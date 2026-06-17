دبي : أعلنت لالاموف (Lalamove)، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل حسب الطلب، عن إطلاق خدمتين جديدتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع احتفالها بمرور عام على انطلاق عملياتها في الدولة. ويأتي هذا التوسع بعد عام من النمو المتسارع الذي مكّن الشركة من تجاوز أهدافها التشغيلية الأولية، حيث نجحت في توسيع نطاق خدماتها من دبي إلى شبكة متكاملة تغطي جميع إمارات الدولة. كما شهدت شبكة السائقين المتعاقدين الشركاء التابعة لها نمواً لافتاً بلغ عشرة أضعاف منذ بدء عملياتها في السوق الإماراتية.

وفي خطوة تعكس توسع أعمالها في السوق الإماراتية، افتتحت لالاموف (Lalamove) مكتباً جديداً في دبي ليكون مقراً لعملياتها التشغيلية، بما يدعم جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الحلول اللوجستية التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول توصيل مرنة

على مدار العام الماضي، عززت لالاموف (Lalamove) مكانتها كشريك لوجستي موثوق للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع توقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 9.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، تتزايد حاجة الشركات المحلية إلى حلول توصيل مرنة وفعالة تواكب النمو المتسارع في الطلب وتلبي توقعات العملاء.

ويبرز هذا الطلب بشكل خاص خلال مواسم الذروة والمناسبات الرئيسية في الدولة، حيث تشهد محال الزهور ومتاجر الهدايا وتجار التجزئة وأصحاب الأعمال المنزلية وموردو الأغذية زيادة ملحوظة في الطلبات خلال مناسبات مثل عيد الفطر، وديوالي، وعيد الحب، واليوم العالمي للمرأة، والأعياد الوطنية. وخلال هذه الفترات، تلعب لالاموف (Lalamove) دوراً حيوياً كشريك لوجستي يتمتع بالمرونة، مما يتيح للشركات إدارة عملياتها بسلاسة بدءًا من تزويد المخزون في مراحله الأولى وصولًا إلى تسليم الطلبات للعملاء في المرحلة النهائية، دون الحاجة إلى الالتزام بأسطول توصيل دائم.

وقال أشفين ناير، المدير العام لشركة لالاموف (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة، "شهد عامنا الأول في الدولة إقبالاً قوياً من الشركات المحلية على خدمات التوصيل المرنة والفورية. وقد حققنا نمواً بمقدار عشرة أضعاف في حجم الطلبات وخدمنا أكثر من 50 ألف مستخدم، ما يعكس تنامي اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على لالاموف (Lalamove) كشريك لوجستي عملي وموثوق. ومع إطلاق الشاحنات الأكبر حجماً وخدمة التوصيل المشترك، أصبحنا أكثر قدرة على تلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، ومساعدتها على تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة أساطيلها الخاصة."

خدمتان جديدتان لدعم احتياجات الشركات المحلية

جاء إطلاق الخدمتين الجديدتين استجابةً مباشرةً لمتطلبات العملاء من قطاع الأعمال الذين يتطلعون إلى تبسيط سلاسل الإمداد اليومية وتعزيز كفاءة عمليات النقل والتوصيل.

وتشمل الخدمات الجديدة:

مركبات أكبر للشحنات والطلبات الضخمة: أضافت لالاموف (Lalamove) شاحنات بسعة طن واحد وثلاثة أطنان إلى أسطولها، إلى جانب السيارات والشاحنات الصغيرة الحالية. وتم تصميم هذه المركبات لتلبية احتياجات نقل البضائع التجارية الثقيلة، وعمليات نقل المكاتب، والشحنات الكبيرة التي تتطلب وسائل نقل آمنة ومغلقة بين مختلف إمارات الدولة.

خدمة لالاموف (Lalamove) للتجميع: توفر هذه الخدمة خياراً اقتصادياً للشركات التي تعتمد على شحنات منتظمة وغير مستعجلة، من خلال إتاحة مشاركة مساحة الشحن بين عدة عملاء ضمن الرحلة نفسها، ما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة عمليات التوصيل.

تعزيز فرص الدخل لشبكة السائقين المتعاقدين الشركاء

ارتبط النمو الذي حققته لالاموف (Lalamove) خلال عامها الأول بالتوسع الكبير في شبكة السائقين المتعاقدين الشركاء التابعة لها، والتي سجلت نمواً بمقدار عشرة أضعاف. وانسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم العمل المرن والعمل المستقل، توفر لالاموف (Lalamove) نموذجاً شفافاً يتيح للسائقين المستقلين تحقيق دخل مستدام، إلى جانب الاستفادة من مزايا تشمل تخطيط المسارات بكفاءة، وتتبع الأرباح بوضوح، ومرونة اختيار ساعات العمل.

وقال صداقت علي، أحد السائقين المتعاقدين الشركاء لدى لالاموف (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة، "لقد منحني الانضمام إلى المنصة فرصة للحصول على دخل مستقر وتدفق منتظم للطلبات. ومع تزايد عدد الشركات التي تعتمد على التطبيق، أصبحت الحجوزات أكثر انتظاماً وانخفض الوقت الضائع بين الرحلات. كما أن المرونة في اختيار ساعات العمل، إلى جانب الطلب المستمر من الشركات والمتاجر المحلية، جعلت من هذه التجربة فرصة مهنية متكاملة بالنسبة لي."

ومع توقعات بوصول حجم سوق خدمات التوصيل الميل الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، تدخل لالاموف (Lalamove) عامها الثاني في الدولة وهي في موقع قوي يعزز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية. كما سيدعم مكتبها الجديد في دبي خطط التوسع المستقبلية للشركة، بما يشمل استقطاب الكفاءات المحلية، وتعزيز الشراكات مع غرف التجارة المحلية، وإطلاق مزايا جديدة للتطبيق مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في منطقة الخليج.

نبذة عن لالاموف (Lalamove)

تأسست لالاموف (Lalamove) في هونغ كونغ عام 2013، وهي منصة للتوصيل حسب الطلب تزاول عملياتها انطلاقاً من رؤية واحدة تتمثل في جعل خدمات التوصيل أكثر سرعة وسهولة وتكلفة مناسبة للجميع. ومن خلال تطبيقها، تتيح لالاموف (Lalamove) للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة الوصول بسهولة إلى شبكة متنوعة من مركبات التوصيل التي يقودها شركاء سائقون محترفون ومعتمدون. وتعمل لالاموف (Lalamove) حالياً في 17 سوقاً عبر آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث تربط بين الأفراد والمركبات والشحنات وشبكات الطرق، بما يسهم في نقل ما يهم الناس والشركات وتقديم قيمة حقيقية للمجتمعات المحلية في مختلف مراحل سلسلة التوريد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.lalamove.com/en-ae/

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أمينة سوسي

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