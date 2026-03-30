

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، تُنظم وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، النسخة الثالثة من منتدى العمرة والزيارة، وذلك خلال الفترة من 30 مارس الجاري حتى 1 أبريل المقبل، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار "تاريخ يروى في كل محطة"، بمشاركة واسعة من المتخصصين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي انعقاد المنتدى امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، بما يعكس المكانة المتنامية للمدينة المنورة كونها وجهة عالمية تجمع البعد الروحي والعمق الحضاري والتجربة الثقافية المتكاملة.

ويُرسّخ المنتدى موقعه منصة جامعة لجميع أطراف منظومة العمرة والزيارة، حيث يجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي إلى جانب رواد الأعمال والمبتكرين في بيئة تكاملية تسهم في إثراء مستقبل القطاع.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 40 ألف زائر بمشاركة 150 عارضًا و160 متحدثًا إلى جانب تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل وتوقيع نحو 5 آلاف اتفاقية، في مؤشر يعكس حجم الحراك الاقتصادي المتنامي في القطاع.

ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة، التي تناقش أبرز التحولات في القطاع، من تطوير نماذج الأعمال وتعزيز الربط الجوي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المعتمر والزائر، إضافة إلى تطوير قطاعات الضيافة والوجهات العقارية ورفع الجاهزية الصحية وتعزيز مكانة المدينة المنورة وجهة ثقافية عالمية.

وتشهد نسخة هذا العام توسعًا نوعيًا، يشمل إدخال قطاعات جديدة تعكس تنوّع الفرص في منظومة العمرة والزيارة، إلى جانب حضور دولي واسع، بما يعزز تبادل المعرفة وبناء شراكات إستراتيجية على المستوى الدولي.

ويستضيف المنتدى، بالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز، ملتقى المواقع التاريخية في السيرة النبوية، الذي يُعنى بتوثيق المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية وتقديمها بأساليب حديثة مدعومة بالتقنيات، بما يعزز البعد المعرفي والثقافي لتجربة الزائر ويرسّخ الارتباط التاريخي والحضاري بالمواقع الإسلامية.

ويُعد منتدى العمرة والزيارة منصة لدعم الابتكار وتعزيز التكامل وترسيخ التميّز في منظومة العمرة والزيارة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر يسرًا وثراءً لضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، بما يحقق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، المنبثق من رؤية المملكة 2030.

