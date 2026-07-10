الدوحة، قطر – أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها في معرض فارنبره الدولي للطيران 2026، أحد أبرز المعارض العالمية في قطاع الطيران، وذلك لإلقاء الضوء على تجربة السفر المرموقة التي تقدمها الناقلة القطرية.

وستستعرض الخطوط الجوية القطرية طائرتها المزدانة بحلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، لتجلب معها الأجواء الحماسية المميزة الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™️ من المباراة النهائية إلى فارنبره في المملكة المتحدة.

وتعكس طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ 777-300ER المتطورة والمعززة بتقنية Starlink التزام الناقلة القطرية بتقديم تجربة سفر استثنائية تشمل تمكين المسافرين من البقاء على اتصالٍ بكل ما يهمّهم طوال الرحلة.

وفي السياق نفسه، ستعرض القطرية لطائرات رجال الأعمال طائرتها من طراز Gulfstream G700 والتي تعدّ بدورها واحدة من أكثر الطائرات الخاصة تطوراً في العالم، لتبرز بذلك تجربة الطيران الخاص المتمثلة في توفير أعلى معايير الراحة، والخصوصية، والرفاهية المطلقة.

وترحب الخطوط الجوية القطرية بجميع زوّار معرض فارنبره الدولي للطيران للانضمام إلى جناحها لإلقاء نظرة عن كثب على أبرز المزايا التي تقدمها الناقلة القطرية، أفضل شركة طيران في العالم بتصويت سكاي تراكس لعام 2025، بما يشمل أعلى مستويات الراحة والتصميم والابتكارات الفريدة على متن الطائرة.

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عن الخطوط الجوية القطرية

فازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس". وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم في الأعوام 2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021 و2022 و2024.

كما نالت الناقلة القطرية جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمالفي العالم". وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة 13.

بالإضافة إلى ذلك، حصدت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة البلاتينية للأداء من قبل شركة Cirium، المنظمة الرائدة في الشؤون التحليلية للطيران، تقديراً لموثوقيتها وأدائها التشغيلي. ويعد هذا التكريم شهادة على التزام الناقلة القطرية الثابت بتقديم عمليات سلسة ومثبتة كجزء من خدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

وخلال فترة الصيف، ستسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها الجوية إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي. وقد حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" من قبل سكاي تراكس في أعوام 2021 و2022 و2024.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على شهادة للتقييم البيئي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA) لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الناقلة القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016 لمحاربة ومنع النقل الجوي غير المشروع للأحياء البرية ومنتجاتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة qatarairways.com أو تطبيق الجوال الخاص بالخطوط الجوية القطرية.