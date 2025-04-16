تنوي شركة أمان القابضة للخدمات المالية المصرية - التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية المدرجة ببورصة مصر - إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه (نحو 98 مليون دولار) خلال 2025، وإنهاء إصدار صكوك بقيمة 3 مليار جنيه، وفق مسؤولين لزاوية عربي.



وقد تشهد إصدارات سندات التوريق والشركات خلال عام 2025، انتعاشة عقب الانخفاض الذي حدث في عام 2024 بنسبة 36.2%، وفق بيانات رسمية. وقد رفعت مصر سعر الفائدة بنحو 8% العام الماضي.



"في الغالب هيبقي 3 إصدارات بـ 5 مليار (جنيه)، واحد منهم بيتعمل دلوقتي بمليار وفي إصدارين بـ 4 مليار (كقيمة إجمالية للإصدارين معا)،" وفق علي المرلي، رئيس القطاع المالي لأمان القابضة لزاوية عربي، الذي لم يحدد المدى الزمني لتنفيذ هذه الإصدارات خلال العام.



وبحسب المرلي، أصدرت أمان القابضة سندات توريق بنحو 10 مليار جنيه منذ تأسيسها في 2020. والشركة مملوكة بنسبة 76% لراية القابضة للاستثمارات المالية و24% للبنك الأهلي المصري الحكومي، ويبلغ رأسمالها 2 مليار جنيه، ولديها شركات تابعة وهي: أمان لتمويل المشروعات، أمان للتمويل الاستهلاكي، أمان للدفع الإلكتروني وأمان للتوريق.



أما فيما يتعلق بالصكوك، فقد وصلت أمان القابضة للمراحل النهائية من إنهاء إصدار بقيمة 3 مليار جنيه، بحسب حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية لزاوية عربي. وقد تم الإعلان عن هذا الإصدار العام الماضي بدون تفاصيل عن تطوراته.

"الرقابة المالية وافقت (على) البرنامج. وفي انتظار آخر حاجة وهي اعتماد نشرة الطرح،" بحسب حسين متحدثا عن جديد برنامج الصكوك، وأضاف أنه تم تأمين تغطية الإصدار بالكامل من قبل مؤسسات دون مزيد من التفاصيل.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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