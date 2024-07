دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وهي شركة تابعة لشركة أمازون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMZN)، اليوم عن مبادرة تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي للقطاع العام من أمازون ويب سيرفيسز. تهدف هذه الاستثمارات بقيمة 50 مليون دولار لمدة عامين إلى مساعدة المنظمات في القطاع العام - وأولئك الذين يدعمون احتياجاتهم التكنولوجية مباشرة - على تسريع الابتكار لدعم المهام الحيوية باستخدام خدمات وبنية تحتية الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز، مثل Amazon Bedrock و Amazon Q وAmazon SageMaker وAWS HealthScribe وAWS Trainium وAWS Inferentia.

كجزء من هذه المبادرة، تلتزم أمازون ويب سيرفيسز بتقديم ما يصل إلى 50 مليون دولار في شكل ائتمانات ترويجية لأمازون ويب سيرفيسز، وتدريب، وخبرة تقنية عبر مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي. سيتم تحديد إصدار الائتمانات بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خبرة العميل في تطوير حلول تكنولوجية جديدة، نضج فكرة المشروع، دليل على اعتماد الحل المستقبلي، ونطاق مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي للعميل. المبادرة مفتوحة للعملاء والشركاء الجدد أو الحاليين من أمازون ويب سيرفيسز في القطاع العام في جميع أنحاء العالم الذين يقومون ببناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في حل التحديات الأكثر إلحاحًا في المجتمع.

يسعى القادة في القطاع العام إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصبحوا أكثر كفاءة ومرونة. ومع ذلك، تواجه المنظمات في القطاع العام العديد من التحديات مثل تحسين الموارد، والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة، وتحسين رعاية المرضى، وتخصيص تجربة التعليم، وتعزيز الأمن. للاستجابة لهذه التحديات، تلتزم أمازون ويب سيرفيسز بمساعدة المنظمات في القطاع العام على استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات السحابية الأخرى لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع.

ستشمل الفوائد والموارد ما يلي:

تدريب مخصص: تعرف على أحدث التدريبات لمساعدتك في تحقيق أهدافك السوقية واحتياجات عملك.

خبرة مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي: تحديد وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان مع إرشادات من مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

دعم تقني: تعلم من خبراء أمازون ويب سيرفيسز التقنيين والدروس التعليمية لتحسين بناء الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام إطار العمل الجيد التصميم.

جلسات بناء مجانية وشبكات: الوصول إلى التسجيل لأحداث قمة أمازون ويب سيرفيسز المجانية حول العالم.

فرص القيادة الفكرية العالمية: عرض قصص نجاح مبادرة تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز مع جهود تسويق أمازون ويب سيرفيسز.

تبني مبادرة تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي للقطاع العام من أمازون ويب سيرفيسز على التزامنا المستمر بالتطوير الآمن والآمن والمسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تعد أمازون ويب سيرفيسز شريكًا مساهمًا في تجربة الموارد الوطنية للذكاء الاصطناعي من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية(NAIRR)، والتي توفر للباحثين والمعلمين في الولايات المتحدة الوصول إلى الحوسبة المتقدمة، والمجموعات البيانات، والنماذج، والبرامج، والتدريب، ودعم المستخدم لأبحاث الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تعد أمازون عضوًا في تحالف معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي الذي أنشأه المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا(NIST)، وتساهم بمبلغ 5 ملايين دولار لتمكين تطوير الأدوات والمنهجيات التي يمكن أن تستخدمها المنظمات لتقييم سلامة نماذج الأسس الخاصة بها. تلتزم أمازون ويب سيرفيسز أيضًا بدعم المبادرات مثل برنامج مسرعة الذكاء الاصطناعي من أجل صانعي التغيير، بقيادة Tech To The Rescue، والذي يتضمن برنامج زمالة "ابدأ الآن" لرؤساء التكنولوجيا الذي يديره كبير موظفي التكنولوجيا في أمازون ويب سيرفيسز، ويرنر فوجيلز.

اضغط هنا لمعرفة المزيد حول مبادرة التأثير وكيفية المشاركة.

نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز

تواصل أمازون ويب سيرفيسز منذ العام 2006 تعزيز ريادتها في توفير أكثر عروض الخدمات السحابية شمولاً واعتماداً على مستوى العالم. وتعمل الشركة باستمرار على توسيع خدماتها لدعم جميع العمليات وأعباء العمل السحابية تقريباً، حيث تضم محفظة خدمات الشركة الآن أكثر من 240 خدمة كاملة الميزات للحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والتحليلات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والاتصالات المتنقلة، والحلول الأمنية، إضافة إلى تقنيات وحلول الواقع الهجين والافتراضي والمعزز، وحلول وسائل الإعلام فضلاً عن خدمات تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها من 105 منطقة لتوافر خدمات تتورع في 33 منطقة جغرافية حول العالم، مع خطط معلنة لإطلاق 21 منطقة إضافية لتوافر الخدمات وسبع مناطق أخرى لأمازون ويب سيرفيسز في كل من ماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وتايوان وتايلاند وسحابة AWS الأوروبية السيادية. ويثق ملايين العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نمواً والمؤسسات الكبرى والجهات والهيئات الحكومية الرائدة – في سحابة أمازون ويب سيرفيسز نظراً لما توفره من مزايا فريدة تسهم في دعم أنظمة البنية التحتية والارتقاء بمستوى مرونة العمليات والمساعدة في خفض التكاليف. لمعرفة المزيد حول أمازون ويب سيرفيسز، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني aws.amazon.com.

نبذة عن أمازون

تقوم مبادئ أمازون على أربع ركائز رئيسية، هي: التركيز على خدمة العملاء بدلاً عن المنافسة والشغف بالابتكار والالتزام بالتميز التنفيذي،والتخطيط طويل الأمد. وتسعى أمازون لتكون أفضل شركة عالمية من حيث التركيز على العملاء، ولترسيخ مكانتها باعتبارها أفضل جهة توظيف مع بيئة العمل الأكثر أماناً في العالم. كما تضم الشركة مجموعةً فريدةً من الخدمات والمنتجات الرائدة، بما فيها تقييمات العملاء والتسوق بنقرة واحدة والتوصيات الشخصية وبرايم (Prime) وتُشحن من قبل أمازون (Fulfilment by Amazon) وخدمات الشبكات (AWS) والنشر المباشر من كيندل أمازون ، وقارئ الكتب الإلكترونية كيندل واختيار المسار الوظيفي وجهاز أمازون فاير اللوحي وتلفاز أمازون فاير(Fire TV)، وجهاز أمازون إيكو (Amazon Echo) وجهاز أليكسا (Alexa) وتقنية جست ووك أوت (Just Walk Out technology) وأستوديوهات أمازون (Amazon Studios) وتعهدات أمازون للمناخ (The Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني amazon.com/about، ومتابعة حساب الشركة على موقع تويتر عبر AmazonNews@.

