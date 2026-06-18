أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة Robo.ai Inc. ‏(NASDAQ: AIIO)، وهي شركة مقرّها دولة الإمارات ومدرجة في بورصة ناسداك، عن إبرام اتفاقية للاستحواذ على 100% من حصص الملكية في شركة QC Capital Limited، والمعروفة باسم «Quantum Core» أو «QC Capital» .

وبموجب الاتفاقية، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة المقترحة 60 مليون دولار أمريكي، تُدفع على شكل أسهم عادية من الفئة «ب» تصدرها شركة Robo.ai حديثاً. وستخضع الأسهم الصادرة كمقابل للصفقة لجدول استحقاق وإطلاق يمتد حتى ثماني سنوات. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال 30 يوم عمل، وذلك رهناً بشروط الإغلاق المعتادة والمتطلبات الأخرى المعمول بها.

يمثل الاستحواذ المقترح خطوة استراتيجية في مسار تطوير Robo.ai لمنصة عالمية لشبكة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتموضع QC Capital كمنصة قابضة تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتخصصة في بناء المشاريع، مع قدرات تمتد عبر تطوير التكنولوجيا، وبناء المشاريع، والاستثمار الصناعي. ومن خلال الدمج المقترح لشركة QC Capital، وبالاستفادة من الخبرة الناجحة التي اكتسبتها Robo.ai في الاستحواذ على Neurovia، وهي شركة متخصصة في تقنيات معالجة البيانات المرئية وضغطها بالذكاء الاصطناعي، تتوقع Robo.ai تعزيز قدراتها في استقطاب شركات التكنولوجيا، وتخصيص رأس المال، واحتضان المشاريع، وعمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، وإدارة العمليات بعد الاستثمار، والتوسع التجاري عالمياً.

بموجب اتفاقية الاستحواذ، تمت هيكلة مقابل الصفقة بما يتماشى مع أهداف الأداء طويلة الأجل. وسيتم إطلاق الأسهم الصادرة كمقابل للصفقة على مراحل، وربطها بتحقيق أهداف إيرادات متعددة السنوات. وتهدف هذه الهيكلة إلى مواءمة إطلاق مقابل الصفقة مع الأداء المستقبلي لأعمال QC Capital والمصالح طويلة الأجل لمساهمي .Robo.ai

يعتمد نموذج تشغيل QC Capital على تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرات التمكين التشغيلي، مع التركيز على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، وتمكين التقنيات الصناعية في قطاعات تشمل الصناعة، والنقل، والروبوتات المجسدة، والتصنيع الذكي. ومن خلال عملياتها، تتوقع QC Capital تراكم بيانات الذكاء الاصطناعي، وبيانات التشغيل من شركات محفظتها الاستثمارية، وبيانات التشغيل بعد الاستثمار، وبيانات ملاحظات السوق. ومن المتوقع دمج هذه الموارد البيانية في محرك الاستثمار بالذكاء الاصطناعي ونظام QC Alpha™ التابعين لها، لدعم تحليل القطاعات، وفرز المشاريع، وإجراءات العناية الواجبة، وإدارة المخاطر، وإدارة ما بعد الاستثمار، وفرز فرص الاندماج والاستحواذ، وتحسين أداء المحفظة الاستثمارية. وقد صُمم هذا النموذج لإنشاء حلقة طويلة الأمد تربط بين القدرات التقنية وأصول البيانات، وبين اتخاذ القرارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ونمو الإيرادات وتوسع المنظومة.

يشمل نظام أعمال QC Capital أربعة مجالات رئيسية تتمحور حول: بناء المشاريع، والاستثمار الاستراتيجي، وتطوير منصات الاندماج والاستحواذ، وتقنيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل مجالات تركيزها الرئيسية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية والخدمات اللوجستية الذكية، والتكنولوجيا المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والجيل القادم من الاقتصاد الرقمي. وتتكامل هذه المجالات بدورها مع شبكة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Robo.ai، ومنظومة الأجهزة الذكية، واستراتيجيتها للبنية التحتية الرقمية.

أهداف الأداء

وفقاً لآلية الإفراج القائمة على الأداء والمنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ، سيتم الإفراج عن الأسهم الصادرة لصالح QC Capital على مدى السنوات الثماني المقبلة، وذلك رهناً بتحقيق أهداف إيرادات محددة. وتشمل هذه الأهداف، على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق إنجاز تراكمي في الإيرادات بقيمة تقارب 2.4 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2026 و2027، والذي سيُعد جزءاً من المعيار الرئيسي للإفراج المرحلي عن الأسهم الصادرة كمقابل للصفقة.

