تنوي مجموعة أكديطال الصحية المغربية والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، إدراج مزدوج لأسهمها في بورصة السعودية خلال السنوات المقبلة، ضمن خططها للتوسع في أسواق الخليج، بحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة رشدي طالب في مقابلة فيديو مع زاوية عربي، الخميس.

وأكديطال، التي تعمل في تأسيس وتشغيل المستشفيات، هي الشركة الصحية الوحيدة المدرجة في بورصة الدار البيضاء وذلك منذ 2022. وقد جمعت في طرحها العام الأولي 1.2 مليار درهم (129.3 مليون دولار) عبر زيادة رأس المال وبيع أسهم.

"لدينا إن شاء الله نية.. ليش لا. نكونوا إن شاء الله في بورصة السعودية إن شاء الله في السنوات المقبلة،" حسب طالب في المقابلة التي تنشر لاحقا، آملا أن تتم هذه الخطوة قبل 2030.



ولدى المجموعة التي أطلقت في 2011 وتعمل في المغرب فقط حتى الآن، 36 مستشفى محليا. وافتتحت 3 مستشفيات خاصة في 2025 ولديها خطط لافتتاح 45 أخرى بنهاية العام.

وأعلنت أكديطال سابقا نيتها تأسيس 4 مستشفيات في السعودية والإمارات قبل 2030، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار إجمالا، فيما يتنامي إقبال الشركات للتوسع في الأسواق الخليجية مع فرص النمو المدعومة بزيادة السكان.

ولتنفيذ التوسعات في السعودية، وقعت المجموعة الأربعاء، اتفاقيتي شراكة مع شركاء عقاريين سعوديين، لتطوير مستشفيات خاصة في الرياض وجدة.

وبحسب الرئيس التنفيذي، تخطط المجموعة لبدء بناء مستشفى في دبي الشهر المقبل على أن يتم تسليم المستشفى في نهاية 2026 أو بداية 2027.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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