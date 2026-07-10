أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سنتوجين (Centogene)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطب الدقيق والتشخيصات الوراثية، اليوم، عن تولّيها ملكية مختبر بيرل للتحليلات الطبية (المشار إليه في ما يلي بـ"مختبر بيرل"، Pearl Lab)، وهو مختبر متخصص في الفحوصات الوراثية والإنجابية، مرخّص ويقع مقره في أبوظبي. وستمتلك سنتوجين المختبر وتتولّى إدارته وتشغيله كمزود مستقل لخدمات التشخيص، مع دمجه ضمن منصتها العالمية للتشخيصات.

وتعزز هذه الصفقة حضور سنتوجين في منطقة الشرق الأوسط، وتوسّع نطاق الوصول إلى خدمات الفحوصات الوراثية المتقدمة والشخصية في مجال الصحة الإنجابية، بما يخدم عيادات الخصوبة، ومراكز صحة المرأة، والمستشفيات، والأطباء، والمرضى في مختلف أنحاء المنطقة. ومن خلال ملكية سنتوجين وإدارتها التشغيلية، سيجمع مختبر بيرل بين حضوره الإقليمي الراسخ والخبرة العالمية التي تتمتع بها سنتوجين في مجال التشخيصات الوراثية.

وسيقدم المختبر مجموعة واسعة من خدمات الفحوصات الوراثية والإنجابية، تشمل فحوصات حاملي الطفرات الوراثية، والتشخيص الوراثي قبل الولادة، والفحوصات الوراثية للأجنة قبل الانغراس، وذلك وفق أعلى معايير الجودة، مع تقليص مدة إصدار النتائج. وبفضل المنصة العلمية المتقدمة التي تمتلكها سنتوجين وفريقها من اختصاصيي الوراثة والاستشاريين ذوي الخبرة، سيوفر المختبر للأطباء والمرضى في المنطقة وصولاً أوسع إلى خدمات الرعاية الوراثية المتقدمة والإرشاد المتخصص في مختلف مراحل الفحوصات.

وتولت شركة سيدرو ستراتيجي (Cedro Strategy) دور المستشار الحصري لشركة أوليف روك بارتنرز (Olive Rock Partners) في هذه الصفقة، حيث قامت بابتكار هيكلية الصفقة وتنظيمها، وقادت جميع مراحل تنفيذها منذ انطلاقها وحتى إتمامها، بما في ذلك تقديم الاستشارات بشأن هيكلة الصفقة والتفاوض عليها، إلى جانب تنسيق الجوانب القانونية والمالية والتشغيلية حتى الإغلاق النهائي.

وقال ديفيد خيمينيز، الرئيس التنفيذي لشركة سنتوجين:

"يسرنا إتمام هذه الصفقة، ونتوجه بالشكر إلى أوليف روك بارتنرز على التعاون البنّاء طوال مراحلها. ويؤكد هذا الاتفاق التزام سنتوجين الطويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، ويمثل خطوة مهمة في مجال تقريب قدراتنا في مجال الطب الدقيق من مراكز الصحة الإنجابية وصحة المرأة، والأهم من ذلك، من المرضى في أنحاء المنطقة الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ومن خلال الجمع بين خبرة سنتوجين العالمية في علم الوراثة من جهة والفهم العميق للخصائص الوراثية الفريدة لسكان المنطقة من جهة ثانية، أصبح بإمكاننا تقديم خدمات وراثية إنجابية أكثر سهولة وأعلى جودة محلّيًّا، بما يساعد مزيداً من الأسر على تحقيق حلم إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة."

من جانبه، قال عبدالله شاهين، الشريك المؤسس في أوليف روك بارتنرز:

"يؤدي مختبر بيرل دوراً محورياً في مستقبل الصحة الإنجابية والوراثية في المنطقة. ونحن على ثقة بأن سنتوجين، بما تمتلكه من عمق علمي وخبرة دولية والتزام طويل الأمد تجاه المنطقة، ستقود المختبر إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور."

وتعكس هذه الصفقة المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما أبوظبي، كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة والطب الدقيق ورعاية الخصوبة.

وقال ريان سلام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيدرو ستراتيجي:

"يعيد الطب الدقيق تشكيل نتائج الرعاية الصحية وتجارب المرضى عبر مختلف التخصصات الطبية، وتأتي الفحوصات الوراثية المتقدمة في مجالي الصحة الإنجابية والطب الشخصي في صميم هذا التحول، لدورها في الوقاية والعلاج على حد سواء. وستسهم سنتوجين بفضل قدراتها العلمية، وخبرتها الطويلة في المنطقة، وقاعدة بياناتها الوراثية وهي واحدة من الأكثر تنوعاً في العالم، في خدمة السكان المحليين والإقليميين مباشرةً من أبوظبي."

وتعمل سنتوجين في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب عقدين، حيث طورت خبرة واسعة في المشهد الوراثي للمنطقة من خلال تعاونها مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية. ومن شأن ملكية مختبر بيرل أن تعزز قدرة الشركة على تقديم حلول متقدمة للفحوصات الوراثية بالقرب من الأطباء والمرضى الذين يعتمدون عليها.

نبذة عن سنتوجين

تُعد سنتوجين شركة عالمية رائدة في مجال الطب الدقيق وتشخيص الأمراض النادرة، وتمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في خدمة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في أكثر من 120 دولة. وتعتمد الشركة على واحدة من أكثر قواعد البيانات الوراثية تنوعاً في العالم، إضافة إلى بنك بيانات حيوية يضم أكثر من مليون شخص، لتوفير رؤى عملية في مجالات الصحة الإنجابية، وتشخيص الأمراض النادرة، والطب الوراثي. كما تعكس ريادتها العلمية نشر أكثر من 400 دراسة محكّمة في مجلات علمية متخصصة.

نبذة عن أوليف روك بارتنرز

أوليف روك بارتنرز هي شركة استثمار مباشر مقرها أبوظبي، تركز على الاستثمار في الشركات المتوسطة الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي والمساهمة في تطويرها. وتتعاون الشركة مع فرق الإدارة لدعم النمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل في عدد من القطاعات الرئيسة، في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

نبذة عن سيدرو ستراتيجي

سيدرو ستراتيجي هي شركة استشارات استراتيجية متخصصة في دعم النمو، وبناء الشراكات، وتعظيم القيمة في قطاعات الرعاية الصحية والاستثمار ومنصات الأعمال الإقليمية. وتتعاون الشركة مع المؤسسين والمستثمرين والقيادات التنفيذية لتصميم الصفقات، وهيكلتها وتنسيق تنفيذها على المستويات التجارية والقانونية والتشغيلية، بما يضمن إبرام صفقات تحقق أثراً إقليمياً مستداماً على المدى الطويل.

* المصدر: "ايتوس واير"

لاتصالات وسائل الإعلام

سنتوجين

آنا إستيبان

نائبة الرئيس لشؤون التسويق وتجربة الزبائن

Ana.Esteban@centogene.com

أوليف روك بارتنرز

عبدالله شاهين

شريك مؤسِّس

Ashahin@oliverockpartners.com

سيدرو ستراتيجي

ريان سلام

المؤسس والرئيس التنفيذي

rsalam@cedrostrategy.com

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