الدوحة – قطر: أعلنت شركة "إنرجي إكس" المتخصصة في تكنولوجيا طاقة المباني، والتي تأسست في كوريا الجنوبية، عن حصولها على تمويل استثماري من مؤسسات بارزة في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، شملت بنك قطر للتنمية وشركة "راسمال فنتشرز"، بهدف دعم خطط التوسع العالمي لـ"إنرجي أكس"، من خلال تنفيذ استراتيجيات قائمة على الاستحواذ، وتطوير منظومتها المتكاملة لتقنيات الطاقة المتقدمة.

ويعكس إتمام هذه الصفقة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، استمرار ثقة المستثمرين في الدور المحوري لدولة قطر ودول الخليج، باعتبارها مركزًا مزدهرًا للتطور التكنولوجي، والقدرات الصناعية، والنمو المستدام.

وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن قيمة التمويل، فقد وصفت شركة "راسمال فنتشرز" الصفقة بأنها من بين الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدةً أنها تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة. ويتزامن هذا الاستثمار مع الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها في مطلع فبراير الماضي بين وكالة ترويج الاستثمار وشركة "إنرجي إكس" بهدف تأسيس المقر الدولي للشركة في دولة قطر لدعم بيئة الابتكار ونمو التكنولوجيا المتقدمة محليًا، وتعزيز حضور الشركة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة دولة قطر كمحور رئيسي ضمن الخارطة التكنولوجية المتقدمة لشركة "إنرجي إكس" ، تشمل تطوير حلول إدارة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع الذكي، إلى جانب توفير أكثر من 100 فرصة عمل نوعية في مجالات البحث والتطوير والهندسة والأعمال.

وسيُوظف التمويل الاستثماري في دعم استراتيجية النمو عبر الاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وتسريع تنفيذ المشاريع، وزيادة القدرات الهندسية والتصنيعية. علاوةً على ذلك، ستواصل الشركة تطوير منظومتها المتقدمة في الذكاء الحاسوبي والذكاء الجغرافي المكاني، لتطوير تحليل بيانات ومعلومات استخدام الطاقة في المباني استخدام الطاقة في المباني وتحسينها ومتابعتها بشكل متكامل، بدءًا من مرحلة التصميم وحتى التشغيل طويل الأمد.

وتعليقًا على الصفقة، صرح السيد ألكسندر فيدمير، الشريك والمدير في شركة "راسمال فنتشرز": "أثار إعجابنا الأداء المتميز لفريق شركة "إنرجي إكس" وعمق خبرته الهندسية ومهارته الفائقة على توسع ونمو أعمال الشركة. نحرص دومًا دعم الشركات ذات الطموح العالمي لا سيما تلك التي تستهدف أسواقًا كبرى من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة وقابلة للاستدامة. ونرى أن دولة قطر توفر قاعدةً مثالية لانطلاق الشركة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس هذا الإنجاز الدور الحيوي الذي تقوم بها وكالة ترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في تعزيز منظومة رأس المال الجري محليًا."

وتُدير شركة "إنرجي إكس" أول منصة متكاملة في مجال إدارة طاقة المباني، تجمع ضمن منظومة تشغيلية واحدة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمواد المتقدمة، وحلول أغلفة المباني، والتصنيع الذكي، وإدارة دورة حياة المباني بشكل شامل. ويُمكّن هذا التكامل من تحقيق كفاءة استخدام الطاقة التشغيلية وزيادة إنتاجها محليًا، دون التأثير على الجوانب الجمالية للتصميم المعماري أو كفاءة الأداء للمباني.

من جانبه، قال السيد شون بارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنرجي إكس": "يمنحنا هذا التمويل دفعةً قويةً لتسريع استراتيجية النمو القائمة على الاستحواذ، بما يضمن تصميم وتنفيذ حلول إدارة الطاقة بكفاءة عالية، والحفاظ على أدائها وفق أعلى المعايير الصناعية."

وتتمتع شركة "إنرجي إكس" بحضور عالمي يشمل أكثر من 20 ألف مبنى، من بينها أكثر من 2000 مبنى تم تنفيذها باستخدام منظومتها المتكاملة. كما تمتلك محفظة قوية تضم أكثر من 300 أصل من حقوق الملكية الفكرية. وتضم مشاريعها مجموعة متنوعة من المنشآت من بينها مراكز بيانات، ومجمعات سكنية، وأبراج مكاتب إلى جانب مرافق صناعية.

