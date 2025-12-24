استمرار دوره الاستراتيجي كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضو في المجلس

مدينة الكويت: أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى المجموعات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مجلس إدارتها قد قبل طلب تقاعد السيد/ خالد سعود الحسن من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة، إيذاناً بختام مسيرة مهنية حافلة امتدت على مدى خمسين عاماً من العطاء المتواصل، أسهم خلالها في تحويل المجموعة إلى قوة إقليمية رائدة في قطاع التأمين.

وأعرب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في مجموعة الخليج للتأمين عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لما قدّمه الحسن من جهود وتفانٍ وقيادة ملهمة على مدار خمسة عقود. فقد كان لمساهماته في تطوير المجموعة والنهوض بالصناعة التأمينية أثر عميق لا يُقدّر بثمن، وستبقى بصماته القيادية ونهجه الإنساني مصدر فخر وإلهام لأجيال قادمة.

وفي هذا السياق، قال السيد/ بيجان خسروشاهي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين:

"قاد السيد/ خالد الحسن مسيرة استثنائية مع مجموعة الخليج للتأمين تمثلت بخمسين عاماً من الالتزام الراسخ والرؤية الثاقبة والإنجازات التحولية في مختلف الحقبات. فمن بداياته المتواضعة في مقر المجموعة في الكويت إلى المساهمة في بناء واحدة من أكبر وأنجح مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل هذه المسيرة إرثاً مهماً من التميز والابتكار والقيادة الإنسانية قبل كل شيء، والتي ساهمت في تشكيل ملامح صناعة التأمين كما نعرفها اليوم في المنطقة."

وخلال فترة قيادته، شهدت مجموعة الخليج للتأمين تحولاً نوعياً انتقلت من شركة محلية في الكويت إلى مجموعة تأمين إقليمية كبرى تمتد عملياتها إلى 12 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخدم أكثر من 3.5 مليون عميل. وكان لرؤيته الواضحة وحكمته الاستراتيجية والتزامه الثابت بالتميز فضلاً في توجيه المجموعة بثبات خلال مختلف المراحل، سواء في فترات النمو أو التحديات، نحو تحقيق الأداء المستدام والريادة في الأسواق المحلية.

ومع تقاعده من منصبه التنفيذي، سيواصل السيد الحسن العمل بدوره كنائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الخليج للتأمين وعضو مجلس إدارة في مجموعة الخليج للتأمين - الكويت، حيث سيقدّم دعمه الاستراتيجي وخبرته الاستشارية لدعم مسيرة النمو والتطور المستمرة التي ساهم في بنائها ورعايتها على مدى خمسة عقود.

وخلال هذه الفترة، ستتولى الإدارة التنفيذية مهام ومسؤوليات الرئيس التنفيذي، وذلك بناءً على التفويض الصادر عن مجلس الإدارة.

إيضاحات للمحررين:

مجموعة الخليج للتأمين هي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص مُلكية في شركات في الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان. وبلغ حجم أصولها المجمعة 4.2 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2025.

تعتبر مجموعة الخليج للتأمين الأولى من بين شركات التأمين في حصولها على التصنيف الائتماني الثلاثي في الكويت، اذ تتمتع بتصنيف بدرجة A (ممتاز) وكذلك تصنيف +a (ممتاز) للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف، وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.، بالإضافة الى تصنيفها المالي بـA2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مجموعة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز بالحصة الكبرى، وهي شركة قابضة كندية، مدرجة في بورصة تورونتو، حيث تقوم عملياتها من خلال شركاتها التابعة ترتكز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات صلة.

-انتهى-

