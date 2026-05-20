الرياض: أطلقت شركة كرياب العالمية (Kreab Worldwide)، المتخصصة في استشارات الاتصالات الاستراتيجية ، مكتبها الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الرياض تحت مسمى "كرياب السعودية"، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز حضورها في السوق السعودية واتخاذ المملكة مركزًا استراتيجيًا لإدارة خطط توسعها الإقليمي.

ويأتي هذا التوسع ضمن استثمار استراتيجي طويل الأجل يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، وما تتيحه من فرص نوعية في قطاعات الاستثمار والطاقة والتقنية والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، إلى جانب النمو المتسارع في الطلب على خدمات الاتصالات المؤسسية وإدارة السمعة والاستشارات المتخصصة في السوق السعودية.

ويعكس اختيار الرياض مقرًا إقليميًا للشركة تنامي مكانة المملكة كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في المنطقة، في ظل تسارع وتيرة المشاريع الوطنية الكبرى، واستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتنامي حضور المؤسسات الاستثمارية الدولية في السوق المحلية.

قيادات جديدة

ورافق إطلاق المكتب الجديد الإعلان عن هيكل قيادي يتولى إدارة المرحلة المقبلة من التوسع، حيث عيّنت الشركة السيد شرجيل سيد شريكًا إداريًا لـ "كرياب السعودية"، إلى جانب تعيين السيد ثيودور سفيدييمارك رئيسًا لمجلس الإدارة، ضمن منظومة قيادية تستهدف دعم خطط النمو وتعزيز حضور الشركة في قطاع الاستشارات المتخصصة داخل المملكة والمنطقة.

خدمات استشارية

وسيتولى مكتب الرياض تقديم خدماته للمؤسسات السعودية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الاستثمارية، والشركات العائلية، والشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة والمنطقة، إضافة إلى المؤسسات الدولية الراغبة في دخول السوق السعودية أو توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية.

وتركز خدمات الشركة على حلول الاتصالات الاستراتيجية، والشؤون المؤسسية، وإدارة السمعة، والشؤون العامة، بما يتماشى مع احتياجات الشركات والجهات الحيوية في السوق السعودية، خصوصًا في ظل التوسع الاقتصادي والتحولات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات.

شبكة دولية

ويتوافق تأسيس "كرياب السعودية" مع توجهات المملكة في استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية وتوطين ونقل الخبرات الدولية، لا سيما مع ما تتمتع به الرياض من حضور واسع للجهات الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة والشركات متعددة الجنسيات التي اتخذت من العاصمة مقرًا رئيسيًا لأعمالها الإقليمية.

كما سيستفيد المكتب من شبكة كرياب العالمية الممتدة عبر أكثر من 30 دولة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا، بما يعزز قدرته على تقديم حلول استشارية تجمع بين الخبرات الدولية والفهم العميق لمتطلبات الأسواق المحلية والإقليمية.

التزام استثماري

وبهذه المناسبة، قال بييه إميلسون، المؤسس والمالك لشركة كرياب العالمية: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية وتنموية استثنائية تتطلب حلولًا اتصالية متقدمة تعتمد على الموثوقية والدقة والرؤية الاستشارية العميقة".

وأضاف: "يعكس تأسيس كرياب السعودية التزامنا طويل الأمد تجاه هذه السوق الحيوية وثقتنا بمستقبلها في ظل رؤية 2030، ونتطلع إلى العمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية انطلاقًا من مقرنا الجديد في الرياض، مع تسخير خبرات شبكتنا العالمية لدعم المؤسسات في المملكة والمنطقة خلال هذه المرحلة المهمة من النمو والتحول".

خبرات محلية

ويمتلك شرجيل سيد، الشريك الإداري لكرياب السعودية، خبرة مهنية تتجاوز 20 عامًا في مجالات الاتصالات الاستراتيجية والشؤون العامة داخل المملكة، اكتسبها من خلال العمل مع مؤسسات حكومية وشركات كبرى في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والهندسة والاستشارات والسلع الاستهلاكية، إلى جانب مسيرته المهنية في صندوق الاستثمارات العامة، ما يعزز قدرة الشركة على تقديم استشارات ترتكز على فهم عملي لواقع السوق واحتياجات أصحاب المصلحة.

حضور عالمي

يُذكر أن كرياب العالمية تأسست في السويد، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 55 عامًا في تقديم الاستشارات المتخصصة في الاتصالات المؤسسية، وإدارة السمعة، والتعامل مع البيئات التنظيمية المعقدة.

ويمنحها حضورها الدولي الواسع في الأسواق العالمية موقعًا متقدمًا لدعم المؤسسات في بناء استراتيجيات اتصال فعالة وتعزيز علاقاتها مع الشركاء وأصحاب القرار على المستويين المحلي والدولي.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن كرياب

كرياب شركة استشارات في مجال الاتصالات الاستراتيجية لديها خبرة تزيد عن 50 عاماً في تقديم النصح والمشورة للعملاء في الاتصالات المؤسسية، وإدارة السمعة، وإدارة القضايا. تأسست كرياب في السويد، حيث تتأصل جذورها في السويد وشمال أوروبا، ويمتد حضورها الدولي في جميع أنحاء العالم ليشمل أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. من خلال هذا الحضور الدولي الواسع، تساعد شركة كرياب المؤسسات على التعامل مع البيئات المعقدة والتواصل بفعالية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. www.kreab.com

