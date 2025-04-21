مكة المكرمة - وقّعت «اجدان للتطوير العقاري» المتخصصة في مشاريع جودة الحياة، اتفاقية بيع وشراء مع «مجموعة روشن» إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وجهة سكنية جديدة ضمن مجتمع "المنار" في العاصمة المقدسة "مكة المكرمة". وقد مثّل شركة «اجدان» في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي محمد بن عبدالمحسن العتيبي، ومن جانب «مجموعة روشن» الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات تشارلز بيلي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم النهضة العمرانية وإعادة تشكيل المشهد الحضري وتعزيز معايير جودة الحياة في مكة المكرمة

وتُعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية «اجدان» في تطوير مشاريع سكنية متميزة، حيث تعتزم الشركة تنفيذ وجهة سكنية في مجتمع "المنار" تضم من 113 فيلا سكنية، تمتد على مساحة تتجاوز 32 ألف متر مربع تشمل مختلف المرافق والخدمات الحيوية، ويتسم المشروع بتخطيط عمراني عصري مستوحى من الطراز المعماري المحلي للمنطقة. كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي غرب الحرم المكي، على بُعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام.

يُذكر أن هذه الاتفاقية تمثل ثالث شراكة استراتيجية بين «اجدان للتطوير العقاري» و«مجموعة روشن»، حيث سبق أن أطلقت «اجدان» مشروع "رسين سدرة 1" في شمال الرياض، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا، وتبع ذلك توقيع اتفاقية "رسين سدرة 2" ضمن مجتمع "سدرة" التابع لروشن، والذي يُعد من أكثر المجتمعات السكنية طلبًا في مدينة الرياض.

وتؤكد شركة «اجدان للتطوير العقاري» التزامها بأعلى معايير الجودة بجميع مشاريعها، والتي تتضمن مشاريع سكنية وتجارية وضيافة وترفيه؛ بهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والإسهام في تعزيز جودة الحياة، ودعم قطاع التطوير العقاري بالمملكة.

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