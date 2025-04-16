تفخر شركة عمان داتا بارك بالإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة إليفاتوس، الرائدة عالميًا في تقنيات التوظيف الذكية، بهدف تطوير وتعزيز قدراتها في استقطاب الكفاءات.

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها عمان داتا بارك لتعزيز بيئتها الداخلية وترسيخ التزامها بالتميز في تقديم الخدمات، تأتي هذه الشراكة لتوفير أدوات متقدمة تُسهم في تسهيل عمليات جذب وتقييم وتوظيف الكفاءات. والهدف من ذلك، بناء فريق أكثر مرونة وكفاءة واستجابة، قادر على مواصلة تقديم حلول رقمية عالمية المستوى لعملائنا.

من خلال هذه المنصة، ستستفيد عُمان داتا بارك من:

بوابة مهنية حديثة ومتكاملة تعكس هوية وقيم المؤسسة

أدوات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد المرشحين الأنسب وتطابقهم مع الوظائف المناسبة

عمليات توظيف أسرع وأكثر شفافية مع تقييمات الفيديو والمقابلات الرقمية.

أنظمة آمنة مستضافة محليًا على نظام المؤسسة السحابية الخاصة، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير حماية البيانات في سلطنة عُمان

تُعد هذه الخطوة دليلاً على إيمان عمان داتا بارك بأن الاستثمار في الكفاءات هو مفتاح النمو والابتكار على المدى الطويل. فمن خلال تبسيط عملية التوظيف وضمان انضمام المواهب الأنسب إلى فرق العمل، ترسّخ عمان داتا بارك أسسًا أقوى للنجاح المستقبلي.

صرّح متحدث كم عمان داتا بارك "يثق عملاؤنا بنا لتقديم خدمات رقمية موثوقة ومتقدمة. وللحفاظ على هذه الثقة، نحن ملتزمون بالتحسين الداخلي المستمر. وتُسهم تقنيات شركة إليفاتوس الذكية في دعم هذا التوجه."

ستواصل عُمان داتا بارك الاستثمار في الحلول التي تعزز كفاءة العمليات الداخلية وتجربة العملاء، وذلك ضمن رسالتها في أن تكون المزود الرقمي الأول للبُنى التحتية الموثوقة في سلطنة عُمان.

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