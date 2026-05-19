ليصبح طيران ناس أول ناقل جوي سعودي يشغّل من 5 مراكز عمليات في المملكة

أبها : دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها مركز عمليات طيران ناس الجديد في مطار أبها الدولي، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير وتجمع مطارات الثاني، بحضور رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد والرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، والرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني علي مسرحي إلى جانب عدد من المسؤولين.

وشمل حفل التدشين مراسم استقبال الطائرة المزينة بهوية منطقة عسير، التي استقبلت بتحية الماء، قبل التقاط الصور التذكارية مع الطائرة لدى وصولها إلى مطار أبها الدولي.

ويمثل تدشين مركز العمليات الجديد في مطار أبها الدولي خطوة استراتيجية ضمن خطط طيران ناس لبناء شبكة تشغيل وطنية متكاملة تغطي مختلف مناطق المملكة، ليكون أول ناقل جوي سعودي يشغّل رحلاته من خمسة مراكز عمليات رئيسية في المملكة تشمل الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها، في خطوة تعكس التزام الشركة بدورها الوطني في تعزيز الربط الجوي بين مناطق المملكة وتحفيز النمو الاقتصادي والسياحي في المناطق الواعدة، وفي منطقة عسير على وجه الخصوص.

ومع تدشين مركز العمليات الجديد، أعلن طيران ناس أن المرحلة الأولى من رحلاته المباشرة من أبها سوف تشمل إحدى عشرة وجهة داخلية ودولية، تشمل ست وجهات دولية هي دبي والقاهرة وإسطنبول وأديس أبابا كوجهات دائمة، إضافة إلى الكويت وطرابزون كوجهات موسمية، إلى جانب الوجهات الداخلية الخمس القائمة حالياً من أبها إلى الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وتبوك، على أن يتضاعف عدد الوجهات الدولية والداخلية المرتبطة بأبها بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي إطلاق مركز العمليات الجديد في أبها في إطار خطط طيران ناس التوسعية واستثماره طويل الأمد في مستقبل قطاعي الطيران والسياحة في المملكة، بما يسهم في تعزيز مكانة منطقة عسير كوجهة سياحية على مدار العام، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

