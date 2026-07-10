ضمن الإطار متعدد الأطراف الذي ترعاه الأمم المتحدة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026) وقمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026"، استعرض الوفد مبادرات ClimateEX، واللجنة العالمية للأصول الرقمية لتمويل المناخ (WCFDAC)، ومبادرة الأصول الرقمية للذهب الأخضر المستدامة والمدعومة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، باعتبارها ثلاثة مرتكزات رئيسية لدفع تمويل المناخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الشامل في أسواق الكربون العالمية.

جنيف، سويسرا – ضمن المنصة متعددة الأطراف التي ترعاها الأمم المتحدة في إطار منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026) وقمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" (AI for Good Global Summit 2026)، وخلال الجلسة رقم 562 المدرجة رسمياً على جدول أعمال المنتدى في مدينة جنيف، استعرض وفد إماراتي بقيادة سعادة الشيخ حمد ركاض سالم حمد العامري، رئيس مكتب الشيخ حمد ركاض سالم ركاض، رؤية متكاملة لتعزيز تمويل المناخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعاون الرقمي متعدد الأطراف، والبنية التحتية للقيمة الخضراء، وحوكمة أسواق الكربون العالمية.

وشارك الوفد في الجلسة رقم 562، المدرجة رسمياً ضمن الفعاليات الجانبية الموضوعية لمنتدى WSIS 2026 تحت عنوان:"التمكين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار في تمويل المناخ: ردم فجوة الاستثمارات المناخية العالمية عبر انتقال عادل وشامل قائم على العدالة الرقمية".

وفي سياق مرحلة WSIS+20، سلطت الجلسة الضوء على الترابط بين الابتكار الرقمي، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وتمويل المناخ، وحوكمة أسواق الكربون العالمية، بما في ذلك المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، وسيولة الأسواق، وتعزيز مشاركة الاقتصادات النامية.

وبالتوازي مع ذلك، عقد الوفد سلسلة من المباحثات مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لبحث فرص التعاون ضمن الأطر التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصياغة الأطر التنظيمية المسؤولة، ووضع معايير موثوقة لتمثيل الأصول الرقمية المدعومة بالذهب والمعادن. وأكدت هذه المناقشات أهمية تبني معايير تتسم بالشفافية، وبيانات قابلة للتحقق، وثقة مؤسسية، وتعاون دولي راسخ، بما يواكب التحول نحو آليات رقمية تمثل القيم المالية والبيئية على حد سواء.

كما عكست المناقشات تحدياً محورياً يتمثل في أن تحقيق الطموحات المناخية العالمية يتطلب وجود قيمة خضراء موثوقة وقابلة للتحقق وقابلة للتشغيل البيني. إذ لا تزال جهود التعاون العابر للحدود في أسواق الكربون تواجه تحديات تتعلق بتباين الأطر التنظيمية، وضعف مستويات السيولة، وغياب آليات موثوقة لتمثيل الأصول الخضراء. ومن ثم، فإن معالجة هذه التحديات تستوجب الاعتماد على بيانات شفافة، وآليات تحقق عالية الموثوقية، وأنظمة رقمية متقدمة للرصد والإبلاغ والتحقق (Digital MRV)، إلى جانب ضمان مشاركة شاملة لجميع الأطراف.

وفي هذا الإطار، استعرض سعادة الشيخ حمد ركاض سالم حمد العامري رؤية استراتيجية ترتكز على بناء منصة متكاملة تربط بين القيمة الخضراء، والبنية التحتية الرقمية، وابتكارات الذكاء الاصطناعي، وآليات أسواق الكربون، والتعاون الاستثماري العالمي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي في منظومة الاقتصاد الأخضر العالمي.

وضمن هذا السياق الرسمي، كشف الوفد عن ثلاثة مخرجات استراتيجية شملت:

مبادرة الأصول الرقمية للذهب الأخضر المستدامة والمدعومة بمعايير ESG .

. الإطلاق الرسمي لمنصة ClimateEX .

. الإعلان عن تأسيس اللجنة العالمية للأصول الرقمية لتمويل المناخ ( WCFDAC )، وتوقيع اتفاقية تأسيسها خلال مراسم رسمية أُقيمت على هامش المنتدى.

وتشكل هذه المبادرات منظومة متكاملة لدعم التحول الأخضر على ثلاثة مستويات رئيسية، تتمثل في التمثيل الموثوق للقيمة الخضراء عبر مبادرة الذهب الأخضر، وتعزيز البنية التحتية للأسواق من خلال منصة ClimateEX، وترسيخ التعاون المؤسسي متعدد الأطراف عبر اللجنة العالمية للأصول الرقمية لتمويل المناخ (WCFDAC).

وتُعد مبادرة الأصول الرقمية للذهب الأخضر المستدامة والمدعومة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، التي يقودها مكتب الشيخ حمد ركاض سالم ركاض بالتعاون مع ClimateEX، إطاراً مبتكراً للأصول الرقمية يرتكز على مبادئ القيمة الخضراء والاستدامة. وتستكشف المبادرة سبل تمثيل الأصول الخضراء الموثقة، وقيم الكربون، والقيم البيئية المدعومة بمعايير ESG عبر آليات رقمية موثوقة، تجمع بين أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمية (Digital MRV)، والتدقيق الشامل لدورة الحياة، وإمكانية التتبع، وآليات مرجعية معترف بها لتحديد القيمة.

