الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت حسن علام القابضة وشركة البواني القابضة عن فوز تحالفهما بعقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر بقيمة 490 مليون دولار أمريكي (1.84مليار ريال سعودي) في منطقة الدرعية بالمملكة العربية السعودية، أحد أبرز المشاريع الثقافية والمعالم الأيقونية ضمن خطة تطوير الدرعية في المملكة العربية السعودية .

ويتولى تنفيذ الأعمال تحالف يضم حسن علام للإنشاءات – السعودية، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة وهي إحدى أكبر شركات الهندسة والبناء والاستثمار والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و تصنف المجموعة في المرتبة رقم 45 ضمن قائمة أفضل 250 شركة إنشاءات دولية بجانب شركة البواني المحدودة وهي شركة سعودية رائدة في مجال الإنشاءات والتطوير تنفذ مشاريع كبرى للبنية التحتية والمشاريع التجارية والثقافية في مختلف أنحاء المملكة .

وقد تم الإعلان الرسمي عن المشروع خلال حفل توقيع أقيم بحضور كل من جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية إلى جانب المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، والمهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لشركة البواني القابضة ، حيث سيتم استعراض نطاق الأعمال وأهمية المشروع ضمن مسار تطوير منطقة الدرعية.

ومن جانبه قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: "يمثل هذا المشروع محطة مهمة في مسيرة المجموعة داخل المملكة العربية السعودية، ويؤكد التزامنا بتنفيذ مشاريع ثقافية عالمية المستوى تحترم الإرث التاريخي وتواكب الطموحات الوطنية المستقبلية. كما نفخر بشراكتنا مع شركة البواني في تنفيذ هذا المشروع الأيقوني، في تعاون يعكس تكامل الخبرات ويعزز قدرتنا المشتركة على تسليم مشاريع وطنية كبرى وفق أعلى المعايير. وتُعد المملكة العربية السعودية سوقًا محوريًا لمجموعة حسن علام منذ أكثر من خمسة عقود، نواصل خلالها الإسهام في تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر طويل الأمد".

وبهذه المناسبة، قال المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لشركة البواني القابضة: "نفخر بشراكتنا مع حسن علام للإنشاءات في تنفيذ هذا المشروع الثقافي الاستثنائي، والذي يعكس تكامل خبراتنا وقدراتنا في تسليم مشاريع معقدة وفق أعلى معايير الجودة. ويجسد المتحف السعودي للفن المعاصر التزامنا بالمساهمة في تطوير معالم وطنية تُبرز هوية المملكة ومكانتها الثقافية عالمياً".

يقع المشروع في قلب الدرعية، أحد أبرز المواقع التاريخية في المملكة، ويأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنطقة لتصبح وجهة ثقافية وسياحية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 45,252 مترًا مربعًا، فيما تصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 77,428 مترًا مربعًا.ويمثل المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية الثقافية في المملكة، حيث يجمع بين متطلبات العرض المتحفي المعاصر واحترام الطابع العمراني والتاريخي للدرعية، بما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز للثقافة والتراث، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي ويستفيد المشروع من الإرث الممتد لمجموعة حسن علام القابضةعلى مدى 90 عامًا، ومن حضورها الراسخ في السوق السعودي لأكثر من خمسة عقود، ومن التزامها المستمر بتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أثر ممتد في مختلف أنحاء المنطقة. كما تواصل البواني القابضة الاستفادة من خبرتها الممتدة لثلاثة عقود ونصف ودورها الراسخ في قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية، بما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في أبرز المشاريع العملاقة في المملكة.

عن مجموعة حسن علام القابضة

تُعد شركة حسن علام القابضة إحدى أكبر الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك 90 عامًا من الخبرة في مجالات الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، إلى جانب التطوير العقاري. تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعة واللوجستيات والبتروكيماويات والمشاريع المركبة وامتداد جغرافي واسع النطاق في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدأ مؤسسو شركة حسن علام القابضة أعمالهم في عام 1936، لتتكون واحدة من أعرق وأقدم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمتع بسمعة ممتازة وقدرات تقنية فائقة ومجموعة متنوعة من المشاريع. مع إرثها المتمثل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمارية، تمتلك المجموعة الموسعة عالميا تعاقدات حالية تتجاوز 7.5 مليارات دولار أمريكي. تم تصنيف المجموعة في المرتية رقم 45 ضمن قائمة أفضل 250 شركة إنشاءات دولية وفقًا لموسسة Engineering News-Record (ENR).

لمزيد من المعلومات حول شركة حسن علام القابضة، يرجى زيارة: www.hassanallam.com.

عن شركة البواني القابضة:

تأسست شركة البواني القابضة سنة 1991 في المملكة ، وقد تطورت لتصبح احد ابرز الشركات الرائدة في قطاعي البناء والبنية التحتية، وتحتل مكانة بارزة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية في المنطقة. ومنذ انطلاقتها، كرّست البواني جهودها للاستفادة من الخبرات المتنوّعة لشركاتها التابعة لتخلق بيئة عمرانية عالمية المستوى.

وتمتد نشاطات شركاتها التابعة عبر قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، التقنية، حلول الهندسة الميكانيكية والكهربائية ، إدارة المرافق، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية في مجالات المياه والطاقة، والتطوير والاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتمتع شركة البواني بمحفظة استثمارية قوية، وقد حصلت على تصنيف أعمال من الدرجة الأولى في المملكة ا، وحصلت على عدة جوائز ما يثبت مكانتها والتزامها بالتميز. و أكملت الشركة بنجاح أكثر من 260 مشروعًا، من بينها مشروع المسجد الكبير في مدينة الملك عبدالله المالية، ومركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد، ومتحف العلوم، وITCC وتواصل البواني تلبية وتجاوز توقعات العملاء مع التمسك بأعلى معايير الجودة والسلامة. يستند هذا النجاح إلى قوة عاملة تزيد عن 15000 موظف مجهزين بأحدث التقنيات والابتكارات والمعدات، مما يعزز قدرتها على تقديم أفضل الحلول في المجالات المختلفة.

