القاهرة، مصر – تستعد شركة نايا للتطوير العقاري لإطلاق مشروع الوحدات السكنية الفندقية داخل نايا باي بالشراكة مع مجموعة أكور العالمية و تحت علامة سويس أوتيل كأول تجربة للوحدات السكنية الفندقية ذات الطابع العالمي في منطقة رأس الحكمة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تقديم مفهومًا جديدًا ومتكاملًا يجمع بين السكن الفاخر والخدمات الفندقية الراقية داخل مجتمع عمراني متكامل، بما يعزز مكانة رأس الحكمة كإحدى أبرز الوجهات الساحلية الواعدة على البحر المتوسط، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا من جانب المستثمرين والباحثين عن أنماط حياة عصرية تعتمد على الخصوصية والرفاهية في آن واحد.

وأعلنت الشركة أن مشروع نايا باي جاهزًا لاستقبال العملاء خلال العام الجاري 2026، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنسبة بلغت 95%، وبدأت بالفعل عمليات تسليم وحدات المرحلة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2025، وهو ما يعكس قدرة الشركة على تحويل الخطط والتصميمات إلى واقع ملموس وفق جدول زمني محكم.

ويتميز مشروع نايا باي بموقع استراتيجي فريد عند الكيلو 212 على طريق الإسكندرية – رأس الحكمة، بالقرب من مطاري العلمين ومرسى مطروح، مما يمنحه ميزة تنافسية استثنائية بفضل سهولة الوصول إليه وارتباطه المباشر بالمحاور الحيوية وشبكة الطرق الرئيسية بالساحل الشمالي.

وينطلق المشروع من رؤية معمارية طموحة تتيح للعائلات والمقيمين قضاء أوقات أكثر تميزاً وجاذبية، عبر تقديم تجربة صيفية راقية وغير مسبوقة ترتكز على الخدمات الفندقية المدارة بالكامل، بما يمنح الملاك أعلى مستويات الراحة، والرفاهية، وسهولة الامتلاك والتشغيل. ويعكس هذا التطور استراتيجية نايا للتطوير العقاري الرامية إلى توسيع حضورها في قطاع التطوير السياحي، عبر تقديم وجهات ساحلية متكاملة الخدمات والأنشطة، قادرة على تلبية الطلب المتنامي على السكن الممتد طوال العام، وتجاوز نمط الإقامة الموسمية المؤقتة.

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