ورهناً بإتمام الصفقة بنجاح، ونجاح تكامل الأعمال، والاعتراف بالإيرادات ذات الصلة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها تتوقع Robo.ai أنQC Capital قد تصبح منصة إضافية تسهم في نمو إيرادات الشركة على المدى المتوسط إلى الطويل، وتعزيز أوجه التكامل الصناعي، والتوسع التجاري العالمي لمنظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتُعد أهداف الإيرادات هذه ذات طبيعة مستقبلية، ولا تشكّل ضماناً للأداء المستقبلي.

وبدوره علّق بنجامين زاي، الرئيس التنفيذي لشركةRobo.ai : "تعملRobo.ai على بناء منصة عالمية لشبكة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للجيل القادم من الاقتصاد الذكي. ومن المتوقع أن تضيف QC Capital قدرات في اتخاذ قرارات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتراكم أصول البيانات، وبناء المشاريع، وتكامل عمليات الاندماج والاستحواذ، وشبكات الموارد العالمية. وبعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن تكون QC Capital منصة Robo.ai للحيازات الاستراتيجية، وبناء المشاريع، وتطوير الاستثمارات، وتنمية أصول البيانات، بما يدعم التوسع المستمر للشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبنية التحتية الرقمية، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، والجيل القادم من الاقتصاد الرقمي."

نبذة عن شركة QC Capital Limited

QC Capital Limited منصة قابضة تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتخصصة في بناء المشاريع، وتركز على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبنية التحتية الرقمية، والمدن الذكية، والقيادة الذاتية، والجيل القادم من الاقتصاد الرقمي. ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرات التمكين التشغيلي، والخبرة التشغيلية الصناعية، وتراكم أصول البيانات، وشبكات الموارد العالمية، تسعى QC Capital إلى تحديد شركات التكنولوجيا ذات القيمة طويلة الأجل واحتضانها والاستثمار فيها وتشغيلها، مع دعم تطوير أوجه التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، والقدرات الرأسمالية، والموارد الصناعية، وأصول البيانات.

نبذة عن شركة Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc ‏(NASDAQ: AIIO) شركة تقنية تركز على بناء منصة عالمية لشبكة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتركز الشركة على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأجهزة الذكية، والبنية التحتية الرقمية، والمنظومات التقنية ذات الصلة، بهدف ربط التكنولوجيا والبيانات والأجهزة والسيناريوهات الصناعية من خلال منصة شبكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تصريحات ذات طابع مستقبلي

يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات ذات طابع مستقبلي ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك التصريحات المتعلقة بالاستحواذ المقترح، والموعد المتوقع لإتمام الصفقة، ومقابل الصفقة، وآلية الإفراج القائمة على الأداء، وأهداف الإيرادات، وتكامل الأعمال، وأوجه التكامل الاستراتيجية، والمساهمة المستقبلية في الإيرادات، وتطوير منظومة Robo.ai.

وتستند التصريحات ذات الطابع المستقبلي إلى توقعات الشركة الحالية وافتراضاتها والمعلومات المتاحة لديها، وهي تخضع لمخاطر وحالات عدم يقين قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المعبّر عنها أو الضمنية في هذه التصريحات. وتشمل هذه المخاطر وحالات عدم اليقين، من بين أمور أخرى، احتمال عدم إتمام الصفقة كما هو متوقع أو عدم إتمامها إطلاقاً، وعدم استيفاء شروط الإغلاق، وعدم تحقيق QC Capital لأهداف الإيرادات ذات الصلة، وحدوث تأخيرات أو تحديات في تكامل الأعمال، ووجود اختلافات بين نتائج الاعتراف بالإيرادات وتوقعات الإدارة، وحدوث تغيرات في طلب السوق أو الظروف التنظيمية أو وتيرة التوسع التجاري، إضافةً إلى مخاطر أخرى موضحة في الإفصاحات التي قدمتها شركة Robo.ai Inc. إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي تصريحات ذات طابع مستقبلي، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون المعمول به.

Media Contact

Robo.ai Inc. Corporate Communications

Email: pr@roboai.io

Website: www.roboai.io

QC Capital Limited Corporate Communications

Email: info@qccapital.io

Website: www.qccapital.io

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