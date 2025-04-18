أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة، ميزة السحب النقدي بدون بطاقة الجديدة من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المتحرك, والذي يسمح للمتعاملين بسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف دون الحاجة إلى بطاقة خصم فعلية وإرسال النقود بكل سرعة وأمان إلى الأصدقاء والعائلة، بما في ذلك للمتعاملين من خارج مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والتي يزيد عددها عن 500 جهاز. وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار التزام المصرف بتقديم تجارب مصرفية مريحة وسهلة الوصول من خلال الابتكار الرقمي المستمر.

تتيح هذه الميزة للمتعاملين الوصول إلى النقد لأنفسهم أو إرسال الأموال باستخدام هواتفهم المحمولة فقط. التجربة رقمية بالكامل ومصممة لسهولة الاستخدام، مما يوفر طريقة سريعة وآمنة للوصول إلى النقود. يتلقى المتعاملون أو المستلمون رمز استلام لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة أو الإشعار داخل التطبيق، والذي يمكن استخدامه في أي جهاز صراف آلي تابع لمصرف أبوظبي الإسلامي لسحب المبلغ المحدد في غضون ساعتين. يمكنهم أيضا إرسال الأموال إلى هاتف متحرك في الإمارات العربية المتحدة باستخدام وظيفة الدفع في خدمات التحويلات عن طريق اختيار خيار الدفع بدون بطاقة في تطبيق الهاتف المحمول.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "على الرغم من أن السحب بدون بطاقة ليس جديدا على هذا القطاع، إلا أن أولويتنا كانت دائما تقديم حلول تلبي أعلى معايير الأمن والسلامة. تم تصميم هذه الميزة لتوفير طريقة أكثر أمانا وتحكما للوصول إلى النقود. بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي، لا يتعلق الأمر بمواكبة التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق بتقديم الابتكارات التي تخدم احتياجات متعاملينا حقا".

ويعكس إطلاق برنامج السحب النقدي بدون بطاقة استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي الأوسع نطاقا لتعزيز وظائف الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك كجزء من رؤيته لعام 2035. وتركز خارطة الطريق طويلة الأجل هذه على التقنيات الجديدة الرائدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العام والميزات الرقمية المتقدمة، لخلق تجارب سلسة ومخصصة.

وتضيف ميزة السحب النقدي بدون بطاقة إلى محفظة الخدمات المصرفية الرقمية المتنامية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي والتي تهدف إلى تعزيز الراحة وتحسين الوصول وتقليل الاعتماد على الأدوات المادية أو زيارات الفروع. وكجزء من رؤيته 2035، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي استكشاف وتنفيذ ابتكارات آمنة تضع المتعاملين أولا والتي تعكس التزام المصرف بالتميز والنمو.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز. (ADIB)



ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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