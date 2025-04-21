دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها كراعٍ رائد للقطاع في مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 2025 المرتقب، والذي يعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة في مختلف القطاعات؛ حيث سيشهد المهرجان حضور بريسايت باعتبارها منصّة رئيسية تدعم رؤية الحدث البارزة تحت عنوان "الذكاء التطبيقي اليوم".

خلال المهرجان، ستعرض بريسايت مجموعتها الكاملة من منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي، مسلطةً الضوء على الابتكارات في مجالات المدن الذكية والسلامة العامة والمالية والرعاية الصحية وغيرها.

سيشارك فريق قيادة بريسايت في الحوارات ضمن ثلاث حلقات نقاش، وهي:

توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي - بريسايت: يشارك في حلقة نقاش بعنوان "تسخير قوة الذكاء الاصطناعي في تواصل الناس والمجتمعات" (المنصّة العامة، ٢٣ أبريل).

مارتن ييتس، مستشار التكنولوجيا الحكومية - بريسايت: يشارك في حلقة نقاش بعنوان "بناء مدن المستقبل" (المنصّة العامة، ٢٣ أبريل).

باسم موسى، مدير أول، المنتجات والاستراتيجية - بريسايت: عرض تقديمي رئيسي بعنوان "تقديم Presight Synergy " (منصّة الابتكار، ٢٤ أبريل).

في ظلّ التأثير المتواصل للذكاء الاصطناعي على تجديد المفاهيم في قطاعات الأعمال على مستوى العالم، تحافظ بريسايت على مكانتها في طليعة الشركات الرائدة في تقديم فوائد ملموسة عبر الذكاء الاصطناعي، والذي لا يقتصر على الابتكارات فحسب؛ بل يتميز بقابلية التطبيق الفوري. تساهم بريسايت بدور محوري في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من تسريع رحلة التحوّل الرقمي فيهما، بدءاً من إدارة المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات السلامة العامة التنبؤية، ووصولاً إلى حلول الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والطاقة التحويلية.

صرّح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: " يُمثّل مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي منصّة مثالية لإظهار قوّة الذكاء الاصطناعي الكامنة وراء المفاهيم النظرية، باعتباره حلّاً عملياً قائماً بالفعل. يسعدنا إظهار قدرتنا على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى رؤى عملية تُحسّن جودة الحياة وتُحفّز النموّ المستدام مع القدرة على التطوير المستمر تحت عنوان "الذكاء التطبيقي اليوم" ".

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويملك أغلب أسهمها شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كما تعد الشركة الرائدة في العالم في مجال تحليلات البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي، وهي تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبرة الذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات على اختلاف أحجامها لإحداث تأثير إيجابي في الشركات وفي المجتمعات على حدٍ سواء. تتفوق بريسايت في تفسير البيانات من كافة المصادر لدعم اتخاذ القرارات المدفوعة بالرؤية الثاقبة بما يُسهِم في تشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمنًا وصحة وسعادة واستدامة. تعمل بريسايت اليوم، من خلال مجموعتها من المنتجات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على تمكين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القطاعين الخاص والعام لمساعدة المؤسسات في تحقيق استراتيجياتها وطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أسرع.

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