وقد حقق مشروعها "مبنى إنرجي إكس دي واي" (EnergyX DY-Building) مستوى اكتفاء ذاتي من الطاقة بنسبة 129.6% خلال عام واحد، وذلك وفق بيانات اعتماد وأداء صادرة عن الوكالة الكوريّة للطاقة لعام 2025، مع احتساب صافي الطاقة السنوي شاملاً الفائض الـمُصدّر إلى الشبكة. وأكدّت الشركة أن هذا النموذج قابل للتطبيق والتوسع في مختلف دول العالم.

ويعكس الاستثمار الذي حصلت علي الشركة الاهتمام المتزايد في المنطقة بتبني واستخدام أنظمة المباني المتقدمة التي تجمع بين تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإنتاجها في الموقع، بالتوازي مع تسارع برامج تطوير المباني، ورفع معايير الأداء في المشاريع الجديدة للحكومات وكُبرى الجهات المالكة للأصول.

نُبذة عن "إنرجي إكس" (EmergyX)

تُعدّ "إنرجي إكس" شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا العميقة المتكاملة، حيث تدير منصة متقدمة لإدارة استخدام الطاقة في المباني وتحسين أدائها بشكل شامل. وتهدف الشركة إلى تحويل الاستدامة إلى ميزة تنافسية قابلة للقياس، تنعكس في صورة عوائد محققة للمباني الجديدة وتلك التي تخضع لعمليات التطوير والتأهيل.

وترتكز أعمال الشركة على ثلاث ركائز رئيسية:

أولاً: "إنرجي إكس إنتليجنس" (EnergyX Intelligence)، وتمثل طبقة الذكاء الحوسبي والذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني، وتركز على نمذجة أداء المباني وتحسين كفاءتها من بدءًا من مرحلة التصميم وصولاً إلى التشغيل طويل الأمد.

ثانيًا: "إنرجي إكس فاوندري" (EnergyX Foundry)، وتشكل الذراع الصناعية للتكنولوجيا العميقة، حيث تدمج بين المواد المتقدمة وحلول أغلفة المباني المولّدة للطاقة، وتقنيات التصنيع الذكي على نطاق واسع.

ثالثًا: "إنرجي إكس أوبيريشنز" (EnergyX Operations)، وتمثل الركيزة التجارية التي تضمن وصول الحلول إلى الأسواق، ودعم شركاء الأعمال، بما يسهم في تعظيم القيمة السوقية عبر منصات الإدارة والتحسين المستمر للأداء.

نُبذة عن بنك قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية عام 1997 كمؤسسة تنموية وطنية تهدف إلى دعم نمو وتنويع القطاع الخاص في دولة قطر. وانطلاقًا من التزامه بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، يعمل البنك على تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم الابتكار وتشجيعه، وتطوير المشاريع، وتعزيز القدرات التصديريّة.

وعلى مدى أكثر من 25 عامًا، رسّخ البنك مكانته كمحرك رئيسي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، مع تركيز مستمر على تسريع التحوّل الرقمي وبناء الشراكات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.

نُبذة عن "راسمال فنتشرز" (rasmal ventures)

تُعد "راسمال فنتشرز" أول شركة مستقلة لإدارة صناديق الاستثمار الجريء في دولة قطر، ولديها حضور إقليمي في العديد من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا ذات إمكانات النمو العالية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال والشركات العالمية الراغبة في التوسع داخل المنطقة.

وكانت "راسمال فنتشرز" أول صندوق يحصل على تمويل من جهاز قطر للاستثمار كجزء من برنامج الصندوق القابض بقيمة مليار دولار أمريكي، والذي أُطلق بهدف تعزيز منظومة الاستثمار، وزيادة تدفق رؤوس الأموال نحو الشركات التكنولوجية الناشئة.

وتركّز الشركة بشكل خاص على الاستثمار في الشركات في مرحلة (A series) حيث ترى فيها فرصًا واعدة للنمو والتطور، وقد تستثمر أيضًا في شركات محددة في مرحلة (B series) مع اهتمام متزايد بقطاعات التكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات المؤسسات، وسلاسل الإمداد، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الابتكارات المرتبطة بالاستدامة والتقنيات المناخيّة.

