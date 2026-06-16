الإمارات العربية المتحدة : أعلنت Sovra، وهي منصة تكنولوجيا مالية تتيح للأفراد امتلاك حسابات عالمية تعمل بالدولار، عن إغلاق جولة تمويل ما قبل التأسيس بقيمة تتجاوز الـ 2 مليون دولار. قادت الجولة شركة Pharsalus Capital، بمشاركة عدد من المستثمرين الملائكيين على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينهم كريم عطية (مؤسس شركة Ramp)، وهشام الفالح (مؤسس شركة Lean Technologies)، وهاني رشوان (مؤسس شركة 21shares)، ونجيب سميح ساويرس (رئيس مجلس إدارة مجموعة Orascom Development Holding AG)، ومستثمرون آخرون.

يمكن لمستخدمي Sovra مباشرة عبر هواتفهم المحمولة، الادخار بالدولار الرقمي بعيدًا عن تقلبات العملات المحلية وتحقيق عوائد على مدخراتهم، وتحويل الأموال حول العالم في ثوانٍ، والدفع باستخدام بطاقة مقبولة عالميًا. كل ذلك يتم من خلال حساب يعمل بنظام الإدارة الذاتية حيث لا يمكن لأحد الوصول إليه سوى المستخدم نفسه، دون أي تدخل من المنصة أو أي وسيط. ويقتصر دور المنصة على توفير البنية التحتية فقط دون التحكم في حسابات المستخدمين أو تقييدها، مما يضمن لهم التحكم الدائم بأموالهم واحتفاظهم بها حتى لو توقفت المنصة عن العمل.

تتعاون المنصة مع عدد من الشركات العالمية لتقديم حلول مالية متكاملة، وتعتمد على عملة USDC المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي والصادرة عن شركة Circle المدرجة في بورصة نيويورك والخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتخضع احتياطاتها لتدقيق دوري مستقل من قبل شركة Deloitte العالمية، بحيث يقابل كل دولار رقمي دولار أمريكي محفوظ كاحتياطي.

كما تتيح المنصة للمستخدمين الاستفادة من ميزات متعددة لدولاراتهم الرقمية، تشمل إمكانية ربط حساباتهم بأنظمة مالية تتيح لهم تحقيق العوائد، واستخدام بطاقات دفع مدعومة من شبكتي "فيزا" و"ماستركارد"، فضلًا عن ميزة تحويل الأموال بين الحسابات بدون تكاليف إضافية.

يُذكر أن نحو ثلثي البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يملكون حسابات مصرفية أو لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية. وفي بعض الدول، يظل حتى أصحاب الحسابات المصرفية عرضة لمخاطر التضخم وتراجع قيمة العملات المحلية وقيود السحب، واحتمالية فقدان القدرة على الوصول إلى أموالهم. بالإضافة إلى بطء وتكلفة التحويلات المالية الخارجية التي تتجاوز رسومها 6% وتستغرق أيامًا لتصل.

صُممت منصة Sovra لكل شخص يرغب في ادخار أمواله أو إنفاقها أو تحويلها أو تحقيق العوائد من خلالها، وتستهدف بشكل أساسي ثلاث فئات: المهنيين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطلاب الجامعات، والمغتربين من أبناء المنطقة في جميع أنحاء العالم.

تأسست Sovra على يد أحمد وهبي، الذي عاصر انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019، عندما جُمّدت الودائع البنكية وفقدت العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها. ويضم فريق العمل خبرات متنوعة من شركات عالمية مثل McKinsey وRevolut وJumpcloud، بالإضافة إلى خبراء في الأنظمة المالية اللامركزية، وخلفيات شخصية عانت من أزمات الوصول إلى الأموال والمدخرات.

وقال أحمد وهبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sovra: "لطالما كان هناك حواجز بين الناس وأموالهم؛ سواء كانت مصارفًا، أو حدودًا، أو رسومًا، أو قوانين أو معاملة ورقية. أحيانًا كانت الأمور تسير بشكل جيد، وأحيانًا أخرى كانت هذه الحدود تسلب كل شيء. اليوم، أصبحت التكنولوجيا اللازمة لإلغاء هذه الوساطة موجودة وSovra هي الطريقة الأمثل للاستفادة منها. أموالك تعمل من أجلك وتتبع لك وحدك. حتى لو اختفت شركتنا غدًا، ستظل أموالك موجودة. هذا ليس مجرد توجه تشغيلي للشركة، بل الأساس التقني الذي بنيت عليه Sovra".

ومن جانبه، قال أنطوني غصن، المدير العام لشركة Pharsalus Capital: "من خلال منح الأفراد بدائل للإدارة الذاتية بحيث تكون مستقلة عن الأنظمة المالية والبنكية الهشة، تساعد Sovra على استعادة الأمان المالي في لبنان وخارجه. بالنسبة لمن لديهم ارتباط بالمنطقة، فإن هذه المشاكل مألوفة جدًا؛ ويتميز أحمد وفريق Sovra بالشجاعة والرؤية الواضحة للبناء والابتكار في مكان تراجع فيه الآخرون بسبب حجم المشكلة".

يعمل فريق Sovra في الشرق الأوسط وأوروبا. وستُخصص عائدات هذه الجولة التمويلية لتطوير الجوانب التقنية والمنتجات، في حين تستعد الشركة لإطلاقها الرسمي ومواصلة بناء منصتها. ويمكن للمهتمين التسجيل الآن في قائمة الانتظار عبر الموقع الإلكتروني: sovra.money

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حول Sovra:

هي منصة تكنولوجيا مالية تمنح المستخدمين القدرة على التحكم الكامل والمباشر بأموالهم. ومن خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، يمكن للمستخدمين الادخار بالدولار بعيدًا عن تقلبات العملات المحلية، وتحقيق عوائد على مدخراتهم، وإجراء عمليات شراء عبر بطاقة مقبولة عالميًا، إضافة إلى تحويل الأموال بشكل فوري وبتكلفة رمزية. كما تمنح المنصة المستخدم وحده صلاحيات حسابه وأصوله. الشركة مسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية، وتقدم خدماتها في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، مع تركيز خاص على تلبية احتياجات الأسواق الناشئة.

الموقع الإلكتروني: https://sovra.money/

للتواصل الإعلامي: sovra@digitaldigest.me