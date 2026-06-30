القاهرة، مصر، أعلنت اليوم منصة برينز مينجل BrainsMingle، وهي شبكة مهنية تعتمد على التواصل عبر الفيديو، عن إغلاق جولة تمويلية استثمارية تأسيسية بقيمة 400 ألف دولار أمريكي من مجموعة بشرسوفت، المؤسسة الرائدة في مجال تكنولوجيا رأس المال البشري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل هذا الاستثمار محطة مفصلية في تطوير البنية التحتية المهنية التي تخدم الخبراء، والمجتمعات المهنية، والمحترفين الطموحين حول العالم.

ويُعد هذا الاستثمار أول استثمار استراتيجي تقوم به مجموعة بشرسوفت منذ استحواذها على منصة "آي كارير" العام الماضي، وتخدم المجموعة اليوم أكثر من 9 ملايين مستخدم عبر منصاتها الرائدة وظف، وفرصنا، إلى جانب آي كارير وRecruitera، وهو ما يعكس ثقتها في قدرة "برينز مينجل BrainsMingle" على قيادة الجيل القادم من تقنيات التواصل المهني وتبادل المعرفة.

تأتي هذه الجولة في وقت يعتمد فيه الخبراء والمحترفين على مجموعة من الأدوات المنفصلة لإدارة جلساتهم، وحجوزاتهم، ومدفوعاتهم، ومجتمعاتهم المهنية، وبناء حضورهم الرقمي، بينما يلجأ الباحثون عن التطور المهني إلى منصات متعددة للوصول إلى الخبراء والمجتمعات وفرص التعلم والتواصل، ويؤدي هذا التشتت إلى تجربة غير متكاملة للطرفين.

وطورت برينز مينجل BrainsMingle منصتها لمعالجة هذا التحدي من خلال توفير شبكة مهنية موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتواصل عبر الفيديو، تتيح للخبراء تقديم الجلسات المباشرة، وإدارة الحجوزات والمدفوعات، وبناء مجتمعاتهم المهنية، كما تمنح المحترفين إمكانية الوصول إلى الخبراء، والانضمام إلى المجتمعات المهنية، والتواصل مع أقرانهم، عبر منصة واحدة.

وقد نجحت برينز مينجل BrainsMingle بالفعل في استقطاب خبراء ومهنيين ومجتمعات من أكثر من 90 دولة، كما توسع استخدام المنصة ليشمل المؤسسات، بما في ذلك الجامعات، والمؤسسات التعليمية، ومسرعات الأعمال، والشركات، وتتيح المنصة لهذه الجهات إنشاء منصة داخلية تحمل هويتها المؤسسية لإدارة التواصل، والتعلم، والإرشاد، وبناء المجتمعات المهنية، مع الحفاظ على ملكية البيانات وإدارة تجربة الأعضاء داخل بيئة موحدة، كما توفر برينز مينجل BrainsMingle أدوات لإدارة التواصل الداخلي، وتنظيم جلسات التعارف المهني، واستضافة ساعات الإرشاد والاجتماعات الفردية، إلى جانب نظام حديث لإدارة التعلم، بما يتيح للمؤسسات جمع طلابها أو موظفيها أو خريجيها داخل منصة واحدة تحمل علامتها التجارية.

وفي هذا السياق، قال بلال أمين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة برينز مينجل BrainsMingle: "انطلقت برينز مينجل BrainsMingle من قناعة بسيطة مفادها أن أكثر اللحظات المهنية قيمة تحدث بين الأشخاص، وليس بين الأشخاص والمحتوى، العالم لا يحتاج إلى منصة أخرى لتصفح المنشورات أو إدارة الملفات الشخصية، بل يحتاج إلى مساحة واحدة تمنح المحترف الطموح فرصة مشاركة خبراته وبناء مجتمع حولها".

وأضاف بلال أمين: "لم نصمم برينز مينجل BrainsMingle لخدمة دولة أو منطقة بعينها، وإنما لكل محترف يمتلك معرفة حقيقية تستحق أن تجد مكانا يجمعها، ويعد استثمار مجموعة بشرسوفت تأكيدا قويًا على هذه الرؤية، ودعمًا لبناء المنصة بالشكل الذي تستحقه".

