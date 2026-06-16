دبي، الإمارات العربية المتحدة : أكدّت شركة الخليج العربي للعقارات أن منطقة مجان تبرز اليوم كإحدى الوجهات السكنية الصاعدة في سوق العقارات بدبي، مع تزايد المؤشرات التي تدعم قدرتها على استقطاب حصة أكبر من طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين خلال المرحلة المقبلة، في وقت يواصل فيه السوق التوسع خارج المناطق التي رسخت حضورها خلال السنوات الأخيرة مثل جميرا فيليج سيركل وأرجان.

وأوضحت الشركة أن جميرا فيليج سيركل وأرجان نجحتا بالفعل في ترسيخ مكانتهما ضمن المشهد السكني القائم على القيمة والفئة المتوسطة في دبي، حيث تُعّد جميرا فيليج سيركل من أبرز الوجهات للشقق متوسطة السعر المعروضة للبيع، فيما تبرز أرجان بين أبرز المناطق التي توفر شققاً بأسعار ميسّرة، وهو ما يؤكد أن السوق يواصل مكافأة المجتمعات التي تجمع بين الموقع المناسب، والسعر المقبول والطلب السكني المستقر.

وقالت شركة الخليج العربي للعقارات إن مجان باتت تدخل بقوة إلى هذه المعادلة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومرونتها السكنية وتنامي حضورها في خريطة الطلب، حيث أنها منطقة متعددة الاستخدامات في دبي لاند تقع على شارع الشيخ محمد بن زايد وتمتد على أكثر من 15.6 مليون قدم مربعة.

وقال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات:

"يتطور السوق السكني في دبي بطريقة باتت تمنح الأفضلية بشكل متزايد للمناطق التي تحقق توازناً واضحاً بين الموقع، والأسعار، وسهولة الوصول، وقابلية النمو على المدى الطويل. وقد أثبتت مناطق مثل جميرا فيليج سيركل وأرجان كيف يمكن للمجتمعات السكنية المدروسة أن تتحول سريعاً إلى وجهات رئيسية في السوق. ونرى أن مجان تتحرك اليوم في الاتجاه ذاته، مع مقومات حقيقية تؤهلها للعب دور أكبر بكثير في قصة النمو السكني في دبي."

وأضافت الشركة أن جاذبية مجان لا ترتبط فقط بمستوى الأسعار، بل أيضاً بتموضعها العمراني ضمن نطاق حيوي يجاور البراري والقرية العالمية وIMG Worlds of Adventure وغيرها من المشاريع الهامة مع اتصال مباشر بشبكة الطرق الرئيسية في دبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد. وترى الشركة أن هذا المزيج يمنح المنطقة عناصر مهمة تجعلها جذابة للمستثمر الباحث عن قيمة، كما تجعلها مناسبة للسكان الباحثين عن نمط حياة عملي ومتصل دون الدخول إلى مستويات الأسعار الأعلى في المناطق الأكثر نضجاً.

وتابع البلوشي: "ما يجعل مجان لافتة اليوم هو أنها لا تزال تملك مساحة واضحة للنمو في وقت تبرز المجتمعات التي ما زالت تحتفظ بميزة القيمة والتي تعزز هويتها السكنية تدريجياً. ومجان لم تعد مجرد منطقة ناشئة على الخريطة، بل تتحول بصورة متزايدة إلى وجهة لها زخم فعلي وحضور أوضح وأهمية أكبر لدى المستثمرين والمستخدمين النهائيين."

وأكدت الشركة أن الأداء القوي لسوق دبي، إلى جانب استمرار تدفق المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، يفتح المجال أمام بروز وجهات سكنية جديدة تكتسب زخماً أكبر في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، ترى الخليج العربي للعقارات أن مجان مرشحة لتكون من أبرز المناطق التي ستستفيد من استمرار التوسع السكني في الإمارة، خاصة مع نضوج الطلب على المجتمعات التي تجمع بين القيمة، وسهولة الوصول، وقابلية النمو، والهوية السكنية الواضحة.

وقال البلوشي في ختام تصريحه: "شهدت دبي مراراً تحوّل مناطق كانت أقل حضوراً إلى وجهات شديدة الجاذبية فور بدء السوق في إدراك قوة مقوماتها. ومجان تمتلك اليوم كثيراً من هذه الخصائص. لذلك نتوقع أن تؤدي دوراً أكثر وضوحاً وتأثيراً في الفصل المقبل من نمو السوق السكني في الإمارة."

-انتهى-

#بياناتشركات