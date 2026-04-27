القاهرة: أعلنت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع زد إيست ZED East في القاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية، والتي تضم مجموعة من الوحدات السكنية العصرية المنفصلة ضمن مرحلة Sageكأول وحدات جاهزة للمعيشة داخل المشروع، لتقدم تجربة سكنية راقية تجمع بين التصميم الحديث والمساحات الخضراء الواسعة ومجتمع عمراني متكامل يوفر الخصوصية وأسلوب حياة هادئ في شرق القاهرة.

يمثل هذا الإنجاز خطوة محورية في مسيرة المشروع والشركة، حيث ينتقل مشروع زد إيست من رؤية عمرانية إلى مجتمع حقيقي جاهز للمعيشة، ويؤكد التزام أورا بالتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة وتحويل وعودها إلى تجربة سكنية ملموسة. وتعد مرحلة Sage بداية سلسلة من التسليمات المتتالية داخل المشروع، وتضم فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس ودوبلكس تلبي أنماط معيشة متنوعة، على أن تمثل Sage Extension المرحلة التالية ضمن خطة تسليم متكاملة.

ويمتد المشروع على مساحة 332 فدانًا في قلب القاهرة الجديدة، ويضم مخططًا عمرانياً متكاملاً يشمل 5379 وحدة متعددة الأسر و1,000 وحدة سكنية منفصلة، مع تخصيص أكثر من 75% من المساحة (أي نحو 249 فدانًا) للمساحات المشتركة من المساحات الخضراء المفتوحة و الشوارع، بما يضمن إطلالات واسعة وتجربة معيشية هادئة وفاخرة.

وتعكس نسب الإنجاز الحالية التقدم المتسارع في أعمال التنفيذ داخل المشروع، حيث بلغت أعمال اللاندسكيب 75%، والتشطيبات الخارجية للوحدات المستقلة 95%، وشبكات الطرق 80%، والتشطيبات الخارجية للوحدات متعددة الأسر 70%، كما تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لمرحلة Sage Extension، بما يعزز جاهزية المشروع لمراحل التسليم المقبلة.

قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: "يمثل بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع زد إيست محطة رئيسية في تنفيذ استراتيجيتنا القائمة على تطوير مجتمعات متكاملة والالتزام الصارم بجداول التسليم ومعايير الجودة. ويعكس هذا الإنجاز قدرتنا على تحويل الخطط إلى واقع ملموس يواكب تطلعات عملائنا ويعزز ثقتهم في مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت."

وأضاف: "نواصل العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال مراحل المشروع المختلفة، مع التركيز على تقديم تجربة معيشية متكاملة منذ اليوم الأول للتسليم، بما يدعم مكانة زد إيست كإحدى الوجهات السكنية الرائدة في شرق القاهرة."

ويضم المشروع منظومة خدمات متكاملة تشمل126,193 مترًا مربعًا من المساحات الإدارية و22,288 مترًا مربعًا من المساحات التجارية وسينما على مساحة 4,833 مترًا مربعًا، بما يوفر تجربة حياة تجمع بين السكن والعمل والترفيه داخل مجتمع واحد. كما يشمل المشروع نادي زد ايست الرياضي، ZED East Sports Club على مساحة تقارب 40 فدانًا كأحد أكبر الأندية الرياضية في المنطقة، وقد تم تشغيل مرحلته الأولى بالفعل ليصبح محورًا للحياة الاجتماعية والرياضية داخل المشروع، مع أكاديميات رياضية دولية ومساحات خارجية واسعة تدعم نمط حياة صحي ونشط. ويضم المشروع أيضاً Club Side Towers كأول برج سكني في التجمع يطل مباشرة على النادي، ما يضيف بعدًا جديدًا لتجربة السكن.

يذكر أن مشروعات مجموعة أورا ديفلوبرز تتميز بمجتمعات نابضة بالحياة تقدم تجربة حضرية متكاملة. ومنذ دخولها السوق المصري عام 2018، رسخت الشركة مكانتها برؤية تعتمد على تسخير جمال الطبيعة المصرية، وتقوم حالياً بتطوير عدد من المشروعات السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (زد الشيخ زايد، وزد إيست، وسولانا إيست وسولانا ويست)، بالإضافة إلى مشروع سيلڤر ساندز بالساحل الشمالي.

