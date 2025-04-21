المنامة، مملكة البحرين – أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد الدولي للخدمات المالية والإلكترونية (EDF) في ليبيا، بهدف تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد.

تهدف هذه الشراكة إلى إعادة تعريف نظام الدفع في ليبيا من خلال تقديم مجموعة متطورة من خدمات الدفع الرقمية والإلكترونية.

و يعتبر هذا التعاون خطوة إستراتيجية تجمع بين براعة شركة AFS في ابتكار حلول المدفوعات الرقمية ورؤية EDF المحلية لإحداث نقلة نوعية في السوق الليبي، من خلال تمكين الشركات والمستهلكين والمؤسسات المالية من حلول دفع رقمية سلسة وآمنة ومبتكرة.

صرّح السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، قائلاً: "يسرّنا الشروع في هذه الرحلة الطموحة مع شركة EDF، لتقديم حلول دفع رقمية متطورة. ويعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتطوير التكنولوجيا المالية ودفع عجلة التحول الرقمي لمنظومة المدفوعات في ليبيا، حيث نحن ملتزمون بالمساهمة في نمو وتحديث قطاع الخدمات المالية في البلاد ".

وأضاف الدكتور وسام القويري، الرئيس التنفيذي لشركة EDF :"تمثل اتفاقية التعاون مع شركة AFS محطة بارزة في مسيرة EDF نحو توفير حلول دفع رقمية أكثر ابتكارًا وكفاءة في ليبيا. وذلك من خلال تقديم أنظمة دفع رقمية متطورة وتسريع اعتماد وسائل دفع آمنة وفعالة، وستعود هذه الشراكة بالفائدة ليس فقط على شركتنا، بل على ليبيا بأكملها."

نبذة عن شركة AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة EDF:

شركة الاتحاد الدولي للخدمات المالية والإلكترونية (EDF) تأسست عام 2021 لتقديم خدمات التمكين التِقني للمصارف ومؤسسات التقنية المالية وتوفير خدماتها الخاصة للدفع الإلكتروني عن طريق محفظة يوني باي. تعتبر شركة الاتحاد مزود الخدمة الأول الذي يتحصل على شهادة PCI-DSS في ليبيا وتعمل البُنية التقنية للشركة بتقنيات متحصلة على شهادة الامتثال لمعايير أمن المعلومات‎ ISO 27001

-انتهى-

#بياناتشركات