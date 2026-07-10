أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع ("مجموعة إي آند") عن إنهاء اتفاقية التعاون المُبْرَمَة بينها وبين مجموعة فودافون ش.م.ع "فودافون"، وذلك بعد مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظة استثمارات "إي آند" الدولية. وإثر ذلك، تَنَحَّى ممثل مجموعة إي آند عن منصبه كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة فودافون.

وفي أعقاب ذلك، وقَّعت مجموعة "إي آند" اتفاقية مُلزمة مع شركة "Vega"، شركة استحواذ مملوكة بالكامل لمجموعة عائلة نيل "Niel Family Group"؛ لبيع كامل حصتها البالغة 3,944,743,685 سهمًا عاديًّا في مجموعة فودافون، والتي تمثِّل حوالي 16.21% من رأس مال فودافون، و17.13% من إجمالي حقوق التصويت، وذلك مقابل 112.5 بنسًا إسترلينيًّا للسهم الواحد. ويشمل هذا المبلغ ما يقارب 110.5 بنسًا إسترلينيًّا يدفعه المشتري نقدًا عن كل سهم، بالإضافة إلى توزيعات أرباح فودافون النهائية للسنة المالية 2026 (والبالغة 2.02 بنسًا إسترلينيًّا للسهم، والتي سيتم تحصيلها في 30 يوليو 2026).

وسوف يتم بيع الأسهم في آنٍ واحد من خلال صفقات شراء لكتل الأسهم خارج السوق لثلاث مؤسسات مالية، والتي ستحتفظ بالأسهم حتى تستوفي شركة Vega المتطلبات التنظيمية اللازمة.

وعند إتمام عملية نقل الأسهم إلى المؤسسات المالية، ستُدرُّ هذه الصفقة سيولة نقدية لمجموعة "إي آند" تُقدَّر بنحو 21.8 مليار درهم إماراتي (5.95 مليار دولار أمريكي)، شاملةً توزيعات الأرباح النهائية للسنة المالية 2026. وسيُسفر ذلك عن عائد نقدي صافٍ بقيمة 4.7 مليار درهم إماراتي (ما يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي).

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بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي في إي آند

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حول مجموعة "إي آند"

تُعد "إي آند" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EAND) مجموعة تكنولوجية عالمية ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر 38 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. تأسست "إي آند" في أبوظبي عام 1976، وتستند في مسيرتها إلى خبرتها العميقة التي تمتد لخمسة عقود في قطاع الاتصالات لتقديم منظومة متكاملة وقوية من الحلول الرقمية التي تُسهم في تحقيق المزيد من القيمة والتقدم.

توفر "إي آند" للشركات والجهات الحكومية البنية التحتية الرقمية التي تعد عنصراً بالغ الأهمية للمهام الحيوية، وتشمل منصات سحابية سيادية ومراكز بيانات وحلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات المعقدة وتسريع النمو. أما لملايين المتعاملين، تقدم المجموعة خدمات اتصال عالية المستوى ومنظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بدايةً من الترفيه والتكنولوجيا المالية وصولاً إلى التجارة الإلكترونية، بما يُثري حياتهم اليومية.

وانطلاقاً من التزامها بالابتكار المدعوم بالشراكات العالمية التي تبرمها المجموعة، تعمل "إي آند" على توفير تقنيات آمنة وعالية الأداء تُسهم في تعزيز الاقتصادات وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار عالمياً.

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