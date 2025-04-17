تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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أسعار الدولار

خلال التعاملات الصباحية الخميس، بلغ سعر الدولار نحو 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وجاء هذا بعد أن عادت العملة الأمريكية للتداول فوق مستوى 51 مرة أخرى. قفز الدولار لمستويات قياسية منذ يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.19 جنيه للشراء و 52.04 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الخميس، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4765 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو4084 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5446 جنيه للجرام.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية للخام - الذي شهد ارتفاعات قوية مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن التوترات التجارية - إضافة لسعر صرف الدولار محليا.

قناة السويس

تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي بنسبة 61% على أساس سنوي، لتسجل 3.991 مليار دولار مقابل 10.250 مليار دولار في 2023، حسب بيان لهيئة قناة السويس. وأرجعت الهيئة هذا التراجع، لتأثر حركة الملاحة بالقناة بالتوترات بالمنطقة.

إصدارات دين

نقلت تقارير محلية، أن وزارة المالية المصرية، زادت من مستهدفاتها للاقتراض وإصدارات الدين الخارجي المتوقعة خلال العام المالي المقبل، لتسجل في مشروع موازنة 2025- 2026 نحو 400 مليار جنيه أي ما يقرب من 8 مليار دولار، مقابل 150 مليار جنيه أي ما يعادل 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2024-2025، مع توقعات خفض أسعار الفائدة عالميا مع الوضع في الاعتبار ظروف الأسواق العالمية.

كما رفعت الحكومة في مشروع الموازنة تقديراتها لإصدارات الديون المحلية من 2.8 تريليون جنيه العام المالي الجاري إلى 3.6 تريليون جنيه في العام المالي الجديد.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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