ومن جانبه، قال أمير شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في بشرسوفت، وعضو المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: "على مدار خمسة عشر عاما، عملت بشرسوفت على ربط المواهب بالفرص، وخلال هذه الرحلة لمسنا فجوة حقيقية في الطريقة التي يتم بها تبادل المعرفة والخبرات عبر الإنترنت، وقد نجحت برينز مينجل BrainsMingle في تطوير التقنية القادرة على سد هذه الفجوة من خلال استبدال مجموعة من الأدوات العالمية بشبكة مهنية متكاملة تتماشى مع رسالتنا الهادفة إلى تمكين 50 مليون شخص في مسيرتهم المهنية بحلول عام 2030".

وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع مهمة برينز مينجل BrainsMingle المتمثلة في جمع ملايين العقول داخل شبكة مهنية واحدة تربط بين قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية وغيرها، وتعمل المنصة على بناء بيئة مهنية جديدة تحتضن المحادثات والمجتمعات والعلاقات التي يستحقها محترفو العالم، لتصبح المكان الذي يعيد تشكيل طريقة بناء المسارات المهنية، وتبادل المعرفة، وتمكين الأفراد من تحقيق نمو مهني مستدام.

نبذة عن برينز مينجل (BrainsMingle)

تُعَدّ BrainsMingle برينز منجل الشبكةَ المهنية الأولى من نوعها، القائمة على المحتوى المرئي والمبنية في جوهرها على التواصل الإنساني؛ حيث يُقدّم الخبراء جلساتهم المباشرة، ويبنون مجتمعاتٍ نابضة بالحياة والمعرفة، ويُديرون حجوزاتهم الاستشارية، ويحقّقون دخلاً من خبراتهم — بينما يكتشف المحترفون الطموحون معرفةً بمعايير عالمية، ويتفاعلون مع نخبة من الخبراء حول العالم، ويتواصلون مع الأقران الذين سيشكّلون مسيرتهم المهنية. كل ذلك في مكانٍ واحد.

وقد أسّس برينز منجل BrainsMingle كلٌّ من بلال أمين ويوسف جمال، لبناء الشبكةَ المهنية التي طالما انتظرها العالم: كمنصة واحدًة متكاملة يجد فيه كل محترف — أيًّا كانت المرحلة التي يمرّ بها في رحلته المهنية — مكانًا ينتمي إليه، ويُسهم فيه، وينمو من خلاله. وتعمل المنصّة على جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أصيلًا من تجربة التواصل المهني عليها.

نبذة عن بشرسوفت (BasharSoft)

تأسست بشرسوفت في عام 2009، وهي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التوظيف في مصر والمطوّر لمنصتي وظف وفرصنا، وهما أهم منصات التوظيف عبر الإنترنت في البلاد. تبني الشركة أسواق عمل مبتكرة قائمة على التواصل عبر الانترنت وبرمجيات توظيف مصممة لربط ملايين الباحثين عن عمل بأصحاب العمل، والجامعات، والحكومات في جميع أنحاء المنطقة. وهي واحدة من أولى الشركات الناشئة المصرية التي اجتذبت تمويلًا عالميًا لرأس المال الجريء إلى مصر، بما في ذلك مساهمة من 500 Global، سان فرانسيسكو، في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، اجتذبت بشرسوفت أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي كاستثمار أجنبي مباشر من جهات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وVNV Global، وEndure Capital. ساهمت منصات بشرسوفت في تسهيل أكثر من 1.4 مليون عملية توظيف، حيث تربط بين 9 ملايين مستخدم وأكثر من 100,000 صاحب عمل. تتوسع الشركة إقليميًا بهدف تمكين 100 مليون شخص بحلول عام 2030، وسد الفجوة بين التعليم والتوظيف مع المساعدة في حل تحديات بطالة الشباب. حصلت حلول بشرسوفت على جوائز ابتكار متعددة في مصر والخارج كما يدعمها فريق متخصص من الخبراء الملتزمين بتحسين الحياة من خلال برنامج "كل ما يتعلق بالتوظيف".

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