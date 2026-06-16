دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الإنشاءات في سوريا، سجلت "ايه. جيه. آي" AJi دخولها الرسمي إلى السوق السوري عبر مشاركتها في معرض "بيلدكس 2026"، المعرض الدولي الرابع والعشرين للبناء، والذي أقيم على مدار خمسة أيام في الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026 في معرض دمشق الدولي.

وفي إطار إرساء موطئ قدم استراتيجي لها في السوق السوري، وقعت AJi اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "تالا" للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، وهي شركة استشارية سورية تتخذ من دمشق مقراً لها. وتضع هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون طويل الأجل بهدف السعي المشترك نحو اقتناص الفرص المتاحة في مجالات الاستشارات الهندسية، والتصميم، والإشراف، وإدارة المشاريع في جميع أنحاء سوريا؛ حيث تجمع الاتفاقية بين الخبرة العالمية لشركة AJi والمعرفة العميقة بالسوق المحلية والقدرات التنظيمية لشركة "تالا".

وسيستهدف هذا التعاون الفرص المتاحة في مشاريع البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والضيافة، والنقل، والقطاعين الصناعي والحكومي، وذلك تماشياً مع برنامج إعادة الإعمار والتنمية المرتقب في سوريا. ووفقاً لأحدث تقييمات البنك الدولي، تُقدر احتياجات إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل شبكات الكهرباء، والطرق، وشبكات المياه؛ وهو حجم فرص يتطلب تضافر وتنسيق الجهود على الصعيدين الدولي والمحلي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرح المهندس حمزة عواد، الرئيس التنفيذي لمجموعة AJi قائلا: " تعد سوريا اليوم واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، وما يتم إعادة إعماره هنا يتجاوز مجرد البنية التحتية، بل هو أساس الحياة الحضرية للأجيال القادمة. ونحن في AJi نؤمن بأن إعادة الإعمار يجب أن تتم بشكل صحيح ومستدام منذ المرة الأولى، بحيث تكون المدن الحيوية التي تركز على احتياجات الإنسان في صميمها. لا يمكن لشركة واحدة أو قطاع بمفرده تنفيذ عملية إعادة إعمار وطنية بهذا الحجم؛ لذا يجب أن تتضافر جهود كافة القطاعات من الهندسة والإنشاءات والتمويل والطاقة والتكنولوجيا لدعم خطة إعادة الإعمار في سوريا. وتجسد اتفاقيتنا مع شركة تالا للهندسة هذا التوجه تماماً، حيث تعمل الخبرة العالمية والمعرفة المحلية يداً بيد للمساهمة في رسم ملامح مستقبل مستدام لسوريا".

وجاء هذا التوقيع بالتزامن مع مرحلة حاسمة تشهدها البلاد؛ فعقب تخفيف العقوبات الدولية وعودة الزخم للشراكات الخليجية والأوروبية والعالمية، بدأت قاطرة المشاريع العملاقة في مجالات الطاقة، والنقل، والتطوير العقاري، والصناعة في صياغة وجه السوق السوري من جديد. وقد أحدث هذا التحول المتسارع نمواً قياسياً في الحاجة إلى الكفاءات الاستشارية، وحلول الإنشاء الذكية، وإدارة المشاريع.

ومن خلال تواجدها في معرض "بيلدكس 2026" وشراكتها الجديدة مع "تالا" للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع ، تؤكد مجموعة AJi مجدداً التزامها طويل الأجل تجاه السوق السوري ودعم مسيرة البلاد نحو التعافي والتنمية المستدامة.

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نبذة عن مجموعة AJi

مجموعة AJi هي المجموعة الرائدة في المنطقة في مجال الهندسة المعمارية والإنشاءات والاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، وتعمل من خلال 13 مكتباً في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبخبرة تمتد لـ 60 عاماً وفريق عمل محترف يضم 1400 موظف في 25 سوقاً، تقدم المجموعة خدماتها عبر ستة قطاعات رئيسية هي: البيئة الحضرية، والعافية والرعاية الصحية، والمرافق والبيئة، والتنقل والنقل، والتخطيط البيئي المستقبلي، والاستشارات والحلول. تتمحور رؤية المجموعة حول ثلاثة ركائز أساسية: تعزيز إرثها، ورعاية الكفاءات المتميزة، والشراكة في رسم ملامح مستقبل المنطقة. وانطلاقاً من الاستدامة والابتكار، تتخصص مجموعة AJi في تطوير مجتمعات مستدامة حيث تسهم المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في بناء مستقبل شامل.

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