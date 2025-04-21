دبي، الإمارات العربية المتحدة / شنغهاي، الصين: أعلنت بورصة الخليج للسلع، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط للعقود الآجلة والسلع، وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون الاستراتيجي بين أسواق المشتقات في الشرق الأوسط والصين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات رئيسية تشمل العقود المشتركة، وتبادل الرؤى حول تطوير الأسواق، وإجراء أبحاث مشتركة، وتنفيذ مبادرات توعوية وتثقيفية للمستثمرين. وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين المشترك بتعزيز الشفافية في الأسواق ودعم تطوير أسواق العقود الآجلة في المنطقة.

وقال المدير العام لبورصة الخليج للسلع رائد بن خليفة السلامي: "نفتخر بشراكتنا مع بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، والتي تُعدّ من أكثر البورصات تطورًا على مستوى العالم. وتمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو العمل المشترك بين الصين ومنطقة الخليج في مجال تداول السلع. ومن خلال تبادل المعرفة والخبرات والرؤية، يمكننا تمهيد الطريق لبناء عقود آجلة أكثر ارتباطًا بالمنطقة، وزيادة شفافية السوق، وتعزيز مشاركة المستثمرين في كلا الجانبين."

وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها ضمن المذكرة:

تبادل المعرفة المتعلقة بتطوير السوق والبنية التحتية واللوائح التنظيمية

دعم الدراسات والأبحاث ذات الصلة

تبادل الكوادر لتعزيز الفهم المتبادل بين الأسواق

تطوير برامج تعليمية مشتركة للمستثمرين والأعضاء

وتتماشى هذه الشراكة مع جهود بورصة الخليج للسلع لتعزيز مكانة منطقة الخليج كمركز عالمي لتجارة السلع، كما تتماشى مع استراتيجية بورصة شنغهاي للتوسع الدولي وربط الأسواق الرئيسية العالمية.

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