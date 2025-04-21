تتفاوض شركة تي بي إس القابضة "TBS" المصرية العاملة بقطاع المخبوزات، مع صندوق استثمار مباشر سعودي لبيع حصة 25% من الشركة مقابل قيمة قد تصل إلى 20 مليون دولار، وفق سامح السادات، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستثمار بالشركة، لزاوية عربي.



تأسست تي بي إس عام 2008، وتعمل في السوق المصري فقط ولديها علامات تجارية بينها "ذا بيكري شوب". تعمل الشركة على التوسع في السعودية مع خطط لإدراج أسهمها في البورصة السعودية خلال السنوات المقبلة. والشركة ليست مسجلة في أي بورصة.



"شركة تي بي إس بتتفاوض مع صندوق استثمار مباشر سعودي على إنه يدخل في هيكل ملكيتها وإنه ياخد حصة أقلية حوالي 25% في الحدود دي بقيمة ممكن تصل لـ 20 مليون دولار،" وفق السادات بدون تفاصيل عن الصندوق.



كانت تي بي إس قد أعلنت عن نية لاستثمار 40 مليون دولار للتوسع في السعودية خلال 3 سنوات من خلال شراكات للتصنيع وافتتاح فروع وقد تؤسس شركات أو مشاريع هناك.



ولدى تي بي إس خيارات أخرى للتفاوض مع الصندوق للحصول على تمويل مقابل حصص في شركاتها التي ستؤسسها في السعودية، حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الاستحواذ الجاري دراسته. لكن الحصص والقيمة مرهونة بالمفاوضات في حينها، وفق الشريك المؤسس.



ولم يحدد السادات مدى زمني لنهاية المفاوضات مع الصندوق.



وقد وقعت تي بي إس مارس الماضي، شراكة مع شركة شهية للاستثمارات السعودية - صاحبة حق الامتياز الحصري لعلامة دانكن في السعودية - لإنشاء مصنع للمخبوزات مناصفة باستثمارات إجمالية تقدر بـ 12 مليون دولار، فيما تبحث شراكة مع شركة مطاحن سعودية لمشروع آخر باستثمارات أولية إجمالية تصل إلى 15 مليون دولار.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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