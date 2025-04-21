عمليات مؤتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز الكفاءة وجودة الإنتاج.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الغربية للأنابيب في أبوظبي والمتخصصة في إنتاج أنابيب الصلب الملحومة عالية الجودة وكبيرة القطر، عن تحقيق إنجاز صناعي كبير بإجمالي إنتاج تجاوز 500,000 طن من أنابيب الصلب منذ بدء عملياتها في عام 2019 في منشأتها التي تعمل من مقرها في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد).

يعكس هذا الإنجاز اعتماد شركة الغربية على التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يؤكد التزامها بالمساهمة الفعالة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في الدولة. كما ويتماشى هذا النجاح مع أهداف استراتيجية "مشروع 300 مليار" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى دعم تبني التكنولوجيا المتطورة، توطين الإنتاج، وتعزيز الشراكات الدولية.

منذ بدء عملياتها التجارية في عام 2019، استمرت شركة الغربية للأنابيب بتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال الاستثمار في معدات متطورة تعتمد على أحدث التقنيات. وتتبنى الشركة نظام تصنيع ذكيًا يتيح مراقبة وتنفيذ وتتبع كافة العمليات الإنتاجية في الوقت الفعلي، ما يضمن تحكمًا شاملاً بالجودة ويوفر قابلية تتبع كاملة لكل خطوة من مراحل التصنيع. تُسهم هذه العمليات المؤتمتة في ضمان تصنيع كل أنبوب وفقًا لأعلى معايير الجودة، مما يمكّن الشركة من تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة بكفاءة.

وفي هذا السياق، صرّح نوريتسوغو ميفوني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الغربية للأنابيب، قائلاً: "لقد حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا في تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات استراتيجية مثل الصناعة. ونحن في شركة الغربية نستمدإلهامنا من رؤية الدولة الهادفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات.

وأضاف ميفوني: "نحن فخورون للغاية بتحقيق هذا الإنجاز المتمثل في إنتاج 500,000 طن، والذي يُعد نتيجة لاستثماراتنا المتواصلة في التقنيات المتقدمة، وجهود فريقنا المتفاني.حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا الكامل بقيمنا الأساسية: السلامة، الجودة، الابتكار، والاستدامة، ويؤكد إصرارنا على دعم تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات."

ومع مواصلة شركة الغربية للأنابيب تعزيز قدراتها التقنية والإنتاجية، تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دورها في دعم مسيرة التصنيع في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومتفوقة تقنيًا في مجال تصنيع أنابيب الصلب الملحومة كبيرة القطر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة الغربية للأنابيب

تأسست شركة الغربية للأنابيب ذ.م.م في عام 2015، وهي شركة متخصصة في تصنيع أنابيب الصلب الملحومة كبيرة القطر، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية.

تُمثل شركة الغربية مشروعًا مشتركًا بين ثلاث مؤسسات صناعية رائدة: صناعات ، شركة استثمار صناعية مملوكة لحكومة دولة الإمارات- JFE Steel، واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب في العالم (الثامنة عالميًا)- Marubeni Itochu Steel، مزود عالمي رائد لخدمات الدعم التجاري واللوجستي لعدد من كبرى شركات النفط والغاز.

يقع مصنع شركة الغربية في موقع استراتيجي ضمن منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، ويمتد على مساحة 52,000 متر مربع، ويضم خطوط إنتاج مؤتمتة وحديثة وفق أعلى المعايير.

تُعد الشركة عضوًا في لجنة منتجي الحديد والصلب في دولة الإمارات، وتحمل عددًا من الاعتمادات المرموقة، من أبرزها: شهادات معهد البترول الأمريكي (API 2B وAPI 5L)، شهادة القيمة المحلية المضافة من شركة أدنوك (ADNOC ICV). بالإضافة لشهادات الجودة والصحة والسلامة والبيئة

ISO 9001:2015

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