الرياض، المملكة العربية السعودية - تحت شعار "فخر المملكة"، شهدت العاصمة الرياض انطلاق النسخة الأولى من جوائز إيفي السعودية 2026، أول برنامج جوائز محلي في المملكة مخصص لتكريم فعالية التسويق، وذلك بحضور نخبة من قادة العلامات التجارية والوكالات الإبداعية وصناع القرار للاحتفاء بالحملات التي حققت نتائج أعمال ملموسة وأثراً حقيقياً في السوق السعودي.

وتمثل جوائز إيفي السعودية 2026 محطة بارزة في مسيرة قطاع التسويق بالمملكة، حيث تحتفي بالأفكار التي تحقق نتائج حقيقية من خلال الجمع بين التميز الاستراتيجي والإبداع والأثر التجاري القابل للقياس، بما يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع وانسجامه مع مستهدفات رؤية المملكة .2030

وسبق حفل الجوائز انعقاد منتدى "فعالية التسويق" الذي جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل فعالية التسويق في المملكة عبر سلسلة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة

وشهد المنتدى مشاركة متحدثين وقادة من جهات بارزة في القطاعين العام والخاص، من بينها جوجل، هرفي، أنغامي+، مطار الملك سلمان الدولي، الهيئة السعودية للسياحة، سامسونج السعودية، كانتار، أكسنتشر، الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سيراميك السعودية، العثيم للترفيه، لازوردي، EVIQ، جاذر إن، إلى جانب عدد من الجهات الرائدة الأخرى.

وركزت المناقشات على التحولات المتسارعة في سلوك المستهلك السعودي، والدور المتنامي للإبداع والثقافة الرقمية في تعزيز الأداء التجاري، وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على فعالية التسويق، إضافة إلى التحديات التي تواجه العلامات التجارية في تحقيق التوازن بين النتائج قصيرة المدى والنمو المستدام على المدى الطويل.

وفي المساء، اجتمع أبرز قادة وخبراء التسويق والاتصال في المملكة للاحتفاء بالحملات الأكثر تأثيراً وفعالية، حيث قامت لجنة تحكيم ضمت أكثر من 100 خبير ومتخصص بتقييم المشاركات وفق أعلى المعايير المهنية، ما أسفر عن اختيار الحملات التي نجحت في تحقيق نتائج أعمال ملموسة وأثر تسويقي استثنائي.

و ذهبت أكثر جائزة مرموقة في الحفل، وهي جائزة Grand Prix إلى سيّار عن حملتها Time To Speak Up For Manhood تقديراً لقدرتها على تحقيق مستويات استثنائية من فعالية التسويق والأثر التجاري.

كما حصدت الحملات الفائزة بالميداليات الذهبية اهتمام الحضور بفضل أفكارها المبتكرة وقدرتها على تحقيق نتائج استثنائية. ومن بين العلامات التجارية والجهات الفائزة: بلدي+، صندوق التنمية السياحي، برق، مؤسسة سكن، ومدل بيست وغيرها.

وشهدت فئة الميداليات الفضية تكريم مجموعة من العلامات التجارية التي نجحت في المزج بين الجرأة الإبداعية والتركيز الاستراتيجي، ومن بينها موبايلي، سنسوداين، دوريتوس، مينتوس، كودو، وهولستن.

أما الفائزون بالميداليات البرونزية، فقد تميزوا بقدرتهم على بناء تواصل مؤثر مع الجمهور وتحقيق نتائج ملموسة، ومن أبرزهم ليز وإيكيا إلى جانب عدد من العلامات التجارية الأخرى.

كما شهد الحفل تكريم الجهات والمؤسسات الأكثر تميزاً ضمن الجوائز الخاصة، حيث فازت حبار بجائزة أفضل وكالة إعلانية من حيث الفعالية في السعودية، فيما حصلت OMD الإمارات على جائزة أفضل وكالة إعلامية من حيث الفعالية في السعودية، ونالت مجموعة فوج جائزة أفضل شبكة وكالات من حيث الفعالية في السعودية، بينما توجت موبايلي بجائزة العلامة التجارية الأكثر فعالية في السعودية.

وفي تعليقها على المناسبة، قالت سحر رفيق، المدير العام لشركة نوردستلا:

"تحتضن المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أكثر البيئات التسويقية طموحا ً على مستوى العالم. ومن خلال جوائز إيفي السعودية 2026، نفخر بإطلاق منصة تحتفي ليس فقط بالإبداع، بل أيضا ً بالفعالية والأثر التجاري الحقيقي وراء هذا الإبداع. وتمثل الحملات الفائزة اليوم نموذجا ً لما يمكن تحقيقه عندما يلتقي التفكير الجريء بالتميز الاستراتيجي".

وقد أقيمت النسخة الأولى من جوائز إيفي السعودية 2026 بدعم شبكة من الشركاء الذين يساهمون في تعزيز ثقافة فعالية التسويق والتميز المهني في المملكة.

وشملت قائمة شركاء كلاً من يوتيوب، ماكس، هولستن، تفاعل السعودية - بيزنس، Akama ، Spike Media ، Holding Million إلى جانب Sherpa Communications كشريك للعلاقات العامة، و كشريك إعلامي رقمي ناشئ، و Communicate كشريك إعلامي.

وتنظم نوردستلا جوائز إيفي السعودية بهدف ترسيخ منصة مستدامة تحتفي بفعالية التسو يق وتلهم معايير جديدة للتميز في الممللكة، بما يواكب طموحاتها ورؤيتها المستقبلية.

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