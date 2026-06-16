باريس، فرنسا: أعلنت اليوم ايدج، المجموعة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع سافران، الشركة الفرنسية الرائدة في مجالي الطيران والدفاع، وذلك خلال معرض يوروساتوري 2026 “Eurosatory 2026". وترسي الاتفاقية إطاراً منظماً لتوسيع التعاون بين الجانبين وتعميقه وفتح مجالات أوسع للعمل المشترك عبر محافظ الأعمال لدى المجموعتين.

وتتعاون مجموعة ايدج وسافران حالياً في عدة برامج ضمن مجالات الإلكترونيات الدفاعية والأسلحة الذكية وغيرها من القطاعات الحيوية، مستندتين إلى حضور سافران في دولة الإمارات لأكثر من 3 عقود. وتسهم اتفاقية التعاون الاستراتيجي في تعزيز هذه الشراكة، من خلال توسيع نطاقها ليشمل مجموعة أكبر من المعدات والقدرات والخبرات التي يمكن للمجموعتين تطويرها والعمل عليها بصورة مشتركة. كما تأتي الاتفاقية استجابة للتحولات العميقة التي يشهدها ميدان الحرب الحديثة، بما في ذلك الدور المتنامي للأنظمة المسيرة والحرب الإلكترونية والحاجة المتزايدة إلى قدرات دفاعية أكثر مرونة واستقلالية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "لقد نجحت سافران وايدج في بناء شراكة حقيقية تقوم على القيم المشتركة والقدرات المتكاملة وثقة راسخة بأن أفضل الحلول الدفاعية تُطوّر من خلال التعاون. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية في باريس، خلال الأسبوع الذي تبدأ فيه ايدج أوروبا "EDGE Europe" أعمالها، مدى ما وصلت إليه هذه العلاقة والطموح الكبير الذي نحمله لمواصلة تطويرها."

ومن جانبه، قال أوليفييه أندرياس، الرئيس التنفيذي لشركة سافران: "يشكل الحضور الراسخ لشركة سافران في دولة الإمارات أساساً متيناً لشراكتنا مع ايدج. ومن خلال اتفاقية التعاون الاستراتيجي هذه، نؤكد التزامنا ببناء رؤية مشتركة تركز على تطوير التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة. وبالجمع بين قدراتنا وخبراتنا المتكاملة، تسعى سافران وايدج إلى تسريع تطوير قدرات عالية القيمة قادرة على تلبية التحديات الحالية والمستقبلية في قطاعي الطيران والدفاع."

نبذة عن سافران

تُعد سافران مجموعة دولية رائدة في التقنيات المتقدمة، تنشط في أسواق الطيران (أنظمة الدفع والمعدات والتجهيزات الداخلية)، والدفاع، والفضاء. وتتمثل رسالتها الأساسية في الإسهام في بناء عالم أكثر أماناً واستدامة، حيث يكون النقل الجوي أكثر صداقة للبيئة وأكثر راحة وإتاحة. تمتلك سافران حضوراً عالمياً يضم 100,000 موظف، وتتمتع، سواء بشكل منفرد أو عبر شراكات، بمواقع ريادية عالمية أو أوروبية في أسواقها الرئيسية. وتنفذ سافران برامج للبحث والتطوير بهدف الحفاظ على الأولويات البيئية ضمن خارطة طريق البحث والتكنولوجيا والابتكار الخاصة بها.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

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المكتب الإعلامي لدى مجموعة ايدج

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المكتب الصحفي في سافران

كاثرين مالك: catherine.malek@safrangroup.com /

ايزابيل جافري: isabelle.javary@safrangroup.com /

بول ويربيل: paul.wirbel@safrangroup.com

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