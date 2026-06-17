باريس، فرنسا- وقّعت اليوم EM&E، المجموعة الإسبانية الرائدة في ابتكارات وتقنيات الدفاع والأمن، وايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في دولة الإمارات، اتفاقية تأسيس مشروعهما المشترك في دولة الإمارات خلال معرض Eurosatory، وذلك بعد الإعلان عنه للمرة الأولى في فبراير الماضي. ورفعت الشركة الجديدة، التي بلغت محفظة فرصها التجارية الأولية 1.5 مليار دولار أمريكي، توقعاتها بنسبة 15% لتصل إلى 1.725 مليار دولار أمريكي.

ووقّع الاتفاقية كل من عمر الزعابي، رئيس القطاع التجاري في مجموعة ايدج، وفرناندو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لمجموعة EM&E. وتحدد الاتفاقية القواعد المنظمة لعمل الشركة الجديدة، التي من المقرر أن تبدأ عملياتها خلال الربع الأخير من عام 2026. ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع المشترك في الترويج عالمياً لأنظمة الأسلحة المتقدمة التي تطورها مجموعة EM&E، وذلك من خلال إطار للإنتاج المشترك. وستقود الشركة الإسبانية عملية رئيسية لنقل التكنولوجيا، بما يمكّن المنظومة الصناعية والتكنولوجية التابعة لايدج من تصنيع أجزاء مختلفة من محطات الأسلحة داخل دولة الإمارات، فيما سيستمر تصنيع بقية مكونات المنتجات في إسبانيا. كما ستتولى الشركة الجديدة تصنيع محطة أسلحة جديدة مصممة لتلبية أحدث متطلبات قطاع الدفاع العالمي.

وقال عمر الزعابي، رئيس القطاع التجاري في مجموعة ايدج: "يدمج هذا المشروع المشترك قدرات مجموعة EM&E المتقدمة في إنتاج أنظمة الأسلحة ضمن القاعدة الصناعية لايدج، ما يمنحنا منصة أقوى لخدمة العملاء حول العالم. ويؤكد ارتفاع محفظة فرصنا التجارية إلى 1.725 مليار دولار أمريكي منذ فبراير وجود طلب حقيقي على ما سنطوره معاً، ونتطلع إلى بدء المشروع المشترك عملياته في الوقت المناسب."

ومن جانبه، قال فرناندو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لمجموعة EM&E: "مع توقيع هذه الاتفاقية، يتحول مشروعنا المشترك مع ايدج إلى واقع ملموس يعزز توسعنا الدولي، ويسلط الضوء على الابتكار التكنولوجي الذي نقوده انطلاقاً من إسبانيا. ولا يسهم الجمع بين الطبيعة المتطورة لأنظمة أسلحتنا والقدرات الصناعية والتكنولوجية القوية لايدج في تعزيز إمكاناتنا التصديرية العالمية فحسب، بل يرسي أيضاً أساساً متيناً لقيادة تطوير جيل جديد من الحلول المتقدمة في مجالي الأمن والدفاع بصورة مشتركة."

عن ايدج

تأسست مجموعة إيدج في الامارات في شهر نوفمبر 2019، وهي احدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة في العالم. أنشئت لتطوير حلول جريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وما أبعد من ذلك، لتصبح محركاً للتغيير والتحول. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

المكتب الإعلامي لدى مجموعة ايدج

media@edgegroup.ae

نبذة عن مجموعةEM&E

تُعد EM&E مجموعة إسبانية رائدة في هندسة وتصنيع أنظمة الدفاع والأمن المعقدة، وتتميّز باستثماراتها العالية في الابتكار، والتزامها بخلق فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، مع اهتمام خاص بدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضمن حلولها.

وتشمل أنظمة المجموعة محطات الأسلحة البرية والبحرية المتحكم بها عن بُعد، وأنظمة توجيه الذخائر، ومستشعرات المراقبة الكهروبصرية، والأنظمة الروبوتية، وغيرها. كما تضم المجموعة شركة تابعة هي EM&E Electronics المتخصصة في تطوير الإلكترونيات وتقنيات الفوتونيات.

وتنتشر حلول EM&E في أكثر من 25 دولة حول العالم، ويعمل لديها حالياً ما يزيد على 1,700 موظف.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.eme-es.com

للاستفسارات الإعلامية:

أليشيا مونتورو

amontoro@eme-es.es

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