تم تحديث المنصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم

المنصة المحدثة تعكس جهود تحسين رحلة الطالب وتبسيط إجراءات التقديم إلى مؤسسات التعليم العالي

المنصة معززة بالذكاء الاصطناعي وتغطي كافة مراحل التقديم ورفع المستندات رقمياً

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي. وتهدف المنصة المحدثة، المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى دعم وتسهيل رحلة الطالب، ومساعدته في التخطيط للمستقبل، من خلال سهولة التسجيل والاختيار من بين مؤسسات التعليم العالي وبرامجها المتاحة.

تم تطوير المنصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يضمن تكامل البيانات والإجراءات بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، ويعزز قدرة الطلبة على التخطيط لمساراتهم الأكاديمية واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم التعليمي؛ وتوفر المنصة المحدثة واجهة مستخدم جديدة كلياً تجمع بين البساطة والوضوح، تتضمن ثلاث واجهات رئيسية للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتقدم تجربة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، تم تصميمها وفق أفضل الممارسات العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للاستفادة من البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويعزز مرونة وابتكار منظومة التعليم العالي في الدولة.

في هذا السياق قالت سعادة أماني البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة:"يمثل إطلاق هذه المنصة المحدثة محطة مهمة في مسار تطوير إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي وتسريعها وتعزيز كفاءتها، حيث تتيح المنصة خاصية التعديل والتحديث على الطلبات المقدمة من قبل الطالب، بما يسهم بتيسير عملية التسجيل."

وأضافت سعادة أماني البناي: "انطلاقاً من التزامنا بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، نواصل العمل مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي ومع كافة عناصر المنظومة على توظيف التقنيات الحديثة والبيانات المتكاملة لتطوير رحلة الطالب، من خلال تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة، تركز على احتياجات المستخدم، وتضمن تجربة سلسة وداعمة في مختلف مراحل التعليم العالي."

وتتيح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية، من خلال البحث والتصفح والاطلاع على البرامج الأكاديمية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي دون تقديم، في حين يمكن لطلبة الصف الثاني عشر وما فوق التقديم على طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، حيث تمت رقمنة كامل إجراءات التقديم، بدءاً من رفع المستندات، وصولاً إلى متابعة قرارات القبول، بحيث يمكن لطالب الصف الثاني عشر إنشاء ملفه الشخصي وتقديم عدة طلبات دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات.

خدمات متكاملة

وتتكامل المنصة مع أنظمة وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك الهوية الرقمية (UAE PASS)، بما يسهل عملية تبادل البيانات والتحقق من المعلومات، ويمكن الطلبة من إتمام إجراءات التسجيل بسهولة دون الحاجة إلى تحميل أو إدخال بيانات من مصادر متعددة.

وتتضمن لوحات معلومات مخصصة لكل الفئات ذات العلاقة بما في ذلك: (الطلبة، ووزارة التربية والتعليم، والمدارس، ومؤسسات التعليم العالي، والمرشدين الأكاديميين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي). ووصل عدد مؤسسات التعليم العالي المسجلة في المنصة إلى 74 مؤسسة ما بين حكومية وخاصة، بما في ذلك الجامعات الاتحادية الثلاث في الدولة: (جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد)، مع استمرار إجراءات إتاحة الوصول لبقية المؤسسات. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 40,000 طالب من إطلاق المنصة المحدثة في مرحلتها الأولى.

منظومة دعم متطورة

وعلى التوازي مع إطلاق النسخة المحدثة من المنصة، فعّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة دعم متكاملة لمساندة مؤسسات التعليم العالي خلال مراحل التطبيق والتشغيل، تشمل فرقاً متخصصة للأعمال والدعم الفني، وقنوات تواصل مباشرة، واجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة الملاحظات والتحديات التشغيلية ومعالجتها بصورة مستمرة. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على العمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات التعليم العالي لضمان التطبيق السلس للمنصة بما يضمن الاستفادة من الإمكانات التي توفرها للارتقاء بتجربة الطلبة وتعزيز كفاءة عمليات القبول والتسجيل.

وتمثل المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي عنصراً رئيسياً ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة الطالب، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع التزامها ببناء منظومة تعليمية تدعم التميز الأكاديمي في كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة. وتتاح هذه الخدمة للطلبة عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ضمن معرض الخدمات.

نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات جهود تطوير منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي متقدمة تدعم بناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على الابتكار ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، على ترسيخ منظومة مرنة ومتطورة تعزز جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.

وتضطلع الوزارة بدور محوري في ربط مخرجات منظومة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والبرامج والشراكات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، ومحركاً رئيسياً للاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهاراتها.

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سارة أبوحصيرة

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com

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