وفي السياق ذاته، عززت منصة ClimateEX هذا التوجه باعتبارها منصة متكاملة تربط بين الموارد الخضراء، وتمويل المناخ، والبنية التحتية الرقمية، والتعاون الدولي، بما يدعم ترابط أسواق الكربون، ويعزز تطبيق أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمية (Digital MRV)، والاعتراف بالقيمة البيئية، وتوسيع نطاق المشاركة في الأسواق العالمية.

كما أضفت مراسم توقيع تأسيس اللجنة العالمية للأصول الرقمية لتمويل المناخ (World Climate Finance Digital Asset Committee - WCFDAC) بعداً جديداً للتعاون متعدد الأطراف. فقد تم الإعلان عن اللجنة باعتبارها مبادرة تأسيسية مشتركة، صُممت لتكون منصة دولية تدعم الابتكار في تمويل المناخ، وتعزز سيولة أسواق الكربون، وتسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للكربون الأزرق، إلى جانب ترسيخ مشاركة عادلة وفاعلة للاقتصادات النامية في المنظومة المناخية العالمية.

من جانبه، أكد جيسون تشنغ (Jeson Zheng)، الرئيس العالمي لـ الشراكة الاستراتيجية العالمية للإمارات 2031 (UAE Global 2031 Strategic Partnership - GSP)، أن هذه المبادرات تنسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات في ربط الأفكار والاستثمارات والفرص لبناء مستقبل أكثر استدامة وخضرة.

وقال برير جليل إبراهيم فشخ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ مجموعة الشيخ حمد: "تتطلب المرحلة المقبلة من التنمية المستدامة وجود بنية تحتية قادرة على دعم تحديد القيمة الخضراء، وتمثيلها، وتداولها، وتعزيز التعاون حولها على المستوى العالمي."

وحملت الرسالة التي خرجت بها جنيف دلالة واضحة مفادها أن تمويل المناخ لم يعد يعتمد على التعهدات التمويلية وحدها، بل يتطلب أيضاً بنية تحتية موثوقة وقادرة على ترسيخ الثقة. ومن خلال الربط بين القيمة الخضراء، وابتكارات الذكاء الاصطناعي، وآليات أسواق الكربون، والشراكات الدولية، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمنصة استراتيجية عالمية للتعاون العملي في مجال تمويل المناخ، وكمحور رئيسي لتطوير البنية التحتية العالمية للقيمة الخضراء (Global Green Value Infrastructure).

السياق الرسمي للفعالية

عُقدت الجلسة رقم 562 ضمن إطار الفعاليات الجانبية الموضوعية الرسمية لمنتدى WSIS Forum 2026 في مدينة جنيف، بالتزامن مع قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026" (AI for Good Global Summit 2026)، وذلك في سياق حوارات WSIS+20 الهادفة إلى تعزيز الابتكار الرقمي، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وتمويل المناخ، وحوكمة أسواق الكربون العالمية.

مصدر المعلومات

وفقاً لجدول الأعمال الرسمي لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، أُدرجت الجلسة رقم 562 كإحدى الفعاليات الجانبية الموضوعية الرسمية للمنتدى، وعُقدت بتاريخ 6 يوليو 2026 من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 11:45 صباحاً في قاعة L2 بمبنى ITU Montbrillant في مدينة جنيف.

وتوضح الصفحة الرسمية للجلسة أنها أُقيمت بالشراكة بين:

المركز العالمي لأهداف التنمية المستدامة وتنمية القيادات ( Global SDGs and Leadership Development Center – GSLDC ).

). برنامج الأمم المتحدة العالمي للقيادة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ( United Nations Global Leadership & ESG Programme – UNGLEP ).

). الشراكة الاستراتيجية العالمية للإمارات 2031 ( UAE Global 2031 Strategic Partnership – GSP ).

كما شارك في تنظيمها كل من:

مكتب الشيخ حمد ركاض سالم ركاض.

مؤسسة الاستثمار في الأثر الاجتماعي ( Social Impact Investment Foundation – SIIF ).

الصفحة الرسمية للجلسة:

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2026/Agenda/Session/562

نطاق المرجعية

ترد الإشارات الواردة في هذا البيان إلى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، وقمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026" (AI for Good Global Summit 2026)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والأمم المتحدة، وغيرها من المنصات الدولية متعددة الأطراف، حصراً في إطار توصيف الحدث وتوثيق مصادر المعلومات ذات الصلة.

كما أن الإشارة إلى المناقشات التي جرت مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، أو إلى مراسم توقيع تأسيس اللجنة العالمية للأصول الرقمية لتمويل المناخ (WCFDAC)، تأتي في سياق عرض وقائع الاجتماعات والنتائج التي تم الإعلان عنها، ولا ينبغي تفسيرها بأي شكل من الأشكال على أنها تمثل اعتماداً أو تأييداً أو رعاية أو مصادقة من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الدولي للاتصالات أو منتدى WSIS لأي أصل رقمي أو مبادرة أو منصة أو ترتيب مالي أو نشاط تجاري.

كما توصف اللجنة العالمية للأصول الرقمية لتمويل المناخ (WCFDAC) في هذا البيان باعتبارها مبادرة تأسيسية مشتركة ومنصة للتعاون متعدد الأطراف، وليست جهة تنظيمية أو هيئة رقابية.

إشعار مالي واستثماري

يُنشر هذا البيان لأغراض إعلامية بحتة، ولا يشكل عرضاً للبيع أو دعوةً للشراء، كما لا يُعد توصية أو استشارة استثمارية أو مالية أو قانونية أو ضريبية أو مهنية من أي نوع فيما يتعلق بأي أصل رقمي أو مبادرة أو منصة أو ترتيب مالي أو نشاط تجاري.

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