله رئيساً تنفيذياً لقيادة عمليات البنك في مركز دبي المالي العالمي ودعم خططه التوسعية الإقليمية.

مجلس الإدارة يضم نخبة من القيادات المصرفية، من بينهم إليسار فرح أنطونيوس، الرئيسة التنفيذية السابقة ل “سيتي بنك" الإمارات والرئيسة الإقليمية السابقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المجموعة.

​​دبي- أعلن البنك العربي (سويسرا)، المجموعة المصرفية السويسرية المتخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة ومقرها جنيف، عن إطلاق "البنك العربي (سويسرا) - الشرق الأوسط" المحدود في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعكس التزامه الاستراتيجي طويل الأمد تجاه المنطقة ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والخدمات المالية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة استراتيجية ضمن مساعي البنك لتعزيز حضوره المؤسسي في الشرق الأوسط وبناء منصة قابلة للتوسع، مستفيداً من شبكة مجموعة البنك العربي (سويسرا) وخبراتها الإقليمية والدولية. كما يعزز هذا التوجه قرب البنك من رواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يخدمهم منذ ستينيات القرن الماضي في المنطقة.

وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يعكس توسع البنك العربي (سويسرا) في دولة الإمارات قدرة الدولة المستمرة على استقطاب المؤسسات المالية الدولية العريقة التي ترى فيها منصة للنمو الإقليمي طويل الأمد. ويسهم إطلاق "البنك العربي (سويسرا) - الشرق الأوسط" المحدود في تعزيز عمق منظومة الخدمات المالية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً موثوقاً لإدارة الثروات والاستثمار والأعمال العابرة للحدود. كما يجسد الثقة المتواصلة التي تضعها المؤسسات العالمية في البيئة التنظيمية للدولة، وترابطها مع الأسواق الإقليمية والدولية، وما تزخر به من كفاءات وخبرات، ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد".

قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرّنا الترحيب بالبنك العربي (سويسرا) في مركز دبي المالي العالمي مع إطلاق عملياته في دبي لخدمة عملائه في منطقة الشرق الأوسط. ويُسهم الإرث العريق للبنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، إلى جانب ارتباطه الوثيق بالمنطقة، في تعزيز عمق وتنوّع منظومة إدارة الثروات والأصول المتنامية في المركز.

ومع وجود أكثر من 290 بنكاً ومؤسسة مالية عاملة ضمن المركز، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب كبرى المؤسسات العالمية التي تبحث عن منصة مستقرة ومنظّمة تتيح لها الوصول إلى فرص النمو على المستويين الإقليمي والدولي. ونتطلع إلى دعم خطط توسّع البنك العربي (سويسرا) ومساهمته في مواصلة تطوير مشهد الخدمات المالية في المنطقة."

من جانبه، قال وهبة تماري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي (سويسرا) ورئيس مجلس إدارة "البنك العربي (سويسرا) - الشرق الأوسط" المحدود: "ننظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً استراتيجياً لمستقبل أعمال إدارة الثروات لدى مجموعة البنك العربي (سويسرا). ونعمل على بناء منصة مؤسسية مهيأة للنمو المستدام على المدى الطويل، تستند إلى حوكمة راسخة وقيادة ذات خبرة، وإلى القيم التي ميّزت البنك العربي (سويسرا) على مدى عقود. ويعكس مستوى الكفاءات المنضمة إلى مجلس الإدارة والفريق التنفيذي أهمية هذا المشروع وثقتنا بآفاق قطاع إدارة الثروات في المنطقة."

وفي إطار دعم طموحات البنك طويلة الأمد في الشرق الأوسط، تم تعيين سمير عطالله رئيساً تنفيذياً لـ "البنك العربي (سويسرا) - الشرق الأوسط" المحدود.

وقال جان بيار دكاش، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي (سويسرا): "يسرنا تعيين سمير عطالله رئيساً تنفيذياً لـ "البنك العربي (سويسرا) - الشرق الأوسط" لقيادة المرحلة المقبلة من النمو الاستراتيجي للبنك في المنطقة. ويتمتع سمير بخبرة إقليمية عميقة وسجل قيادي متميز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة السويسرية، إلى جانب قدرته على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. ويُعد هذا التعيين عنصراً محورياً في طموحنا لتطوير منصة مصرفية عالية الجودة تتمتع بهوية إقليمية راسخة، ومدعومة بالخبرات العالمية والإمكانات الدولية للمجموعة".

بدوره، قال سمير عطالله: "يتجاوز طموحنا مجرد بناء حضور إقليمي، إذ نسعى إلى تأسيس مؤسسة مصرفية تتميز بجودة كوادرها، وقوة ثقافتها المؤسسية، وعمق علاقاتها مع العملاء. ويتمثل هدفنا في بناء شركة رائدة في إدارة الثروات تجمع بين الإرث العريق والانضباط الذي تتميز به الخدمات المصرفية الخاصة السويسرية، والفهم العميق لاحتياجات العائلات ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط."

وفي إطار التعيينات الاستراتيجية الأولى، انضم ميشيل سرفاتي إلى الشركة بمنصب رئيس قطاع المكاتب العائلية. وشغل سرفاتي سابقاً مناصب قيادية لدى بنك أبوظبي الأول، حيث أسس قطاع المكاتب العائلية ضمن الخدمات المصرفية الاستثمارية، وذلك عقب توليه قيادة أعمال البنوك الخاصة العالمية والمكاتب العائلية ضمن الأسواق العالمية. ويتمتع بخبرة واسعة في العمل مع أبرز العائلات الإقليمية والبنوك الخاصة الدولية والمكاتب العائلية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويأتي إطلاق "البنك العربي (سويسرا) - الشرق الأوسط" ضمن استراتيجية النمو الأوسع للبنك العربي (سويسرا) في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويزاول البنك أعماله من مركز دبي المالي العالمي بموجب ترخيص من الفئة 3C صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، ويخضع لإشرافها التنظيمي.

ومنذ تأسيسه في عام 1962، رسّخ البنك العربي (سويسرا) مكانته كمؤسسة مالية موثوقة في خدمة رواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مرحلة من النمو والتوسع الاستراتيجي للمجموعة، شملت الاستحواذ على بنك "غونيه" السويسري العريق عام 2022، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1845.

وتدير مجموعة البنك العربي (سويسرا) اليوم أصولاً تقارب قيمتها 25 مليار دولار أمريكي، وتتمتع بموقع متميز ضمن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، من خلال الجمع بين الإرث المصرفي السويسري العريق والعلاقات الراسخة مع منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب خبراتها المتخصصة في إدارة الثروات، وتمويل الشركات والتجارة والأصول الرقمية.

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