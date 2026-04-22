الرياض، أعلنت شركة أشمور للاستثمار السعودية، وهي مؤسسة سوق مالية، مقرّها الرياض مرخّصة من هيئة السوق المالية لمزاولة أنشطة تقديم المشورة والترتيب وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، عن إتمام صندوق الاستثمار التعليمي، التي تديره الشركة، ثاني صفقة استحواذ لها. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الشركة طويل الأمد بدعم قطاع التعليم في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتشمل الصفقة الأخيرة، المعروفة باسم "مشروع الواحة"، مدرستين تقدّمان مناهج دولية في شرق الرياض، هما مدارس واحة الألسن العالمية في حي السلام، ومدارس ماتريكس العالمية في حي المنار. ويمثل هذا الاستحواذ محطة محورية في استراتيجية أشمور التي تستهدف بناء منصة رائدة للتعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في المملكة، بما يلبّي الطلب السكاني المتنامي ويتوأم مع أولويات التطوير الوطنية.

ومنذ تأسيس مجمّع حي السلام في عام 2016، الذي يقدّم المنهج الأمريكي للبنين والبنات، نجح في اكتساب سمعة جيدة لدى المجتمع المحلي، وبلوغه كامل طاقته الاستيعابية في عام 2025. وبالتوازي مع توسع المنصة، جرى تطوير مجمّع جديد أُنشئ خصيصًا لهذا الغرض في حي المنار ليشكّل توسعة تطويرية لمجمّع حي السلام بعد بلوغه كامل طاقته التشغيلية، وبدأ تشغيله مع انطلاقة العام الدراسي الحالي 2025-2026. وقد استقطب مجمّع حي المنار الجديد أكثر من 1,800 طالب وطالبة في عامه الافتتاحي، بما يعكس قوة الطلب على التعليم الخاص عالي الجودة في العاصمة.

وتُعد هذه الصفقة ثاني استحواذ ينفذه صندوق الاستثمار التعليمي، بعد استحواذها الأول على مدارس النبلاء الأهلية في الرياض في يوليو 2025. وتُرسي هذه الاستثمارات مجتمعةً منصة تعليمية قابلة للتوسع تستهدف التعاون مع خمسة مشغّلين أو أكثر من مشغّلي المدارس في أنحاء الرياض، لتقديم مناهج وطنية ودولية. كما تستهدف أشمور إدراج منصة التعليم في السوق المالية السعودية «تداول» بحلول نهاية فترة الصندوق، رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويستند الالتزام المتواصل لدى شركة أشمور للاستثمار السعودية بقطاع التعليم إلى مقومات قوية في هذا القطاع، إلى جانب دعم حكومي كبير. ويشكّل التعليم ثالث أكبر قطاع في الإنفاق الحكومي، حيث أعلنت وزارة المالية أن المخصصات الإجمالية للقطاع التعليمي تبلغ نحو 200 مليار ريال سعودي في ميزانية عام 2026. كما تسهم الإصلاحات الهيكلية التي تقودها وزارة التعليم في تعزيز الحوكمة، ورفع المعايير المؤسسية، ودعم استدامة القطاع على المدى الطويل.

وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030، وضعت المملكة أهدافاً طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة من نحو 17% في عام 2025، بما يمثل أكثر من مليون طالب وطالبة في التعليم الخاص، إلى 25% بحلول عام 2030، بما يعادل انضمام نحو 850,000 طالب وطالبة إضافيين إلى مؤسسات التعليم الخاص. كما تعتزم المملكة إنشاء 1,150 مدرسة خاصة جديدة بحلول عام 2030، بدعم من حزمة متكاملة من الحوافز تشمل القروض دون فوائد، ومنح الأراضي، والإيجارات المدعومة، ومبادرات تطوير المناهج، والاستثمار في رفاهية المعلمين والطلاب.

وتعليقاً على الصفقة، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أشمور للاستثمار السعودية، أحمد المحيسن: "يشكّل التعليم ركيزة أساسية في التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية. ويعكس استحواذنا الأخير قناعتنا الراسخة بهذا القطاع، وثقتنا في مسار النمو طويل الأجل للمملكة. ومن خلال صندوق الاستثمار التعليمي، نستهدف دعم مشغّلي المدارس عالية الجودة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ويستند مشروع الواحة إلى خبرتنا الراسخة في الاستثمار بقطاع التعليم، والتي تجلّت في التخارج الناجح من صندوق أشمور السابق لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. ومن خلال التعاون مع مشغّلين ذوي سمعة قوية، والاستثمار في مرافق حديثة أُنشئت لهذا الغرض، نعمل على بناء منصة لا تستهدف فقط تحقيق مخرجات تعليمية متميزة، بل أيضاً خلق قيمة مستدامة لمستثمرينا".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النشار التعليمية، مصطفى النشار: "يمثل مشروع الواحة حصيلة سنوات من العمل المؤسسي المنضبط، والالتزام الراسخ بجودة التعليم، وتطوير نموذج قوي في الإدارة والتشغيل والتميّز التعليمي، قادر على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وفي شركة النشار التعليمية، نفخر بما أنجزه فريقنا المتميّز، وبالمعايير العالية التي أرساها في الإدارة والتشغيل، والتي كان لها دور محوري في تعزيز مكانة المشروع وكسب ثقة أولياء الأمور والمجتمع. وتعكس هذه الصفقة القيمة الحقيقية لمشروع الواحة، وتمثل محطة مهمة في انتقاله إلى مرحلة جديدة من التوسع والتطوير".

وأضاف النشار: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة أشمور للاستثمار السعودية في هذه المرحلة. فالشركة تمتلك سجلًا مثبتاً في الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في المملكة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والصناعة. كما أنها تجلب إلى استراتيجيتها التعليمية خبرة إقليمية واسعة، ويجمع نهجها بين الإدارة النشطة للأصول، والكفاءة التشغيلية، والمواءمة الوثيقة مع أهداف التنمية الوطنية في المملكة. ونعتقد أن هذه الشراكة تأتي في التوقيت المناسب، مدعومة ببيئة استثمارية قوية في المملكة، وبالفرص التي أوجدتها رؤية السعودية 2030، والتي تواصل دفع نمو التعليم الخاص عالي الجودة، وتمهّد الطريق لتطوير منصات تعليمية قوية ومستدامة في السعودية".

نبذة عن شركة أشمور للاستثمار السعودية:

أشمور للاستثمار السعودية هي مؤسسة سوق مالية، مقرّها المملكة العربية السعودية، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، مرخّصة من هيئة السوق المالية منذ عام 2014 بموجب الترخيص رقم (14174-22)، لمزاولة أنشطة تقديم المشورة والترتيب وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بسجلّ حافل بالاستثمار في القطاعات ذات الأولوية المتوافقة مع رؤية السعودية 2030. وهي شركة تابعة لمجموعة أشمور بي إل سي، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الناشئة، والتي تدير أصولاً كبيرة لصالح عملاء من المؤسسات والأفراد حول العالم. وتجمع شركة أشمور للاستثمار السعودية بين الخبرات والمعايير العالمية للمجموعة، والحضور المحلي القوي، كما تقدّم حلولاً استثمارية مصمّمة خصيصاً عبر إدارة الأصول، واستثمارات الملكية الخاصة، وإدارة الصناديق، وخدمات الترتيب والاستشارات، مع الالتزام الكامل بأنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية وجميع الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.

