وقعت شركة “ميران هيلز العقارية”، وهي شركة تطوير عقاري رائدة مملوكة للقطاع الخاص في دولة الإمارات، اتفاقية تطوير عقاري مع شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية.

بموجب شروط الاتفاقية، منحت شركة “ميران هيلز العقارية” حقوق تطوير لقطعة أرض متميزة تقع في منطقة “رأس الحكمة” التي تحظى بطلب مرتفع على الساحل الشمالي لمصر، بواجهة شاطئية تمتد لأكثر من 4.8 كيلومتر. ويعد هذا الموقع على نطاق واسع واحدًا من أرقى مواقع الواجهات البحرية في المنطقة، مما يوفر إمكانات استثنائية لإنشاء مشروع عالمي المستوى متعدد الاستخدامات.

تصريح تنفيذي

وبهذه المناسبة، صرح هشام ملك، ممثل شركة ميران هيلز العقارية، قائلًا::

"يشرفنا اختيارنا من قبل شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية لتطوير هذا الموقع الاستثنائي. إن توقيع اتفاقية التطوير هذه يمثل لحظة محورية لشركتنا ويؤكد التزامنا بتقديم مشروعات عالمية المستوى في أرقى المواقع بالمنطقة. يتمتع رأس الحكمة بإمكانات لا تضاهى، ونحن نتطلع إلى الكشف عن رؤيتنا لهذه الوجهة البارزة في الأشهر القليلة المقبلة"

نبذة عن شركة ميران هيلز العقارية

“ميران هيلز العقارية” هي شركة تطوير عقاري إماراتية مملوكة للقطاع الخاص، تكرس جهودها لإنشاء مجتمعات سكنية ومتعددة الاستخدامات استثنائية. ومن خلال التزامها بالجودة والابتكار والتميز، تركز الشركة على تطوير عقارات فاخرة في مواقع استراتيجية متميزة في جميع أنحاء المنطقة.

