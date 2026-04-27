القاهرة، مصر : أعلنت كيوي ، الشركة المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على الموافقة النهائية لإطلاق تطبيقها وبطاقتها المالية من البنك المركزي المصري، في خطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية للتكنولوجيا المالية التي تلبّي احتياجات المستخدمين، وتركز على تقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة لهم.

في الوقت نفسه، تمثل هذه الموافقة نقطة تحول حقيقية في مسيرة كيوي بالسوق المحلي، كما تعكس توجه هذا السوق للاعتماد على حلول مالية رقمية تسهّل أسلوب حياة المستخدمين، بحيث تكون تلك الحلول أكثر توافقًا مع احتياجاتهم اليومية. منصة كيوي المالية الرقمية هي ثمرة شراكات استراتيجية مع بنك مصر وفيزا وميزة ومودو باي (المعروفة سابقًا بـ MDP)، وتتميز بجمعها بين أحدث تطبيقات وحلول المدفوعات العالمية والخبرة المصرفية المحلية، لتقدم تجربة مالية آمنة وسلسة بمعايير عالمية.

أهم ما يميز كيوي هو تركيزها على البُعد الاجتماعي للمعاملات المالية، انطلاقًا من رؤيتها بأن المال ليس مجرد وسيلة للإنفاق، ولكنه يمثل أداة للتواصل والمشاركة وخلق تجارب مشتركة بين الأفراد. ومن هذا المنطلق، تقدم المنصة لأول مرة في مصر تجربة مالية اجتماعية متكاملة تتيح للمستخدمين إدارة أموالهم بسهولة في كافة الاستخدامات اليومية، سواءً في النفقات الشخصية، أو التخطيط للقيام برحلة جماعية، أو تنظيم مناسبة، أو المساهمة في تحقيق هدف مشترك، مما يجعل التعاملات المالية أبسط وأكثر تفاعلية.

وإلى جانب هذه الخصائص الاجتماعية، توفر المنصة مجموعة متكاملة من أدوات إدارة الأموال، تشمل التحويلات الفورية المجانية، ومتابعة النفقات بشكل لحظي، والحصول على رؤى دقيقة حول العادات المالية للمستخدمين. من ناحية أخرى، تم تصميم المنصة لتلعب دورًا هاماً في تعزيز الثقافة المالية، عن طريق تمكين المستخدمين من التحكم في مصروفاتهم، ووضع حدود مالية لهذه المصروفات، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا في إدارة أموالهم.

تحظى كيوي بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة، من بينها EFG Hermes وValu وCairo Capital وDfin Holding وMarakez Group وEFG EV، مما يعكس الثقة الكبيرة في رؤية المنصة، ونموذج إدارتها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وتعليقًا على حصول الشركة على الموافقة النهائية، قال عمر كامل، الشريك المؤسس لشركة كيوي: "إنّ حصولنا على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري يمثل خطوة محورية في مسيرة كيوي بالسوق المصري. لقد كان هدفنا منذ البداية تقديم تجربة أبسط وأكثر تفاعلًا وسهولة، تتيح للمستهلكين إدارة أموالهم بكل سلاسة. وبعد حصولنا على هذه الموافقة، سيكون بين يدي المستخدم بطاقة للمدفوعات وتطبيقًا ماليًا متكاملًا يمكنهم من فهم وإدارة أموالهم بكل شفافية. إننا نتطلع لما يحمله عام 2026 من آفاق جديدة، ليس فقط لشركة كيوي، ولكن لمستقبل التكنولوجيا المالية في مصر ككل."

قام محمد خليفة وفاطمة خليفة وعمر كامل بتأسيس كيوي عام 2021، من خلال فكرة واضحة تتمثل في أن المال يجب أن يكون أداة تناسب أسلوب الحياة اليومية للمستهلكين. ومع مرور الوقت، تحولت هذه الفكرة لمنصة مالية مرخصة بالكامل، تستعد لإحداث نقلة نوعيةفي طريقة إدارة المستهلك المصري لأمواله وتداولها بسهولة من خلال منصة متكاملة. ومع حصول الشركة على موافقة البنك المركزي المصري، تستعد كيوي لانطلاقة قوية خلال 2026، من خلال خطط تسعى من خلالها لتقديم المزيد من الخدمات المالية التي تجعل إدارة الأموال أسهل، مع منح التجربة اليومية بعدًا إنسانيًا وترابطًا.

