دبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت كل من هواوي و"Visit Qatar" رسمياً عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتم توقيع المذكرة خلال فعاليات سوق السفر العربي 2025 بدبي، في خطوة هادفة تعكس الرؤية المشتركة للطرفين في دفع نمو السياحة المستدامة، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات هواوي المتقدمة، ومنصاتها التسويقية، من أجل تعزيز تجربة السياحة في قطر، وتحفيز الطلب على السياحة الفاخرة التي تضمن عوائد عالية.

شراكة شاملة للنهوض بالسياحة العالمية الراقية

تلتزم هواوي و "Visit Qatar"من خلال هذه الشراكة بتطوير استراتيجية تسويق شاملة، تستهدف استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز منظومة السياحة في قطر، ودعم النمو الاقتصادي للبلاد. ويأتي هذا التعاون بعد الإطلاق الرسمي لخدمة (Visit Qatar_HarmonyOS Atomic Service)، وهي حل تقني مبتكر مصمم لتوفير تجربة سفر سلسة ومتميزة للزوار الصينيين، وتُمثل تطوراً نوعياً يجعل من السهل على الزوار الصينيين استكشاف أفضل ما تقدمه قطر عبر أجهزتهم من هواوي. وتتيح هذه الخدمة المدمجة في نظام تشغيل أجهزة هواوي، الوصول السريع إلى أدوات سفر مخصصة، مما يساعد الزوار على التخطيط لرحلاتهم والاستمتاع بها بسهولة ويسر، بدءاً من اكتشاف المعالم الثقافية، وصولاً إلى التنقل بسلاسة، في إطار تجربة متكاملة لتعريفهم بالسمات الغنية التي تتمتع بها الثقافة القطرية.

وبناءً على هذا النجاح، ستركز الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية: أولها الوصول إلى المسافرين الدوليين الذين يتمتعون بقدرات إنفاق عالية، من خلال الاستفادة من حضور هواوي القوي عبر قنواتها المتعددة، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والصينية ودول مجلس التعاون الخليجي، لزيادة الوعي، وتشجيع الحجوزات إلى قطر. كما تشمل الشراكة تبادل البيانات والرؤى المستندة إلى منصة التسويق الرقمية الخاصة بهواوي (DMP)، للمساهمة في تطوير استراتيجية سياحية طويلة الأمد، وتعكس تطلعات الجمهور العالمي. وأخيراً، ستعمل هواوي و "Visit Qatar"على تطوير استراتيجية متكاملة من جميع الزوايا، تشمل حلول التنقل الذكي، مثل بطاقة "هارموني أتوميك" ومحفظة هواوي وخرائط "بيتال" والمساعد بخاصية الذكاء الاصطناعي، والتي تسهم مجتمعة في ضمان تقديم تجربة سفر سلسة لمستخدمي هواوي، وتعزيز جاذبية قطر كوجهة عالمية.

الابتكار في خدمة السياحة: حلول سفر سلسة وذكية

ستوفر هواوي مجموعة من الابتكارات التقنية التي تُثري تجربة الزوار، بدءاً من سهولة الوصول إلى الخدمات السياحية، وحتى خيارات الدفع لخدمات النقل، إلى جانب اقتراحات السفر المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستتيح تقنيات التصوير والمشاركة من هواوي للسياح توثيق لحظاتهم المميزة ومشاركتها مع الآخرين، الأمر الذي يساعد على الترويج لدولة قطر كوجهة مثالية للسياحة الترفيهية والأعمال على حد سواء.

جهود مشتركة للنمو المستدام طويل الأمد

في إطار هذه الشراكة، ستواصل هواوي و "Visit Qatar" استكشاف فرص النمو، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تستفيد من بيانات الطرف الأول، وتعمل على تحسين سلاسل الإمداد، وخلق الطلب عن طريق إطلاق حملات تسويق متكاملة ومتعددة القنوات. ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، مع الحفاظ على مسار النمو المستدام في القطاع.

وقال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "إننا نشعر بحماسة بالغة إزاء هذا التعاون مع "Visit Qatar"، لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية المستوى. ومن خلال دمج تقنيات هواوي المتقدمة، مع الإرث الثقافي الغني والبنية التحتية المتطورة في قطر، نعتقد يقيناً أن هذه الشراكة ستجذب تلك الفئة من المسافرين الذيت يمتلكون قدرات إنفاق عالية، كما ستسهم في تعزيز تجربة الزوار إلى حد كبير".

وأضاف المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي ل"Visit Qatar": "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في جهود Visit Qatar للترويج عن قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة . كما تعني هذه الشراكة التعاون و الاستفادة من ابتكارات هواوي التكنولوجية المتقدمة إلى جانب العروض الفريدة التي تقدمها دولة قطر لتجربة استثنائية مميزة . ونؤكد من جانبنا على اتباع نهج قائم على التعاون الذي يعزز من نمو السياحة المستدامة، ويدعم في ترسيخ مكانة قطر التنافسية على الساحة العالمية."

توسيع الأثر العالمي للسياحة القطرية

تشمل الشراكة أيضاً تنظيم منتديات ربع أو نصف سنوية تجمع قادة الطرفين لتبادل الرؤى والأفكار، وتنسيق الاستراتيجيات، وتقييم نتائج المبادرات المشتركة. وسيضمن هذا الحوار المستمر توافق الجهود في سبيل توسيع الحضور العالمي للسياحة القطرية، ودعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لهذا القطاع الحيوي.

وستركز الشراكة أيضاً على السبل الكفيلة لتحسين تجربة الزوار، من السياح ورجال الأعمال على حدّ سواء، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التقنية، لتقديم خدمات ذكية وسلسة. وعن طريق الجمع بين ابتكارات هواوي من جهة، والتراث الثقافي القطري الغني والبنية التحتية الحديثة التي توفّرها الدولة من جهة أخرى، يتواصل العمل بهذه الشراكة لجعل قطر وجهة رائدة للسياحة المستدامة، وفي مقدمة الخيارات للمسافرين المميزين حول العالم.

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