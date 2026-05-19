أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يشارك مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في فعاليات النسخة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، الذي انطلقت أعماله اليوم في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) وتستمر حتى 21 مايو الجاري، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بهدف استعراض أحدث الحلول والمنصات الذكية الداعمة لمنظومة الجاهزية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات إدارة المخاطر.

ويستعرض المركز خلال مشاركته منصات تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسريع عمليات الاستجابة ورفع كفاءة إدارة الأزمات، إلى جانب مبادرات نوعية لتطوير الجاهزية المؤسسية وصقل مهارات الكوادر المتخصصة وفق أحدث المعايير العالمية.

كما يسلط المركز الضوء خلال مشاركته على “المنتدى العالمي لفهم المخاطر” (يو آر أبوظبي)، الذي ستستضيفه إمارة أبوظبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس مكانة الإمارة المتقدمة في مجالات الجاهزية واستشراف المخاطر وتعزيز المرونة المؤسسية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن مشاركة المركز في "آيسنار 2026" تعكس توجه الإمارة نحو تطوير منظومة متقدمة لإدارة المخاطر المختلفة ترتكز على الابتكار والتكامل المؤسسي والتقنيات الذكية، وتواكب التحولات المتسارعة في طبيعة المخاطر والتحديات العالمية.

وقال سعادته: "يشكل المعرض منصة مهمة لاستعراض أحدث الحلول والتجارب المتقدمة في مجالات الأمن الوطني وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة في التقنيات الأمنية والحلول المستقبلية، الأمر الذي يدعم تطوير منظومات أكثر كفاءة ومرونة واستباقية".

وأضاف سعادته: "نحرص من خلال هذه المشاركة على إبراز التجارب النوعية التي تطبقها إمارة أبوظبي في مجالات تعزيز الجاهزية والاستجابة لمختلف الأحداث، إلى جانب التعريف بـ » المنتدى العالمي لفهم المخاطر«، الذي يمثل منصة دولية مهمة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الحوار العالمي حول مستقبل إدارة مخاطر الكوارث وبناء المجتمعات الأكثر استعداداً وقدرة على مواجهة التحديات".

وتأتي مشاركة المركز في "آيسنار 2026" ضمن جهوده المستمرة لتطوير منظومة متكاملة وترسيخ ثقافة الاستعداد الاستباقي وتعزيز التكامل مع مختلف الشركاء، عبر تبني حلول وتقنيات متقدمة تسهم في رفع كفاءة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودعم استدامة الأعمال واستمرارية الخدمات الحيوية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية

نبذة عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي:

تأسس مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عام 2019 وفق القانون رقم (22) الصادر عن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (طيب الله ثراه). ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاهزية الإمارة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى المركز إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمليات التدقيق والتقييم للتأكد من قدرة مختلف الجهات على مواجهة التحديات ذات الصلة، وتمكينها من التعافي بسرعة، إلى جانب دوره الفعال في تعزيز تبادل الخبرات، والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية اعتماداً على منظومته الرائدة لجعل إمارة أبوظبي أكثر قدرة على مواجهة الطوارئ والأزمات.

الرؤية: تعزيز الجاهزية للأزمات.

الرسالة: العمل على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.

الأولويات الاستراتيجية:

ضمان جاهزية إمارة أبو ظبي في حالات الطوارئ والأزمات.

التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي.

تنمية القدرات.

آلية التواصل: