عبد الرحمن الجوهري: خطوة تُجسد امتدادًا طبيعيًا لرؤية الشركة للاستثمار في مشروعات عقارية نوعية تتميز بالتكامل والجودة.

وائل لطفي: يعتبر Grand Valleys نموذجًا لمشروع جديد يشمل فيلات فقط و يقع على مساحة 500 فدان ويتضمن 15 valleys لتقديم تجارب استثنائية

القاهرة: أعلنت شركة ماونتن ڤيو عن إطلاق مشروع Grand Valleys، أحدث مشروعاتها السكنية الجديدة من طراز الـ Signature Livingالذي يشمل فيلات فقط على مساحة 500 فدان في قلب كيان سيتي، إحدى المناطق الواعدة والجاهزة للمعيشة بشرق القاهرة. تتضمن المرحلة الأولى من المشروع فيلات جاهزة للتسليم وفيلات على وشك التسليم بتشطيبات كاملة، ويضم 15 valleys لتقديم تجارب استثنائية مع تخصيص 93% من مساحته الإجمالية للمساحات المفتوحة، ومن المتوقع أن تسلم شركة ماونتن ڤيو المشروع خلال عام.

يتميز الموقع بقربه من المحاور الرئيسية حيث يقع على امتداد شارع التسعين الجنوبي وعلى بعد دقائق من مشروع ماونتن ڤيو هايد بارك و الدائري الأوسطي. يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الشركة التوسعية للعام الجاري واستراتيجيتها لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة في أبرز المواقع الاستراتيجية الواعدة، حيث تُعد كيان سيتي نموذجًا رائدًا لمجتمع حضري متكامل يوفر جميع الخدمات والمرافق الجاهزة للتشغيل التي تلبي متطلبات العائلات اليومية، بما في ذلك أكبر هايبر ماركت في القاهرة، ونادي رياضي، والعديد من الأكاديميات الدولية، ونادي للفروسية، ومركز تجاري كبير، ومدارس وجامعات دولية، ومستشفيات ومراكز طبية وفنادق عالمية وبنوك.



وبمناسبة إطلاق المشروع الجديد، قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة بشركة ماونتن ڤيو: "تلتزم ماونتن ڤيو بتعزيز الاقتصاد المصري من خلال عقد شراكات استراتيجية في السوق المحلي وتطوير مشروعات متعددة في أبرز المناطق الاستراتيجية شرق وغرب القاهرة، بالإضافة للمناطق الساحلية على البحر الأحمر والمتوسط. وتعكس استراتيجيتنا التوسعية رؤيتنا المتمثلة في تطوير مجتمعات متكاملة في أبرز المواقع الاستراتيجية داخل مصر وخارجها، حيث جاء اختيار كيان سيتي كواحدة من أكثر المناطق الواعدة بشرق القاهرة ليؤكد على هذا التوجه. إننا نطور مجتمعات سكنية ومتكاملة لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق التوازن بين الرفاهية والاستدامة، خاصة في منطقة شرق القاهرة التي تلقى اقبالًا كبيرًا من شريحة واسعة من العملاء".



من جانبه، قال السيد/ عبد الرحمن الجوهري، العضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع ماونتن ڤيو في تطوير مشروع Grand Valleys، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد امتدادًا طبيعيًا لرؤية الشركة الطموحة في الاستثمار في مشروعات عقارية نوعية تتميز بالتكامل والجودة، حيث نُؤمن في STM بأن قوة الشراكات تُبنى على وحدة الرؤية وتكامل القيم، وهو ما يتحقق بوضوح في تعاوننا مع ماونتن ڤيو".

وأضاف: "مشروع Grand Valleys لا يُمثل فقط إضافة قوية لمحفظة استثماراتنا، بل يُعد ترجمة عملية لنهجنا القائم على الريادة والابتكار في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تُلبي احتياجات السوق وتدعم مستهدفات النمو الاقتصادي الوطني، واثقون أن هذا المشروع سيكون علامة فارقة ونموذجًا يُحتذى به في الشراكات العقارية الناجحة".

كما أضاف المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو: " "تلتزم ماونتن ڤيو بإعادة تعريف سوق العقارات المصري من خلال تصميماتنا المعمارية المبتكرة ومفاهيم المجتمعات المتكاملة. ويُعد مشروعنا الجديد، Grand Valleys، تجسيدًا لهذه الرؤية، حيث يقدم مفهوم Signature Living الذي يشمل فيلات فقط بتصميمات فريدة تركز على المساحات الخضراء. يتميز المشروع بمناظره الطبيعية المفتوحة و 15 valleysمميز لتوفير تجارب حياتية متنوعة على مدار العام."

وفي إطار سعيها لتقديم مشروعات عقارية متميزة، وقَّعت ماونتن ڤيو اتفاقية شراكة مع شركة STM للاستثمار لتطوير هذا المشروع الضخم، مما يعكس التزامها بتقديم حلول عقارية مبتكرة تعزز من دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. وتُعد ماونتن ڤيو واحدة من الشركات الرائدة في القطاع العقاري في مصر منذ تأسيسها عام 2005، حيث نجحت في تقديم مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية التي تجاوزت الـ 20 مشروعًا. ومن خلال مشروعاتها المتنوعة وشراكاتها الاستراتيجية، تواصل ماونتن ڤيو تعزيز مكانتها كأحد أهم المطورين العقاريين في السوق المصري.

نبذة عن شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لـ 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير 20 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة".

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