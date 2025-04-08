الشراكة تركز على الأمن السيبراني والمعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الأمنية المتقدمة، بتركيز خاص على منطقة أمريكا اللاتينية

ريو دي جانيرو، البرازيل: أعلنت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع الشركة التابعة لها "بيكن رد" مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "بريسايت" الإماراتية الرائدة في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. وجرى توقيع اتفاقية الشراكة رسمياً خلال معرض "لاد" الدولي للدفاع والأمن 2025، المقام في مركز ريو سنترو للمعارض والمؤتمرات في مدينة ريو دي جانيرو.

وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف أوجه التكامل بين قدرات "بريسايت" المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، وحلول "بيكن رد" الأمنية التي تُركز بدورها على المهام. ومن خلال الشراكة، سيعمل الطرفان على استكشاف مشاريع مؤثرة في مجال المدن الآمنة والذكية، ومبادرات التحول الرقمي، والأنظمة الأمنية المتقدمة في الأسواق الدولية الاستراتيجية، بما في ذلك منطقة أمريكا اللاتينية.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "نعمل من خلال هذه الشراكة مع "بيكن رد" على توسيع آفاق الذكاء التطبيقي لتقديم حلول آمنة واستشرافية وقابلة للتكيف. ويعكس تعاوننا التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالنشر المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تُسلط هذه الاتفاقية الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا في تمكين المجتمعات المرنة والآمنة والمستدامة محليًا وعالمياً".

وقال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكن رد": "بصفتها جزءاً من مجموعة عالمية ، وتمتلك محفظة متنوعة من المنتجات ذات الصلة، تتطلّع "بيكن رد" دائماً إلى توسيع نطاق قدراتها من خلال عقد شراكات جديدة، وفي أسواق جديدة، وبمنتجات فائقة الجودة. وسيسهم تعاوننا المشترك مع "بريسايت" في تمكين كلتا الشركتين من تسخير نقاط قوتهما الفريدة لإنتاج حل شامل ومتكامل يساعد الشركات في مختلف القطاعات على تعزيز عملياتها وتحسين عملية صنع القرار ودفع عجلة الابتكار".

ويتسم هذا التعاون بأهمية بالغة لدولة الإمارات، إذ يُعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز لأمن الوطني والتنمية المجتمعية. وتشمل أهم فوائده ما يلي:

تعزيز الأمن الوطني: من خلال الجمع بين رؤى "بريسايت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة "بيكن رد" في مجال الأمن السيبراني، من شأن هذه الشراكة أن تُعزز قدرات الكشف عن التهديدات، وهي قدرات ضرورية لحماية البنية التحتية الوطنية.

من خلال الجمع بين رؤى "بريسايت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة "بيكن رد" في مجال الأمن السيبراني، من شأن هذه الشراكة أن تُعزز قدرات الكشف عن التهديدات، وهي قدرات ضرورية لحماية البنية التحتية الوطنية. تعزيز مبادرات المدن الذكية: تتوافق مذكرة التفاهم مع رؤية أبوظبي للمدن الذكية من خلال دمج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُحسّن التخطيط الحضري و تُعزز السلامة العامة وإدارة الأزمات.

تتوافق مذكرة التفاهم مع رؤية أبوظبي للمدن الذكية من خلال دمج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُحسّن التخطيط الحضري و تُعزز السلامة العامة وإدارة الأزمات. تعزيز التعاون العالمي: تبرز الاتفاقية الدور الاستباقي لدولة الإمارات في تشجيع الشراكات الدولية التي تحفز الابتكار وتعالج التحديات العالمية.

تبرز الاتفاقية الدور الاستباقي لدولة الإمارات في تشجيع الشراكات الدولية التي تحفز الابتكار وتعالج التحديات العالمية. دعم الريادة التكنولوجية: تؤكد الشراكة طموح أبوظبي للريادة في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تمكّن النمو المستدام والبيئات الآمنة.

تجدر الإشارة أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المشاريع الاستراتيجية من شانها أن تُسخّر الذكاء الاصطناعي بهدف إدخال تحسينات قابلة للتنفيذ في البنية التحتية الحضرية مع مراعاة الأولويات العالمية. وتؤكد التزام "بريسايت" باستخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير إيجابي، إلى جانب التزام "بيكن رد" بتطوير الابتكارات الأمنية. كما تُمثل هذه الشراكة علامة فارقة لكلتا الشركتين في إطار عملهما المشترك لإعادة تعريف مستقبل التحول الرقمي والابتكار الأمني ​​على نطاق عالمي.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930; +971 55 358 4520

نبذة عن بريسايت

"بريسايت" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتُمثل شركة G42، ومقرها أبوظبي، المساهم الأكبر فيها، وهي رائدة في تحليل البيانات الضخمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تجمع الشركة بين الخبرات في مجال البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات، على اختلاف أحجامها، لتحقيق أثر إيجابي على الأعمال والمجتمع. وتتميز "بريسايت" بتحليل البيانات من جميع المصادر لدعم عملية صنع القرار القائمة على الرؤى، والتي تُشكل السياسات وتُسهم في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها من المنتجات والحلول المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تقوم "بريسايت" اليوم بتوفير الذكاء التطبيقي للقطاعين الحكومي والخاص، مما يُمكّنهما من تحقيق استراتيجياتهما وطموحاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Presight@edelman.com أو media@presight.ai

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