الرياض: أعلنت شركة «بلاك لين» العالمية، المتخصصة في خدمات النقل الفاخر، عن خططها لتوسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية، ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها الدولي. وتمثّل هذه الخطوة المرحلة الأولى من انطلاقة الشركة في المملكة، بدعم من شركة «تسارُع لاستثمارات التنقّل»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

يأتي هذا الإعلان بعد التوسّع الناجح الذي حققته «بلاك لين» في مدينة دبي، في إطار خطة إقليمية تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر خدماتها اليوم في أكثر من 50 دولة حول العالم.

واستجابةً لتنامي الطلب الإقليمي على خدمات النقل الفاخر والمستدام، أطلقت «بلاك لين» أسطولًا من المركبات الفاخرة في المملكة، مع خطط مستقبلية لإدخال المركبات الكهربائية، بما يُسهم في ترسيخ معيار جديد للتنقّل المستدام على مستوى المملكة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة استثمارية متكاملة تتضمن أيضًا إطلاق «أكاديمية بلاك لين لتدريب السائقين»، لتأهيل شركاء القيادة وفق برامج تدريب مهني معتمدة. كما تشمل خيارات الفئة الأولى المتاحة عبر منصة «بلاك لين» مركبات فاخرة باللونين الأبيض والأسود، تُجسّد الهوية البصرية المميزة للعلامة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور جينس وولتورف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة «بلاك لين»: "يُعدّ إطلاق خدماتنا في المملكة خطوة استراتيجية ضمن خطط توسعنا العالمية. تُعد المملكة إحدى أبرز الوجهات الحيوية في المنطقة، سواء للمقيمين أو الزوار، ونفخر بتقديم تجربة تنقل ترتكز على أعلى معايير الجودة والموثوقية، كما نلتزم بدعم الكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تنويع الاقتصاد."

ومن جانبه، قال مايكل مولر، الرئيس التنفيذي لشركة «تسارُع»: "يمثّل استثمار شركة «تسارُع» في «بلاك لين» خطوة هامة ضمن جهودنا المستمرة لتطوير قطاع التنقل في المملكة. فمن خلال تقديم حلول نقل عالية الجودة ومستدامة، إلى جانب برامج التدريب المتقدمة عبر أكاديمية تدريب السائقين، نُسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالي تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية. ويُعدّ حضور «بلاك لين» في السوق السعودي إضافة نوعية تعزز منظومة التنقل بوصفها نموذجًا للتطور والابتكار في هذا القطاع".

وقد افتتحت «بلاك لين» مكتبها في الرياض بقيادة المدير العام في المملكة، أديب سمارة، ضمن خطتها التشغيلية للسوق السعودي. وخلال الأشهر الماضية، استقطبت الشركة كفاءات متخصصة في مجالات المبيعات، والتسويق، والعمليات، وإدارة الحسابات، ويعد هذا الفريق ركيزة أساسية في دعم عمليات الشركة وتعزيز استثماراتها في المملكة.

تُقدّم «بلاك لين» حاليًا خدمات السائقين في الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، على أن يتم الإعلان قريبًا عن التوسّع إلى مدن سعودية أخرى.

نبذة عن شركة “بلاك لين"

تُعد «بلاك لين» من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات النقل الفاخر مع سائق. وتتمثّل مهمتها في توفير تجارب تنقّل استثنائية لضيوفها حول العالم، من خلال حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بصناعة النقل وتطوير مستقبلها.

تشمل خدمات «بلاك لين» النقل من وإلى المطارات، والتنقل بين المدن وداخلها، بالإضافة إلى خدمة السائق بالساعة، سواء بالحجز المسبق أو عند الطلب، وذلك في أكثر من 50 دولة. ويضم فريق الشركة نحو 400 موظف، إلى جانب آلاف الشركاء من السائقين المحترفين، الذين يلتزمون بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

ومن خلال إعادة تعريف مفهوم النقل الفاخر، تتيح «بلاك لين» فرصًا جديدة لشركائها، وتسهم في ترسيخ معايير متقدّمة في الاستدامة وحماية المناخ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع التنقّل.

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